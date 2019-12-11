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Yorik
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11.12.19 15:55
Yorik
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11.12.19 15:53
Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Ну это Вы как раз описываете текущую ситуацию с СМ Нет, Маркс, это Вам так удобнее думать) Маркс: их однообразный ассортимент Аж неудобно Вас уличать во вранье :-x Нет, лучше посчитаем...
11.12.19 15:50
Victor Yang
Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
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Трудовых мигрантов обяжут платить налог в Казахстане

11 декабря 2019, 13:22 |  Государство
Мигранты все чаще привлекаются к нелегальной деятельности в сфере малого бизнеса в Казахстане, заявили в Минтруда. Трудовые мигранты будут приравнены к сезонным работникам и будут обязаны платить налоговый сбор, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

 © Sputnik / Тимур Батыршин

Соответствующие поправки в первом чтении одобрили депутаты мажилиса.

Во время рассмотрения законопроекта по вопросам регулирования миграционных процессов министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов заявил, что субъекты малого предпринимательства стали чаще привлекать трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в Казахстане.

"В связи с учащением фактов привлечения субъектами малого предпринимательства трудовых иммигрантов к нелегальной деятельности в бизнесе предлагается приравнять трудовых иммигрантов к "сезонным работникам", - сообщил министр.

Он также отметил, что по действующей системе привлечения иностранной рабочей силы, предусматривается уплата налогового сбора в 8 МРП в месяц (20 200 тенге или 52 доллара).

При этом для сезонных работников будет определен перечень профессий, по которым они могут быть привлечены.

Согласно законопроекту, в целях расширения правовой базы в сфере миграционных процессов и пресечения нелегальной миграции предлагается внедрить государственную пошлину в размере 4 МРП (10 тысяч 100 тенге) за выдачу разрешения на постоянное место жительство для иностранцев.

Кроме того, предлагается принять нормы международного положения по реадмиссии (согласие государства принять обратно своих депортируемых граждан - Sputnik) в национальное законодательство.

Проектом внесены дополнения, предусматривающие ограничения по выезду лиц на постоянное место жительства, имеющих задолженность по исполнительному производству.

Для упрощения порядка оформления гражданства Казахстана предлагается определить категорию лиц (этнические казахи, лица без гражданства, лица с паспортами СССР образца 1974 года, а также женщины, подпадающие под действие Конвенции о гражданстве замужней женщины), на которых не распространяются законодательные нормы по проживанию на территории Казахстана менее 183 дней в течение одного года и наличию административных нарушений.
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