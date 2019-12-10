54 спортсмена-инвалида из Казахстана и России соревновались на турнире по настольному теннису в Костанае

Второй открытый областной турнир по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата на призы Дуйсенгали Оспанова проходил 5-6 декабря в спорткомплексе "Астана" в Затобольске.

В турнире приняли участие 54 спортсмена-инвалида

В нем приняли участие 54 спортсмена из Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской и Туркестанской областей Казахстана, а также Челябинской и Оренбурской областей России. Наш регион представляли спортсмены из Костаная, Рудного, Костанайского и Алтынсаринского районов.

- В прошлый раз было больше участников, в этом году много мероприятий, - рассказал "НГ" организатор турнира, председатель ОО "Умiт-Надежда" Дуйсенгали ОСПАНОВ. - Мы завлекаем спортсменов из других регионов солидными призами: за первое место вручаем 100 000 тенге, за второе - 70 000, за третье - 50 000. Спортсмены выступают как в личном первенстве, так и в командном зачёте.

В личном зачете среди мужчин Вадим Бурлаков (слева) занял 8 место

Вадим БУРЛАКОВ из Костаная занимается пауэрлифтингом, а теннисом увлекся чуть больше 7 месяцев назад. Участвует во всех соревнованиях. Травму получил 6 лет назад, раньше ракетку в руках не держал.

- Переживаю за каждое очко, тем более, что я ещё новичок, - говорит Вадим. - Если у меня есть ещё что-то в голове перед началом игры, я обдумываю тактику, продумываю каждый удар, то с первым мячом забываю обо всём и играю по обстоятельствам.

Основными конкурентами для костанайцев стали теннисисты из России. 60-летний Евгений РЯЗАНЦЕВ из Челябинской области занимает 15 место в мировом рейтинге среди теннисистов-инвалидов.

- Теннисом я занимаюсь уже половину века, - сообщил он "НГ". - Турнир душевный, общительный. Я много раз ездил в Китай, чтобы изучить их стиль игры. У европейцев обычно движения снизу-вверх и вперёд, а у китайцев - вперёд и вверх. Да и каждый игрок уникален, каждого нужно изучить. Правда, времени на это не хватает - на принятие решения в теннисе всего несколько секунд.

Евгений Рязанцев (слева) обыграл Илью Вираховского при личной встрече

Одним из соперников Рязанцева стал 31-летний костанаец Илья ВИРАХОВСКИЙ. Теннисом он увлекается 3 года.

- Я уже научился мячик отбивать, подачи делать, быстро и медленно бить, - рассказал Илья. - Моя стилистика игры - на быстрые атаки быстрые контратаки. А Евгений подавал мяч в мёртвую зону, я не успевал на это реагировать, не мог достать мячи. Он мне показал мои ошибки, теперь их нужно доработать.

В итоге бронза досталась теннисистам из Оренбургской области, их результат - 3 золотые и 3 серебряные медали. На втором месте спортсмены из Туркестанской области (6 золотых и 1 бронзовая). Золото у теннисистов из Челябинской области (6 золотых, 7 серебрянных и 1 бронзовая). У команды Костаная 6 место - 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые медали.

Итоги турнира

Место Регион Общее количество медалей 1 Челябинская область 6 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовая 2 Туркестанская область 6 золотых, 1 серебряная 3 Оренбургская область 3 золотых, 3 серебряных 4 Карагандинская область 3 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых 5 Павлодарская область 3 золотых 6 Костанай 2 золотые, 6 серебряных и 4 бронзовые 7 Костанайский район 1 золотая, 1 серебряная 8 Рудный 2 серебряных, 1 бронзовая 9 Актюбинская область 2 бронзовых 10-11 Алтынсаринский район 1 бронзовая 10-11 Восточно-Казахстанская область 1 бронзовая

Фото Ксении РЕБИК