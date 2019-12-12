«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного

11 декабря в экономическом суде и они, и исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно. Команда рисковых катальщиков таким образом набирается. Но на разрешении суда стоит вопрос, заработает ли когда-нибудь скандальный аттракцион.

В числе 12 требований, которые истец – Центр защиты прав потребителей г. Рудного – обращает к аппарату акима города, отделу строительства, управлению госархстройконтроля, подрядчику и еще нескольким ответчикам, два самых важных – запретить эксплуатацию аттракциона любыми лицами и организациями и демонтировать его, поскольку ЦЗПП считает его опасным для потребителей. Требует признать недействительными либо незаконными и целый ряд документов, договоров, которые в совокупности позволили построить и смонтировать аттракцион в его сегодняшнем виде, а также выплатить подрядчику после приемки работ 330 млн тенге.

Перед началом основного разбирательства суд назначал экспертизу, которая должна была ответить на вопросы касательно безопасности эксплуатации аттракциона в существующем виде. Отправной точкой стал эпизод вращения кабинки 4 июня 2019 года, заснятый кем-то из горожан и выложенный в соцсети. По данным Казгидромета, в тот день скорость ветра достигала 23 м/сек. Справку об этом эксперт Владимир СОРОКИН представил суду. Вращение произошло потому, что кабины этого колеса слишком легкие – 227 кг, кроме того, в них так смонтированы кондиционеры, весящие 41 кг, что смещают центр тяжести кабины, а это существенно при усилении ветра, да еще на высоте 42 метров. Эксперт назвал это конструктивно-технической ошибкой.

Временно-исполняющий обязанности директора компании-подрядчика ТОО «АлатауГорСтрой» Ольга ЗАВГОРОДНЯЯ с выводами экспертизы не согласилась.

- Зачем вы делаете расчеты на максимальную нагрузку для третьего ветрового района? 28 м/сек – это уму непостижимо. Да колесо не должно работать вообще при таком ветре, не положено, - сказала она.

Кто-то из участников процесса возразил, что при наших ветрах в таком случае оно не сможет работать большую часть сезона.

Завгородняя настаивала, что кабина вращалась, потому что в ней были открыты двери, что «увеличило парусность». При правильной эксплуатации этого не будет.

- Не в этом дело, - не согласился эксперт. – Вес кабины слишком маленький. А если убрать оттуда кондиционер, чтобы не смещать центр тяжести, то и двухсот килограммов не будет. Зашли туда четыре взрослых человека, это 320 кг – то есть «мяса» по весу больше, чем сама конструкция. Но это же невозможно. Не должно так быть… Я изучал вопрос. Европейский стандарт для таких аттракционов по умолчанию – 500 кг кабинка, Санкт-Петербург дает 443 кг… О самом колесе я сейчас не говорю. Но кабины такие легкие использовать в нашем ветровом районе нельзя.

При этом, как пояснила Завгородняя, утяжелять кабинки невозможно – несущие конструкции колеса рассчитаны именно на такой их вес.

- Мы работали по утвержденной ПСД, с соблюдением всех регламентов, - настаивала представитель подрядчика и уже на эмоциях добавила, - нам говорят, дурость, что колесо построили, но еще большая дурость будет, если теперь разберем его.

Ни один из ответчиков исковые требования не признал.

Этот процесс – не первая попытка разрешить ситуацию, которая тянется уже год. Представители акимата Рудного даже обращали внимание суда на то, что центр защиты прав потребителей г. Рудного повторяется в своих требованиях. Однако, адвокат Олег МАТВЕЕВ от лица истца отметил, что требования уточнены. Кроме того, итогом предыдущих процессов стало то, что договор заказчика с компанией технадзора ТОО «ЭлитЭксперт» признан недействительным, а значит под большим вопросом акт приемки аттракциона, неправомерно подписанный технадзором. Кроме того, постановлением областного суда эксплуатация аттракциона приостановлена. Вопрос о ее запрете и должен решить начавшийся суд.