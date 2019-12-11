Письма Деду Морозу пишут хорошие дети из сёл

Дети, живущие далеко от областного центра, даже маленькие понимают, что нашему Деду Морозу сложно к ним приехать. Но они всё равно пишут письма в надежде получить подарки на самый волшебный праздник.

В прошлом году 10-летний Саян из Давыденовки Костанайского района написал, что мечтает об аквариуме, обещал сам, лично, купить рыбок и ухаживать за ними. Мы даже не думали, что мечта мальчика сбудется. Но, к счастью, нашелся такой помощник Деда Мороза, который привез аквариум в Давыденовку. В этом году 10-летний Саян вновь написал письмо.

Мальчик не просит ничего сверхдорогого, просто хочет целый пакет шоколадок Албени, Твикс и Киткэт. Всего лишь!

А вот письмо из поселка Енбек Костанайского района. Если мы не ошибаемся, Енбек — это новое название Давыденовки, принятое в 2018 году. В таком случае, нам написала односельчанка Саяна, 9-летняя Ясмин.

На красочно оформленном листе девочка, увлеченная музыкой, написала, что мечтает о домбре. В прошлом году наш Дед Мороз дарил домбры двум мальчикам из Костаная — Ансару и Нурдаулету, они играют на них и очень счастливы. Может, найдется помощник новогоднего волшебника, который сотворит музыкальное чудо для девочки из Енбека?

Сейчас не так много детей, увлекающихся рукоделием. Поэтому очень приятно получать письма от тех, кто не скучает без компьютера или смартфона.

Из посёлка Весёлый подол Сарыкольского района написала 11-летняя Камилла. Она не только успешно осваивает школьную программу, но и не пропускает занятий в кружке художественного труда. Судя по подаркам, которые она приготовила для своих родителей, Камилла уже умеет плести браслеты. Она просит в подарок вещь, о существовании которой до письма мы даже не подозревали. Девочка хочет большой набор для плетения из резинок. Желание делать что-то своими руками надо поддерживать. Кто знает, какая искусная мастерица вырастет потом из этой девочки.

У Камиллы есть сестрёнка, которой всего 4 годика и для неё подходящим подарком стал бы игрушечный рояль. И ещё девочки хотят 4 килограмма мандаринов. Какой же Новый год без мандаринов?

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

12 декабря - самый последний день приёма писем. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!

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