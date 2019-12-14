Юрий БОНДАРЕНКО: Экологическое варварство

В Костанае продолжают зудеть пилы, планомерно опеньковывая город. Куда ни глянь – повсюду, словно на кладбище кресты, оголенные древесные столбы, изредка вскидывающие к небу обрубки вчерашних ветвей. Причем зудение пил, выкашивающих еще сохранившиеся тенистые аллеи, продолжается даже по выходным.

Тут мне сразу же могут возразить: вы что – против санитарной обработки города? Но не надо подменять понятия. Одно дело – целевая обработка того, что может упасть. Другое – тотальное обезглавливание деревьев без учета возраста, состояния, породы. Конечно, на все это выделены деньги, и многие прямо говорят, что именно деньги, а не красота и удобство, главная причина происходящего. Но представьте себе хирургов, которые ради заработка начнут повально вырезать аппендикс либо гланды. Да если бы еще грамотно! Что бы вы сказали о врачах, после манипуляций которых был бы такой же процент выживаемости, либо хотя бы неухудшения здоровья, как у костанайских насаждений после всяческих дорогостоящих обработок? Наверное, в любом цивилизованном обществе таким врачам самим бы не поздоровилось. А ведь наши обработчики стволов нередко напоминают даже не псевдохирургов, а парикмахеров, которые вместо того, чтобы стричь, снимают скальпы.

Любой, кто живет в городе хотя бы десяток лет, может вспомнить то, что исчезло. Не говоря уже о том, что в Костанае немало погибших обрубков – жертв совсем недавних лет, которые ничему никого не научили. И это не считая проплешин – пустырей на местах, где жила и давала жить людям недавняя зелень. Картины настолько наглядные, что они никак не могут работать на авторитет городских властей, с позволения которых вершится все это варварство. И где наши уважаемые депутаты, неужели у них нет глаз? Либо они способны только на словесные игры и перетасовки названий улиц?

Да и педагогам, и идеологическим работникам разного рода ой как не просто. Вот станут вещать о пропаганде здорового образа жизни, а тут же перед глазами картины варварства, которое напоминает действия захватчиков на вражеской территории, а проще: удары по среде обитания. И как уж тут говорить костанайцам о любви к природе, духовном возрождении, модернизации сознания и прочих ценностях, если наглядность совсем иная? Во времена моего детства за сломанную веточку могли отчитать. А сегодня что вы можете сказать ребенку, подростку?

Через какое-то время часть кронированных деревьев снова режут. Позже стволы могут укорачиваться, а нередко доходит и до выкорчевывания того, что, наконец-то, добито. Сколько труда и какая цепочка операций! Сколько тратится средств! Скольким же людям на эти деньги, выброшенные с точки зрения не чьего-то «заработка», а благосостояния горожан, можно было бы помочь! Сколько реально полезных дел можно было бы сделать?

И невольно задумываешься: мы так лихи в критических налетах на прошлое, налетах часто справедливых, но безопасных и по сути ничего не меняющих. А ведь если бы люди с ухватками наших сегодняшних «освоителей» денежных средств занялись коллективизацией, раскулачиванием или организацией обороны страны после начала Великой Отечественной, то боюсь, что они выглядели бы куда бледнее тех, кого мы с болью бичуем за былые провалы.