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abaika95
Оденем «голые» трубы. Бедно и не славно на Кочубея
Цитата-//Жить в инсталляции музея "Проскакали Мамай с Кочубеем" невероятно круто!// Ну вот давно не виделись) У вас на новой родине по другому? И все трубы чин по чину укрыты наверно?)...
12.12.19 19:25
Серый волк
Оденем «голые» трубы. Бедно и не славно на Кочубея
Не понимают жители чутких стараний чиновников. Им уже котороый год сказочную жизнь в музее строят. А они не понимают! Жить в инсталляции музея "Проскакали Мамай с Кочубеем" невероятно...
12.12.19 18:51
Серый волк
Космические цифры от КТЭК
У вас там космических масштабов швейная фабрика трудится. Шьёт копеечные куртки неустанно по утверждениям вашего очень правильно считающего Архимеда. Ими можно дом оббить для утепления по кругу, и...
12.12.19 18:48
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Широка страна моя родная. Строк пустых куча. Размер постов на А4. О других думай.
12.12.19 18:40
сайлау курманов
Когда водка льется рекой - почти 6 000 бутылок контрафактного алкоголя уничтожили в Костанае
использования,чтобы уничтожить-раздайте нуждающимся. в связи с этим , президент Путин сказал по поводу уничтожения яблок и сыра, что тогда встанет реализация легальных продуктов у порядочных...
12.12.19 18:12
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Когда тяжело, но хочется жить и радоваться, пишут Деду Морозу

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

12 декабря 2019, 17:41 |  Общество

Один из наших читателей, пожелавший стать помощником новогоднего волшебника, назвал письма из семей, где есть инвалиды, душещипательными. Они и вправду такие. Невозможно остаться равнодушным к просьбам маленьких и взрослых людей, которых не обошла беда.

13-летний Иван написал короткое письмо, но в нем квинтэссенция детской тревоги и даже некоторой безысходности.

Для себя Иван не просит ничего, не до того, когда папа очень болен. У отца мальчика хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), это значит, что мужчина испытывает постоянную кислородную недостаточность. Иван хочет, чтобы его отец дышал. Просто дышал. Только для этого необходим кислородный концентратор, стоящий очень больших денег. Наш Дед Мороз вряд ли сможет сделать такой подарок. Но, может быть, найдутся помощники волшебника, которые захотят чем-то порадовать самого мальчика?

Мария — инвалид II группы и у неё двое детей. Дочери Насте 9 лет, она инвалид с детства. А сыну Георгию 22 декабря исполнится 2 года. Марие нелегко, а сделать новый год счастливее очень хочется. Впрочем, всё в её письме.

 

Шестилетняя Анель Жумабаева — участница проекта «Нужные деньги». Благодаря помощи наших читателей девочке с ДЦП и ретинопатией новорожденных спасли зрение, а теперь Анель находится на реабилитации в Китае.

Письмо за девочку писала её бабушка. Ничего особенного Анель не нужно, хорошие детские подарки. Книжки с яркими рисунками, чтобы они были крупными и не очень замысловатыми, ведь Анель не может видеть так хорошо, как здоровые дети. А набор для рисования поможет ей развивать мелкую моторику и укреплять руки.

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Прием писем закончен. Но мы еще будем публиковать те, которые успели успели отправить соискатели новогоднего счастья.

Телефон редакции: 53-51-51

WhatsApp +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz


 

 
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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