Соответствующие поправки в первом чтении одобрили депутаты мажилиса.

Во время рассмотрения законопроекта по вопросам регулирования миграционных процессов министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов заявил, что субъекты малого предпринимательства стали чаще привлекать трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в Казахстане.

"В связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе предлагается приравнять трудовых иммигрантов к "сезонным работникам", - сообщил министр.

Он также отметил, что по действующей системе привлечения иностранной рабочей силы, предусматривается уплата налогового сбора в 8 МРП в месяц (20 200 тенге или 52 доллара).