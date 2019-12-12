Центр реабилитации для детей с особыми образовательными потребностями открылся в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Торжественная церемония открытия прошла сегодня, 12 декабря. Подготовительная работа центра началась ещё в октябре. А сегодня центр принял двадцать первых детей.
- Центр предназначен для временного проживания 50 детей, всего ежедневно он может принимать на реабилитацию до 100 детей, - рассказал руководитель управления образования по Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК. - Реабилитация педагогическая, не медицинская. Здесь готовы принять детей с ДЦП, аутизмом, лёгкой или тяжёлой умственной отсталостью, различными поведенческими расстройствами. Также здесь работают с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с вышеназванными нарушениями.
Цымбалюк отметил, что центр полностью укомплектован кадрами. Почти все педагоги имеют два образования: педагогическое и дефектологическое. Здесь преимущественно будут принимать детей из районов, где совсем нет специалистов.
Центр открыт на средства, сэкономленные за счёт оптимизации коррекционной школы №2. Он и расположился тут же, по адресу ул. Каирбекова, 397.
- Сейчас в этом здании, по сути, находится три организации, - сообщил Цымбалюк. - На первом этаже - областная психолого-медико-педагогическая комиссия. С неё начинается весь процесс реабилитации. Здесь проводят обследование детей. Тут же работает специальная коррекционная школа Костаная, которая переведена сюда недавно. Раньше она располагалась на перекрестке Тауелсиздик-Каирбекова. Третья организация — центр реабилитации, где работают дефектологи.
Открывал новый реабилитационный центр заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ. Он осмотрел помещения и встретился с родителями, дети которых уже начали здесь реабилитацию.
- Здесь нет евроремонта, но всё симпатично, - сказал он. - Мы ещё будем улучшать материально-техническую базу. Я надеюсь, что этот центр в дальнейшем станет лучшим в стране.
Жундубаев вручил директору центра реабилитации Олесе ЗАРЕЦКОЙ подарочный сертификат на приобретение специализированного оборудования на сумму 3 млн тенге.
- Мы потратим деньги на приобретение оборудования в кабинет Монтессори, - рассказала «НГ» Олеся Зарецкая. - У нас уже оборудованы кабинеты тифлопедагога, два кабинета дефектолога, два кабинета логопеда, сенсорная комната для снятия психо-эмоционального напряжения, комната для занятия по коррекции психических процессов и комната для индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий. В области насчитывается более 10 000 детей с особыми образовательными потребностями. Часть из них получают коррекционную помощь у себя в районах, часть здесь. За один курс мы планируем принимать до 100 человек. Курс длится от 90 дней до года, но этот период может быть разбит на несколько циклов.
В одном из таких кабинетов работает воспитатель Наталия ОШЕЙКО. Она воспитатель и постепенно осваивает профессию тифлопедагога.
- Мы работаем с самыми лучшими детьми на свете, - с улыбкой говорит Наталия Сергеевна. - Развиваем пространственное и социально-бытовое мышление, зрительное восприятие. Основываемся на сохранных анализаторах. Если у ребёнка нарушения зрения, то мы делаем упор на развитие слуха, осязание, обоняние. К каждому ребенку индивидуальный подход, каждому мы составляем отдельную программу реабилитации.
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