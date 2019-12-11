Трудовых мигрантов обяжут платить налог в Казахстане
© Sputnik / Тимур Батыршин
Соответствующие поправки в первом чтении одобрили депутаты мажилиса.
Во время рассмотрения законопроекта по вопросам регулирования миграционных процессов министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов заявил, что субъекты малого предпринимательства стали чаще привлекать трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в Казахстане.
"В связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе предлагается приравнять трудовых иммигрантов к "сезонным работникам", - сообщил министр.
Он также отметил, что по действующей системе привлечения иностранной рабочей силы, предусматривается уплата налогового сбора в 8 МРП в месяц (20 200 тенге или 52 доллара).
Согласно законопроекту, в целях расширения правовой базы в сфере миграционных процессов и пресечения нелегальной миграции предлагается внедрить государственную пошлину в размере 4 МРП (10 тысяч 100 тенге) за выдачу разрешения на постоянное место жительство для иностранцев.
Кроме того, предлагается принять нормы международного положения по реадмиссии (согласие государства принять обратно своих депортируемых граждан - Sputnik) в национальное законодательство.
Проектом внесены дополнения, предусматривающие ограничения по выезду лиц на постоянное место жительства, имеющих задолженность по исполнительному производству.
Для упрощения порядка оформления гражданства Казахстана предлагается определить категорию лиц (этнические казахи, лица без гражданства, лица с паспортами СССР образца 1974 года, а также женщины, подпадающие под действие Конвенции о гражданстве замужней женщины), на которых не распространяются законодательные нормы по проживанию на территории Казахстана менее 183 дней в течение одного года и наличию административных нарушений.
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