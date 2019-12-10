54 спортсмена-инвалида из Казахстана и России соревновались на турнире по настольному теннису в Костанае
Георгий ГОВОРОВ
Второй открытый областной турнир по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата на призы Дуйсенгали Оспанова проходил 5-6 декабря в спорткомплексе "Астана" в Затобольске.
В турнире приняли участие 54 спортсмена-инвалида
В нем приняли участие 54 спортсмена из Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Туркестанской областей Казахстана, а также Челябинской и Оренбурской областей России. Наш регион представляли спортсмены из Костаная, Рудного, Костанайского и Алтынсаринского районов.
- В прошлый раз было больше участников, в этом году много мероприятий, - рассказал "НГ" организатор турнира, председатель ОО "Умiт-Надежда" Дуйсенгали ОСПАНОВ. - Мы завлекаем спортсменов из других регионов солидными призами: за первое место вручаем 100 000 тенге, за второе - 70 000, за третье - 50 000. Спортсмены выступают как в личном первенстве, так и в командном зачёте.
В личном зачете среди мужчин Вадим Бурлаков (слева) занял 8 место
Вадим БУРЛАКОВ из Костаная занимается пауэрлифтингом, а теннисом увлекся чуть больше 7 месяцев назад. Участвует во всех соревнованиях. Травму получил 6 лет назад, раньше ракетку в руках не держал.
- Переживаю за каждое очко, тем более, что я ещё новичок, - говорит Вадим. - Если у меня есть ещё что-то в голове перед началом игры, я обдумываю тактику, продумываю каждый удар, то с первым мячом забываю обо всём и играю по обстоятельствам.
Основными конкурентами для костанайцев стали теннисисты из России. 60-летний Евгений РЯЗАНЦЕВ из Челябинской области занимает 15 место в мировом рейтинге среди теннисистов-инвалидов.
- Теннисом я занимаюсь уже половину века, - сообщил он "НГ". - Турнир душевный, общительный. Я много раз ездил в Китай, чтобы изучить их стиль игры. У европейцев обычно движения снизу-вверх и вперёд, а у китайцев - вперёд и вверх. Да и каждый игрок уникален, каждого нужно изучить. Правда, времени на это не хватает - на принятие решения в теннисе всего несколько секунд.
Евгений Рязанцев (слева) обыграл Илью Вираховского при личной встрече
Одним из соперников Рязанцева стал 31-летний костанаец Илья ВИРАХОВСКИЙ. Теннисом он увлекается 3 года.
- Я уже научился мячик отбивать, подачи делать, быстро и медленно бить, - рассказал Илья. - Моя стилистика игры - на быстрые атаки быстрые контратаки. А Евгений подавал мяч в мёртвую зону, я не успевал на это реагировать, не мог достать мячи. Он мне показал мои ошибки, теперь их нужно доработать.
В итоге бронза досталась теннисистам из Оренбургской области, их результат - 3 золотые и 3 серебряные медали. На втором месте спортсмены из Туркестанской области (6 золотых и 1 бронзовая). Золото у теннисистов из Челябинской области (6 золотых, 7 серебрянных и 1 бронзовая). У команды Костаная 6 место - 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.
Итоги турнира
|
Место
|
Регион
|
Общее количество медалей
|
1
|
Челябинская область
|
6 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовая
|
2
|
Туркестанская область
|
6 золотых, 1 серебряная
|
3
|
Оренбургская область
|
3 золотых, 3 серебряных
|
4
|
Карагандинская область
|
3 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых
|
5
|
Павлодарская область
|
3 золотых
|
6
|
Костанай
|
2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые
|
7
|
Костанайский район
|
1 золотая, 1 серебряная
|
8
|
Рудный
|
2 серебряных, 1 бронзовая
|
9
|
Актюбинская область
|
2 бронзовых
|
10-11
|
Алтынсаринский район
|
1 бронзовая
|
10-11
|
Восточно-Казахстанская область
|
1 бронзовая
Фото Ксении РЕБИК
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