В ближайшие три дня на территории Костанайской области будут снегопады и туман

По прогнозам синоптиков, вторая половина недели в Костанайской области будет снежной. Снегопады местами будут сопровождаться метелями и туманом. В четверг, 12 декабря, на большей части территории области возможен гололед.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг ночью ожидаем 10-15, местами 7 градусов мороза,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут -3...-8, местами 0 °С. В пятницу, 13 декабря, ночью будет -7...-12, местами 15 градусов ниже нуля, днем — -5...-10, местами 13 градусов мороза. В субботу температура воздуха будет отличаться от пятничной незначительно: ночью -13...-18, местами 21 градус мороза, днем — -8...-13, местами 16 градусов ниже нуля.

В четверг, 12 декабря юго-западный ветер сменится северным, а в пятницу и субботу северо-западным. Средняя скорость ветра во второй половине недели составит 9-14 м/с, но возможны периодические усиления до 15-20 м/с.