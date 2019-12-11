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drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980: Но со шниТцелем не знакома А откуда вам знать то, что это такое.Это как вареники, в Амстердамк... :lol: :oops:
11.12.19 22:33
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
Добринцофф: нас даже есть мазохисты которые умудряются на складской в розницу закупаться,их посылают,но они всё равно упорно просят свою банку горошка и одну селёдку из ведра. ))))) Таких людей...
11.12.19 21:33
alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
таноми52: Интересуюсь, а диван здесь при чём? Не знаю. Как вариант, стоя, сидя в кресле, лёжа на полу. [Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 21:21]
11.12.19 21:14
alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
Добринцофф: Яйцо С1 одной фирмы,но по разной цене 310 и 230? Да.жк с1. Вчера. По 230 оставалось два десятка, С наклейкой социальная цена или продукт, точно не помню, сегодня цена была, яиц не...
11.12.19 21:09
Я
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
kbkz1980: Мёд прям 2130 за литр. Нормально. Если вес литра 1.4 кг , то нормальный
11.12.19 21:02
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В ближайшие три дня на территории Костанайской области будут снегопады и туман

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

11 декабря 2019, 17:05 |  Общество

По прогнозам синоптиков, вторая половина недели в Костанайской области будет снежной. Снегопады местами будут сопровождаться метелями и туманом. В четверг, 12 декабря, на большей части территории области возможен гололед.

Фото Ксении РЕБИК

- В четверг ночью ожидаем 10-15, местами 7 градусов мороза,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - Днем термометры покажут -3...-8, местами 0 °С. В пятницу, 13 декабря, ночью будет -7...-12, местами 15 градусов ниже нуля, днем — -5...-10, местами 13 градусов мороза. В субботу температура воздуха будет отличаться от пятничной незначительно: ночью  -13...-18, местами 21 градус мороза, днем — -8...-13, местами 16 градусов ниже нуля.

В четверг, 12 декабря юго-западный ветер сменится северным, а в пятницу и субботу северо-западным. Средняя скорость ветра во второй половине недели составит 9-14 м/с, но возможны периодические усиления до 15-20 м/с.
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"Нужные деньги"
Вопрос недели
С 1 января 2020 года в РК увеличат на 25% стипендии студентам колледжей, получающих среднее специальное образование, а также студентам бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Привлечет ли это выпускников школ в местные колледжи и вузы?
Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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