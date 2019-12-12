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Центр реабилитации для детей с особыми образовательными потребностями открылся в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

12 декабря 2019, 12:30 |  Общество

Торжественная церемония открытия прошла сегодня, 12 декабря. Подготовительная работа центра началась ещё в октябре. А сегодня центр принял двадцать первых детей.

- Центр предназначен для временного проживания 50 детей, всего ежедневно он может принимать на реабилитацию до 100 детей, - рассказал руководитель управления образования по Костанайской области Василий ЦЫМБАЛЮК. - Реабилитация педагогическая, не медицинская. Здесь готовы принять детей с ДЦП, аутизмом, лёгкой или тяжёлой умственной отсталостью, различными поведенческими расстройствами. Также здесь работают с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с вышеназванными нарушениями.

Цымбалюк отметил, что центр полностью укомплектован кадрами. Почти все педагоги имеют два образования: педагогическое и дефектологическое. Здесь преимущественно будут принимать детей из районов, где совсем нет специалистов.

Центр открыт на средства, сэкономленные за счёт оптимизации коррекционной школы №2. Он и расположился тут же,  по адресу ул. Каирбекова, 397.

- Сейчас в этом здании, по сути, находится три организации, - сообщил Цымбалюк. - На первом этаже - областная психолого-медико-педагогическая комиссия. С неё начинается весь процесс реабилитации. Здесь проводят обследование детей. Тут же работает специальная коррекционная школа Костаная, которая переведена сюда недавно. Раньше она располагалась на перекрестке Тауелсиздик-Каирбекова. Третья организация — центр реабилитации, где работают дефектологи.

Открывал новый реабилитационный центр заместитель акима Костанайской области по социальным вопросам Марат ЖУНДУБАЕВ. Он осмотрел помещения и встретился с родителями, дети которых уже начали здесь реабилитацию.

- Здесь нет евроремонта, но всё симпатично, - сказал он. - Мы ещё будем улучшать материально-техническую базу. Я надеюсь, что этот центр в дальнейшем станет лучшим в стране.

Жундубаев вручил директору центра реабилитации Олесе ЗАРЕЦКОЙ подарочный сертификат на приобретение специализированного оборудования на сумму 3 млн тенге.

- Мы потратим деньги на приобретение оборудования в кабинет Монтессори, - рассказала «НГ» Олеся Зарецкая. - У нас уже оборудованы кабинеты тифлопедагога, два кабинета дефектолога, два кабинета логопеда, сенсорная комната для снятия психо-эмоционального напряжения, комната для занятия по коррекции психических процессов и комната для индивидуальных, групповых и подгрупповых занятий. В области насчитывается более 10 000 детей с особыми образовательными потребностями. Часть из них получают коррекционную помощь у себя в районах, часть здесь. За один курс мы планируем принимать до 100 человек. Курс длится от 90 дней до года, но этот период может быть разбит на несколько циклов.

В одном из таких кабинетов работает воспитатель Наталия ОШЕЙКО. Она воспитатель и постепенно осваивает профессию тифлопедагога.

- Мы работаем с самыми лучшими детьми на свете, - с улыбкой говорит Наталия Сергеевна. - Развиваем пространственное и социально-бытовое мышление, зрительное восприятие. Основываемся на сохранных анализаторах. Если у ребёнка нарушения зрения, то мы делаем упор на развитие слуха, осязание, обоняние. К каждому ребенку индивидуальный подход, каждому мы составляем отдельную программу реабилитации.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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