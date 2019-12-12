Когда тяжело, но хочется жить и радоваться, пишут Деду Морозу

Один из наших читателей, пожелавший стать помощником новогоднего волшебника, назвал письма из семей, где есть инвалиды, душещипательными. Они и вправду такие. Невозможно остаться равнодушным к просьбам маленьких и взрослых людей, которых не обошла беда.

13-летний Иван написал короткое письмо, но в нем квинтэссенция детской тревоги и даже некоторой безысходности.

Для себя Иван не просит ничего, не до того, когда папа очень болен. У отца мальчика хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), это значит, что мужчина испытывает постоянную кислородную недостаточность. Иван хочет, чтобы его отец дышал. Просто дышал. Только для этого необходим кислородный концентратор, стоящий очень больших денег. Наш Дед Мороз вряд ли сможет сделать такой подарок. Но, может быть, найдутся помощники волшебника, которые захотят чем-то порадовать самого мальчика?

Мария — инвалид II группы и у неё двое детей. Дочери Насте 9 лет, она инвалид с детства. А сыну Георгию 22 декабря исполнится 2 года. Марие нелегко, а сделать новый год счастливее очень хочется. Впрочем, всё в её письме.

Шестилетняя Анель Жумабаева — участница проекта «Нужные деньги». Благодаря помощи наших читателей девочке с ДЦП и ретинопатией новорожденных спасли зрение, а теперь Анель находится на реабилитации в Китае.

Письмо за девочку писала её бабушка. Ничего особенного Анель не нужно, хорошие детские подарки. Книжки с яркими рисунками, чтобы они были крупными и не очень замысловатыми, ведь Анель не может видеть так хорошо, как здоровые дети. А набор для рисования поможет ей развивать мелкую моторику и укреплять руки.

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Прием писем закончен. Но мы еще будем публиковать те, которые успели успели отправить соискатели новогоднего счастья.

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