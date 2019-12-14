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Юрий БОНДАРЕНКО: Экологическое варварство

"Представьте себе хирургов, которые ради заработка начнут повально вырезать аппендикс либо гланды"
14 декабря 2019, 10:10 |  Мнения

В Костанае продолжают зудеть пилы, планомерно опеньковывая город. Куда ни глянь – повсюду, словно на кладбище кресты, оголенные древесные столбы, изредка вскидывающие к небу обрубки вчерашних ветвей. Причем зудение пил, выкашивающих еще сохранившиеся тенистые аллеи, продолжается даже по выходным.

Тут мне сразу же могут возразить: вы что – против санитарной обработки города? Но не надо подменять понятия. Одно дело – целевая обработка того, что может упасть. Другое – тотальное обезглавливание деревьев без учета возраста, состояния, породы. Конечно, на все это выделены деньги, и многие прямо говорят, что именно деньги, а не красота и удобство, главная причина происходящего. Но представьте себе хирургов, которые ради заработка начнут повально вырезать аппендикс либо гланды. Да если бы еще грамотно! Что бы вы сказали о врачах, после манипуляций которых был бы такой же процент выживаемости, либо хотя бы неухудшения здоровья, как у костанайских насаждений после всяческих дорогостоящих обработок? Наверное, в любом цивилизованном обществе таким врачам самим бы не поздоровилось. А ведь наши обработчики стволов нередко напоминают даже не псевдохирургов, а парикмахеров, которые вместо того, чтобы стричь, снимают скальпы.

Любой, кто живет в городе хотя бы десяток лет, может вспомнить то, что исчезло. Не говоря уже о том, что в Костанае немало погибших обрубков – жертв совсем недавних лет, которые ничему никого не научили. И это не считая проплешин – пустырей на местах, где жила и давала жить людям недавняя зелень. Картины настолько наглядные, что они никак не могут работать на авторитет городских властей, с позволения которых вершится все это варварство. И где наши уважаемые депутаты, неужели у них нет глаз? Либо они способны только на словесные игры и перетасовки названий улиц?

Да и педагогам, и идеологическим работникам разного рода ой как не просто. Вот станут вещать о пропаганде здорового образа жизни, а тут же перед глазами картины варварства, которое напоминает действия захватчиков на вражеской территории, а проще: удары по среде обитания. И как уж тут говорить костанайцам о любви к природе, духовном возрождении, модернизации сознания и прочих ценностях, если наглядность совсем иная? Во времена моего детства за сломанную веточку могли отчитать. А сегодня что вы можете сказать ребенку, подростку?

Через какое-то время часть кронированных деревьев снова режут. Позже стволы могут укорачиваться, а нередко доходит и до выкорчевывания того, что, наконец-то, добито. Сколько труда и какая цепочка операций! Сколько тратится средств! Скольким же людям на эти деньги, выброшенные с точки зрения не чьего-то «заработка», а благосостояния горожан, можно было бы помочь! Сколько реально полезных дел можно было бы сделать?

И невольно задумываешься: мы так лихи в критических налетах на прошлое, налетах часто справедливых, но безопасных и по сути ничего не меняющих. А ведь если бы люди с ухватками наших сегодняшних «освоителей» денежных средств занялись коллективизацией, раскулачиванием или организацией обороны страны после начала Великой Отечественной, то боюсь, что они выглядели бы куда бледнее тех, кого мы с болью бичуем за былые провалы.
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Да. Если после обучения они смогут найти работу в Казахстане по специальности.
Да. Такая поддержка избавит молодежь от необходимости работать после школы.
Нет. Молодежь все равно будет уезжать за границу за высоким качеством образования.
Нет. Для этого нужно повысить стипендии в гораздо большем размере.
 
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