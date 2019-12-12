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alex_60
Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в Казахстане
теперь знаю какая дрянь еще в мире есть. ну я то ладно. а школяры..ты снюсы то хоть раз жевал... неаа..а я жевал,классная штука.. попробуй.не пожалеешь..кайфа словишь.. про них даже в газете...
12.12.19 12:38
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Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в Казахстане

12 декабря 2019, 11:36 |  Государство

Казахстанцы в мессенджерах рассылают видео, на котором запечатлен мальчик, находящийся в неадекватном состоянии. Предположительно, учащийся младших классов. Ролик пользователи отправляют с припиской: "Срочно разослать по всем группам! Час назад в 13.05, 10 декабря 2019 года, в школе № 7 некоторым детям раздали такие жвачки школьники. Это снюс! Срочно звоните детям и говорите, чтобы не вздумали их жевать! Там лошадиная доза никотина!".  Как выяснилось, видео с якобы отравившимся снюсом ребенком было снято в Новосибирске. Сейчас российские власти проводят проверку и обсуждают запрет продажи опасного продукта.

Фото:pixabay.com

А что в Казахстане? В Казахстане снюсы реализуются так же, как и в России, без каких-либо ограничений их продают в торговых домах, магазинах, на рынках и через Интернет под видом "безвредных заменителей сигарет". Эксперты заявили, что товар чрезвычайно вреден для здоровья взрослого человека и смертельно опасен для детей и подростков. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова.

Итак, снюсы - это жевательная смесь, так называемый заменитель табака. Концентрация никотина в одном пакетике в 100 раз больше, чем в одной сигарете. Данный товар называют также "никотиновыми конфетами", "шайбами", "некурительным табаком". Названия у этого вещества самые разные, но суть одна - жевательная смесь настолько сильна и так быстро вызывает зависимость, что специалисты приравнивают ее к легким наркотикам.  

"В Казахстане официально не зарегистрированы отравления снюсами. Однако имеются отдельные обращения родителей подростков за медицинской помощью в связи с изменившимся поведением, что характеризуется изменением эмоционального состояния (раздражительность, периоды эйфории или злобы), снижением круга интересов, сопровождающимся низкой успеваемостью, в период токсического воздействия часто возникает психомоторное возбуждение. Со слов подростков, снюс и жевательный табак ими приобретается в Интернете, а также в общественных местах", - рассказала председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова.  

Специалисты предупреждают, что родителям нужно быть настороже, потому что снюсы неминуемо вызывают никотиновую зависимость, которая стоит наравне с алкогольной. Однако вред от этих веществ гораздо сильнее. Внимательно нужно отнестись к этому вопросу и потому, что слово "снюс" в рейтинге поисковика Google среди казахстанцев в 2019 году входит в топ запрашиваемых терминов.

"Реализуемые как табачные изделия, снюсы содержат большие дозы никотина, от 40 до 60 миллиграммов (для сравнения, в одной сигарете 1,5 миллиграмма), и при рассасывании снюса в организм попадает такая концентрация никотина, вызывающая нейротоксические нарушения, что это приводит к расстройствам сознания, в дальнейшем к физической и поведенческой зависимости. Учитывая, что среднесмертельная доза никотина составляет 0,5-1 милиграмм на килограмм веса, то при малом весе детей и подростков такая доза может привести к летальному исходу", - добавила она. 

Специалисты комитета закупили в разных торговых точках и на разных площадках снюсы для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Если подтвердится несоответствие продукции, то эти смеси будут запрещены к ввозу и реализации на территории РК. 

"В настоящее время проблема потребления снюсов (сосательных и жевательных смесей), бестабачных жевательных смесей заключается в том, что под видом табачных изделий производители изготавливают снюсы, содержащие синтетический никотин в больших дозах, которые далее реализуются маленькими пакетиками в торговой сети и через интернет-торговлю. Ввиду доступности, дешевизны и легальности данные смеси с большим содержанием никотина, являющиеся по сути легкими наркотиками, получили широкое распространение среди подростков, молодежи", - рассказала Людмила Бюрабекова. 
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* 3DO
Re: Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в...
3DO


(Пользователи)
Сообщений: 1990
Регистрация: 14.11.07
Отправлено: 12.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: "Казахстанцы в мессенджерах рассылают видео"
Читай как: умственные способности этих казахстанцев стремительно падают из раза в раз, процесс уже необратим.

Цитата: "Срочно"
Не так, надо СРОЧНААААаа!!11!

Цитата: "в школе № 7"
Ну так в школе №7 какого города?

Цитата: "было снято в Новосибирске"
Ну и классика. слышу звон, да не знаю где он. Главное сами впасть в панику и посеять ее дальше. Бл*дь, когда за репосты этого го*на уже уголовку введут для каждого репостнувшего.
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§ alex_60
Re: Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6422
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 12.12.19 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
теперь знаю какая дрянь еще в мире есть.
ну я то ладно.
а школяры..ты снюсы то хоть раз жевал...
неаа..а я жевал,классная штука..
попробуй.не пожалеешь..кайфа словишь..
про них даже в газете писали...
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С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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