Повторные кражи будут относить к тяжким преступлениям
В 2019 году проведен ряд мероприятий по противодействию кражам чужого имущества, в том числе кражам из квартир и усилению ответственности за их совершение, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.
Фото : pixabay
Как показывает опыт отдельных стран СНГ, одним из действенных инструментов решения проблемы является законодательное ужесточение за повторное совершение краж. К примеру, в Республике Узбекистан кража, совершенная повторно, является тяжким видом преступления (ст.169 УК), за которую предусматривается ответственность от 8 до 15 лет лишения свободы.
В этой связи, Министерством инициированы поправки в законодательство, предусматривающие отнесение признака неоднократности совершения краж к категории тяжких преступлений (совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той же статьей УК).
Так, с начала года из 6733 преступников, 4120 задержаны за совершение повторных краж. Они были изолированы от общества, и у них уже отсутствует возможность примирения с потерпевшей стороной.
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