Призерами конкурса «WorldSkills Kazakhstan 2019» стали студенты из Костаная

Финал республиканского чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan 2019» проходил в Нур-Султане. Наш регион представляли четверо студентов Костанайского политехнического высшего колледжа (КПВК), победители областного этапа.

Победителей и призеров конкурса определяли по компетенциям, в каждой участвовали 17 претендентов со всей страны и их преподаватели.

Студент 4 курса КПВК, 18-летний Владислав КУЛИК занял 3 место в компетенции "Веб-дизайн". Он выполнял два задания: разработать слайдер - элемент сайта, позволяющий просматривать контент автоматически или с помощью таймера, а также разработать дизайн сайта.

- На каждое задание даётся всего 3 часа, - рассказал «НГ» Владислав. - И я не ожидал, что успею всё полностью выполнить. Поэтому был очень рад, когда узнал, что выполнил 90% задания. Мой дизайн признали лучшим. Я думал, что к заданию второго дня я подготовился лучше всего. Мы писали приложение, которое нужно было связать с базой данных. Но мне не хватило срока в 3 часа. Думаю, мне ещё есть чему учиться. Колледж мне дал основу, базовые знания. Я много узнавал сам в Интернете, практиковался и оттачивал свои навыки.

В этом году Владислав заканчивает учёбу и планирует уехать в США, где есть большие возможности развития навыков веб-разработчика.

Студенту 3 курса, 17-летнему Александру КАЛИНИНУ до призового места не хватило всего 20 баллов. Зато ему вручили специальную награду в виде медальона, которой отмечают самых перспективных участников конкурса. Александр выступал в компетенции «Электромонтаж».

- Весь конкурс представлял собой кабинку: две стены по бокам, одна стена спереди и потолок, - рассказал он. - Эту кабинку нужно было оборудовать с целью создать из неё макет лифтовой шахты. У нас стояли моторы, пускатели, нужно было собрать щиток, провести освещение, всё это коммутировать между собой, чтобы всё работало по правилам. А программу, по которой управлялась реле шахты, нужно было самостоятельно запрограммировать. Моё программирование признали лучшим на площадке. На весь процесс нам выделяли 16 часов, а на областном этапе за это время предлагалось собрать только 1 стену. Уровень республики выше областного этапа значительно, строго следили за соблюдением правил. Один участник просто снял перчатку, чтобы вытереть пот, а его оштрафовали за нарушение техники безопасности. Было страшно ошибиться.

Студентка 4 курса Анастасия МАЛЫК участвовала в компетенции «Пекарское мастерство». Только после приезда на конкурс она узнала, что представлять съедобную арт-композицию ей придётся на английском языке.

- Я испекла пирог киш, хлеб и таинственный хлеб, в него добавляется начинка на выбор пекаря - у меня это орегано, и булочки с начинкой, - рассказала Анастасия. - Моя арт-композиция получилась, но она не соответствовала нормам по ширины и высоты. Я ещё научусь правильно печь, поступлю в КГУ, потом открою свою пекарню. Всё ещё впереди.

Четверокурсница Зарина КАЛИХАНОВА на конкурсе разрабатывала дизайн разных продуктов и сувениров, рисовала логотип и дизайн упаковки.

- У меня была проблема с программой, в которой я создавала свой дизайн, - отмечает она. - Ещё не хватило времени. В итоге замкнула десятку лучших.

После конкурса у студентов появится новая задача - по традиции участники республиканского этапа готовят студентов младших курсов к участию в конкурсе в будущем году.