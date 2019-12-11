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drakon
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kbkz1980
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11.12.19 21:33
alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
таноми52: Интересуюсь, а диван здесь при чём? Не знаю. Как вариант, стоя, сидя в кресле, лёжа на полу. [Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 21:21]
11.12.19 21:14
alex_60
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
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11.12.19 21:09
Я
Какими будут цены на сельскохозяйственной ярмарке в Костанае?
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11.12.19 21:02
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Призерами конкурса «WorldSkills Kazakhstan 2019» стали студенты из Костаная

Георгий ГОВОРОВ

11 декабря 2019, 16:39 |  Общество

Финал республиканского чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan 2019» проходил в Нур-Султане. Наш регион представляли четверо студентов Костанайского политехнического высшего колледжа (КПВК), победители областного этапа.

Победителей и призеров конкурса определяли по компетенциям, в каждой участвовали 17 претендентов со всей страны и их преподаватели.

Студент 4 курса КПВК, 18-летний Владислав КУЛИК занял 3 место в компетенции "Веб-дизайн". Он выполнял два задания: разработать слайдер - элемент сайта, позволяющий просматривать контент автоматически или с помощью таймера, а также разработать дизайн сайта.

- На каждое задание даётся всего 3 часа, - рассказал «НГ» Владислав. - И я не ожидал, что успею всё полностью выполнить. Поэтому был очень рад, когда узнал, что выполнил 90% задания. Мой дизайн признали лучшим. Я думал, что к заданию второго дня я подготовился лучше всего. Мы писали приложение, которое нужно было связать с базой данных. Но мне не хватило срока в 3 часа. Думаю, мне ещё есть чему учиться. Колледж мне дал основу, базовые знания. Я много узнавал сам в Интернете, практиковался и оттачивал свои навыки.

В этом году Владислав заканчивает учёбу и планирует уехать в США, где есть большие возможности развития навыков веб-разработчика.

Студенту 3 курса, 17-летнему Александру КАЛИНИНУ до призового места не хватило всего 20 баллов. Зато ему вручили специальную награду в виде медальона, которой отмечают самых перспективных участников конкурса. Александр выступал в компетенции «Электромонтаж».

- Весь конкурс представлял собой кабинку: две стены по бокам, одна стена спереди и потолок, - рассказал он. - Эту кабинку нужно было оборудовать с целью создать из неё макет лифтовой шахты. У нас стояли моторы, пускатели, нужно было собрать щиток, провести освещение, всё это коммутировать между собой, чтобы всё работало по правилам. А программу, по которой управлялась реле шахты, нужно было самостоятельно запрограммировать. Моё программирование признали лучшим на площадке. На весь процесс нам выделяли 16 часов, а на областном этапе за это время предлагалось собрать только 1 стену. Уровень республики выше областного этапа значительно, строго следили за соблюдением правил. Один участник просто снял перчатку, чтобы вытереть пот, а его оштрафовали за нарушение техники безопасности. Было страшно ошибиться.

Студентка 4 курса Анастасия МАЛЫК участвовала в компетенции «Пекарское мастерство». Только после приезда на конкурс она узнала, что представлять съедобную арт-композицию ей придётся на английском языке.

- Я испекла пирог киш, хлеб и таинственный хлеб, в него добавляется начинка на выбор пекаря - у меня это орегано, и булочки с начинкой, - рассказала Анастасия. - Моя арт-композиция получилась, но она не соответствовала нормам по ширины и высоты. Я ещё научусь правильно печь, поступлю в КГУ, потом открою свою пекарню. Всё ещё впереди.

Четверокурсница Зарина КАЛИХАНОВА на конкурсе разрабатывала дизайн разных продуктов и сувениров, рисовала логотип и дизайн упаковки.

- У меня была проблема с программой, в которой я создавала свой дизайн, - отмечает она. - Ещё не хватило времени. В итоге замкнула десятку лучших.

После конкурса у студентов появится новая задача - по традиции участники республиканского этапа готовят студентов младших курсов к участию в конкурсе в будущем году.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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