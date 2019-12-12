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«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного

Галина ПЕТРЕНКО

12 декабря 2019, 15:06 |  Общество

11 декабря в экономическом суде и они, и исполняющий обязанности директора компании, которая поставила колесо обозрения, ответили утвердительно. Команда рисковых катальщиков таким образом набирается. Но на разрешении суда стоит вопрос, заработает ли когда-нибудь скандальный аттракцион.

В числе 12 требований, которые истец – Центр защиты прав потребителей г. Рудного – обращает к аппарату акима города, отделу строительства, управлению госархстройконтроля, подрядчику и еще нескольким ответчикам, два самых важных – запретить эксплуатацию аттракциона любыми лицами и организациями и демонтировать его, поскольку ЦЗПП считает его опасным для потребителей.  Требует признать недействительными либо незаконными и целый ряд документов, договоров, которые в совокупности позволили построить и смонтировать аттракцион в его сегодняшнем виде, а также выплатить подрядчику после приемки работ 330 млн тенге.

Перед началом основного разбирательства суд назначал экспертизу, которая должна была ответить на вопросы касательно безопасности эксплуатации аттракциона в существующем виде. Отправной точкой стал эпизод вращения кабинки 4 июня 2019 года, заснятый кем-то из горожан и выложенный в соцсети. По данным Казгидромета, в тот день скорость ветра достигала 23 м/сек. Справку об этом эксперт Владимир СОРОКИН представил суду. Вращение произошло потому, что кабины этого колеса слишком легкие – 227 кг, кроме того, в них так смонтированы кондиционеры, весящие 41 кг,  что смещают центр тяжести кабины, а это существенно при усилении ветра, да еще на высоте 42 метров.  Эксперт назвал это конструктивно-технической ошибкой.

Временно-исполняющий обязанности директора компании-подрядчика ТОО «АлатауГорСтрой» Ольга ЗАВГОРОДНЯЯ с выводами экспертизы не согласилась.

- Зачем вы делаете расчеты на максимальную нагрузку для третьего ветрового района? 28 м/сек – это уму непостижимо. Да колесо не должно работать вообще при таком ветре, не положено, - сказала она.

Кто-то из участников процесса возразил, что при наших ветрах в таком случае оно не сможет работать большую часть сезона.

Завгородняя настаивала, что кабина вращалась, потому что в ней были открыты двери, что «увеличило парусность». При правильной эксплуатации этого не будет.

- Не в этом дело, - не согласился эксперт. – Вес кабины слишком маленький. А если убрать оттуда кондиционер, чтобы не смещать центр тяжести, то и двухсот килограммов не будет. Зашли туда четыре взрослых человека, это 320 кг – то есть «мяса» по весу больше, чем сама конструкция. Но это же невозможно. Не должно так быть… Я изучал вопрос. Европейский стандарт для таких аттракционов по умолчанию – 500 кг кабинка, Санкт-Петербург дает 443 кг…  О самом колесе я сейчас не говорю. Но кабины такие легкие использовать в нашем ветровом районе нельзя.

При этом, как пояснила Завгородняя, утяжелять кабинки невозможно – несущие конструкции колеса рассчитаны именно на такой их вес.

- Мы работали по утвержденной ПСД, с соблюдением всех регламентов, - настаивала представитель подрядчика и уже на эмоциях добавила, - нам говорят, дурость, что колесо построили, но еще большая дурость будет, если теперь разберем его.

Ни один из ответчиков исковые требования не признал.

Этот процесс – не первая попытка разрешить ситуацию, которая тянется уже год. Представители акимата Рудного даже обращали внимание суда на то, что центр защиты прав потребителей г. Рудного повторяется в своих требованиях. Однако, адвокат Олег МАТВЕЕВ от лица истца отметил, что требования уточнены. Кроме того, итогом предыдущих процессов стало то, что договор заказчика с компанией технадзора ТОО «ЭлитЭксперт» признан недействительным, а значит под большим вопросом акт приемки аттракциона, неправомерно подписанный технадзором. Кроме того, постановлением областного суда эксплуатация аттракциона приостановлена. Вопрос о ее запрете и должен решить начавшийся суд.
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Комментарии к новости
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§ Butch
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 334
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 12.12.19 - 15:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
еще большая дурость будет, если теперь разберем его.

Эт правильно! Нехай стоит где стоит. Кабинки поснимать, как-нибудь замысловато огоньки-фонарики на ём развесить. Пущай вращается.
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§ директор пляжа
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 326
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 12.12.19 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Нехай стоит где стоит.

и обязательно найдутся те кто его запустит.;-)
пример,
Вон по Герцена построили пятиэтажки, тех этаж замуровали, так ничего, через год с небольшим пристроили и все счастливы)
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§ Victor Yang
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12274
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.12.19 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы работали по утвержденной ПСД, с соблюдением всех регламентов, - настаивала представитель подрядчика

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37056

На каком этапе и на каком основании была заменена модель колеса?
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§ abaika95
«Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи представителям акимата Рудного
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2186
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 12.12.19 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас Сталкер придет порядок наведёт)

Расскажет кто где неправ)


А вообще действительно,почему нельзя оставить колесо? Если подвести все характеристики под норму,заказать экспертизу,ТБшников,пусть все обследуют дадут заключение) и хай крутится колесо
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§ сайлау курманов
Re: «Вы сами-то будете на этом колесе кататься?» - вопрос судьи...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3323
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.12.19 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня больше всего в этой связи беспокоит, куда смотрят те , кто по должности должны всё это блюсти; финпол, технадзор и прочие. Почему один Гиньятов должен этих самых тыкать и указывать. Не уж то эти самые 330 лямов разбежались по кабинетам и все набрали в рот воды начиная Акимы и другие. Я просто в шоке!
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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