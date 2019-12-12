Осторожно, снюсы! Эксперты предупредили о новом наркотике в Казахстане

Казахстанцы в мессенджерах рассылают видео, на котором запечатлен мальчик, находящийся в неадекватном состоянии. Предположительно, учащийся младших классов. Ролик пользователи отправляют с припиской: "Срочно разослать по всем группам! Час назад в 13.05, 10 декабря 2019 года, в школе № 7 некоторым детям раздали такие жвачки школьники. Это снюс! Срочно звоните детям и говорите, чтобы не вздумали их жевать! Там лошадиная доза никотина!". Как выяснилось, видео с якобы отравившимся снюсом ребенком было снято в Новосибирске. Сейчас российские власти проводят проверку и обсуждают запрет продажи опасного продукта.

Фото:pixabay.com

А что в Казахстане? В Казахстане снюсы реализуются так же, как и в России, без каких-либо ограничений их продают в торговых домах, магазинах, на рынках и через Интернет под видом "безвредных заменителей сигарет". Эксперты заявили, что товар чрезвычайно вреден для здоровья взрослого человека и смертельно опасен для детей и подростков. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz рассказала председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова.

Итак, снюсы - это жевательная смесь, так называемый заменитель табака. Концентрация никотина в одном пакетике в 100 раз больше, чем в одной сигарете. Данный товар называют также "никотиновыми конфетами", "шайбами", "некурительным табаком". Названия у этого вещества самые разные, но суть одна - жевательная смесь настолько сильна и так быстро вызывает зависимость, что специалисты приравнивают ее к легким наркотикам.

"В Казахстане официально не зарегистрированы отравления снюсами. Однако имеются отдельные обращения родителей подростков за медицинской помощью в связи с изменившимся поведением, что характеризуется изменением эмоционального состояния (раздражительность, периоды эйфории или злобы), снижением круга интересов, сопровождающимся низкой успеваемостью, в период токсического воздействия часто возникает психомоторное возбуждение. Со слов подростков, снюс и жевательный табак ими приобретается в Интернете, а также в общественных местах", - рассказала председатель Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК Людмила Бюрабекова.

Специалисты предупреждают, что родителям нужно быть настороже, потому что снюсы неминуемо вызывают никотиновую зависимость, которая стоит наравне с алкогольной. Однако вред от этих веществ гораздо сильнее. Внимательно нужно отнестись к этому вопросу и потому, что слово "снюс" в рейтинге поисковика Google среди казахстанцев в 2019 году входит в топ запрашиваемых терминов.

"Реализуемые как табачные изделия, снюсы содержат большие дозы никотина, от 40 до 60 миллиграммов (для сравнения, в одной сигарете 1,5 миллиграмма), и при рассасывании снюса в организм попадает такая концентрация никотина, вызывающая нейротоксические нарушения, что это приводит к расстройствам сознания, в дальнейшем к физической и поведенческой зависимости. Учитывая, что среднесмертельная доза никотина составляет 0,5-1 милиграмм на килограмм веса, то при малом весе детей и подростков такая доза может привести к летальному исходу", - добавила она.

Специалисты комитета закупили в разных торговых точках и на разных площадках снюсы для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы. Если подтвердится несоответствие продукции, то эти смеси будут запрещены к ввозу и реализации на территории РК.

"В настоящее время проблема потребления снюсов (сосательных и жевательных смесей), бестабачных жевательных смесей заключается в том, что под видом табачных изделий производители изготавливают снюсы, содержащие синтетический никотин в больших дозах, которые далее реализуются маленькими пакетиками в торговой сети и через интернет-торговлю. Ввиду доступности, дешевизны и легальности данные смеси с большим содержанием никотина, являющиеся по сути легкими наркотиками, получили широкое распространение среди подростков, молодежи", - рассказала Людмила Бюрабекова.