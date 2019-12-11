Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной для выпускников аграрных вузов
С 2020 года выпускники аграрных вузов, обучающиеся по квоте для сельской молодежи, будут обязаны отработать 3 года в сельской местности, передает zakon.kz со ссылкой на министерство сельского хозяйства.
Фото: МСХ РК
- Минсельхоз Казахстана инициировал ряд поправок в национальное законодательство, которые касаются подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли. 28 октября текущего года глава государства подписал соответствующий закон, - сообщили в министерстве.
Так, новым законом "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК" внесено изменение в статью 47 закона "Об образовании".
Эта поправка обязывает выпускников аграрных вузов, обучившихся сельскохозяйственным специальностям по сельской квоте, отработать в сельской местности не менее 3-х лет.
- Изменение законодательства, по сути, предоставляет возможность сельской молодежи, получившей высшее или послевузовское образование за счет государства, гарантированно трудоустроиться в организациях аграрного профиля независимо от форм собственности, - отметили в МСХ.
В МСХ считают, что эта мера позволит обеспечить растущую потребность сельхозтоваропроизводителей в профессиональных кадрах. При этом, новшество попутно решает вопросы обеспечения молодежи работой и исключает поступление по сельской квоте для тех абитуриентов, которые заведомо не планируют работать в селе или по сельскохозяйственным специальностям.
Ранее сообщалось, что закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования АПК" также предписывает Минобразования и науки передать Минсельхозу право формировать объем государственного образовательного заказа на подготовку специалистов по сельскохозяйственным специальностям.
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