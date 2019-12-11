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Сталкер
Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
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11.12.19 16:22
Yorik
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
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11.12.19 15:55
Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch: Боюсь что именно в выделенном слове кроется причина "шокового" состояния. Простите, не понял Вашу глубокую мысль. Small - новый для нашего города магазин, что для Вас не так?
11.12.19 15:53
Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс: Ну это Вы как раз описываете текущую ситуацию с СМ Нет, Маркс, это Вам так удобнее думать) Маркс: их однообразный ассортимент Аж неудобно Вас уличать во вранье :-x Нет, лучше посчитаем...
11.12.19 15:50
Victor Yang
Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
Сталкер: Но если не было ни расстройства, ни ситуации - то это будет обычное убийство ведь. Тогда какие мотивы могут быть у матери для убийства ребёнка, если не психотравмирующая ситуация? К тому...
11.12.19 15:41
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Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной для выпускников аграрных вузов

11 декабря 2019, 10:18 |  Государство

С 2020 года выпускники аграрных вузов, обучающиеся по квоте для сельской молодежи, будут обязаны отработать 3 года в сельской местности, передает zakon.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Фото: МСХ РК

- Минсельхоз Казахстана инициировал ряд поправок в национальное законодательство, которые касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли. 28 октября текущего года глава государства подписал соответствующий закон, - сообщили в министерстве.

Так, новым законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК" внесено изменение в статью 47 закона "Об образовании".

Эта поправка обязывает выпускников аграрных вузов, обучившихся сельскохозяйственным специальностям по сельской квоте, отработать в сельской местности не менее 3-х лет.

- Изменение законодательства, по сути, предоставляет возможность сельской молодежи, получившей высшее или послевузовское образование за счет государства, гарантированно трудоустроиться в организациях аграрного профиля независимо от форм собственности, - отметили в МСХ.

В МСХ считают, что эта мера позволит обеспечить растущую потребность сельхозтоваропроизводителей в профессиональных кадрах. При этом, новшество попутно решает вопросы обеспечения молодежи работой и исключает поступление по сельской квоте для тех абитуриентов, которые заведомо не планируют работать в селе или по сельскохозяйственным специальностям.

Ранее сообщалось, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК" также предписывает Минобразования и науки передать Минсельхозу право формировать объем государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям.
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§ сайлау курманов
Re: Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.12.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так давно кто-то жаловался на нехватку доярок, а конторских спецов там навалом, да и особой деревни сейчас не осталось, я так думаю
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§ ACROS
Re: Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда заранее, на стадии предоствления грантов, надо уже договариваться о будущем трудоустройстве будущего выпускника определённой востребованной профессии в какое то сельскохозяйственное ТОО, которая включает в себя: ежегодная полевая практика в данном хозяйстве; обязательная преддипломная практика; предоставления жилья; соцпакет; подьёмные для ведения ЛПХ; карьерные переспективы; в течении этих 3-х лет, НИКТО не имеет права лишать выпускника работы по специальности. Всё это было в Советском Союзе. И называлась: номенклатурная система подготовки и воспитания кадров.
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