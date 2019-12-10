"В нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная составляющая" - областной общественный совет отчитался о своей работе

Итоги работы общественного совета Костанайской области озвучили сегодня, 10 декабря, в Региональной службе коммуникаций. Как сообщила секретарь совета Асия ДУАНБАЕВА, за год были рассмотрены 130 нормативно-правовых актов (НПА). 7 из них были вынесены на общественные слушания, в том числе 5 НПА относились к формированию областного бюджета.

В остальных актах совет нарушений не нашёл и отправил на утверждение в департамент юстиции.

- Мы в обязательном порядке рассматриваем НПА, которые касаются изменений в бюджет, - отметила Дуанбаева. - Такие вопросы мы, по сложившейся традиции, рассматриваем вместе с постоянной комиссией областного маслихата по вопросам бюджета. Мы вынесли на общественные слушания вопрос по изменения в программу развития территории Костанайской области и вопрос по эмиссии в окружающую среду. По первому вопросу общественный совет нашёл завышенную цифру, которая была неправильно посчитана специалистами. В другом случае мы выявили завышенную ставку эмиссии. Если с нашими замечаниями не согласятся, мы вернём на доработку. По другим НПА мы даём заключение и почти все мы сочли положительными.

Председатель комиссии общественного совета по вопросам бюджета Сергей ЖАЛЫБИН отметил, что совет рассматривает только те правовые акты, которые напрямую касаются интересов граждан. К ним не относятся внутренние документы, регламентирующие работу госорганов.

- Когда было предложено возложить на общественный совет функции по защите интересов граждан, было непонятно, что именно можно отнести к интересам граждан, - напомнил Жалыбин. - В первом созыве общественного совета мы разработали критерии определения интересов граждан. Мы решили использовать конституционные принципы. В то же время мы должны были обозначить обязанности наших граждан, которое тоже регламентируются НПА.

Жалыбин подчеркнул, что Закон "Об общественных советах" всё ещё нуждается в доработке. Некоторые изменения уже внесены - например, право совета вызывать госслужащих на общественные слушания и обязанность чиновников выполнять эту норму.

- Рекомендации, которые общественный совет принимает на слушаниях, согласно поправкам в закон, обязан рассмотреть соответствующий уполномоченный орган и дать по ним мотивированный ответ. Если он нас не устроит, мы имеем право вновь вернуть НПА на доработку, - пояснил Жалыбин. - Без санкции общественного совета департамент юстиции не может зарегистрировать ни один НПА. Этот рычаг мы активно используем. Кроме того, поправки дали нам право избавляться от балласта - если член совета периодически не приходит на заседания, мы можем рассмотреть вопрос об его исключении.

Но в законодательстве еще есть ряд вопросов, которые нуждаются в серьёзной доработке. Сергей Жалыбин, работавший ранее депутатом сената и мажилиса, считает, что совету необходима предоставить право вызывать на общественные слушания профильных экспертов, которые могли бы дать профессиональную оценку в той или иной сфере. Другая проблема - выдача членам совета удостоверений, поскольку в законе прописано их право входить на территорию любого центрального органа.

- Подошёл Жалыбин, ладно, его все знают, пропустят. А если это рядовой член совета? Он не сможет подтвердить свои полномочия, - пояснил Сергей Михайлович. - Серьёзно стоит вопрос о финансировании деятельности общественного совета. Речь не о том, чтобы нам платить зарплату, - мы работаем на общественных началах. Речь о том, что нужно финансировать выезды на места в другие города и районы области. Мы это делаем, но за свой счёт. Это не решение вопроса. Необходима оргтехника, даже та же бумага. По большому счёту, в нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная составляющая - можно путём оказания нам какой-то помощи можно влиять на наши решения. Это неправильно! Мы настойчиво бомбардируем центральные органы для решения проблемы.

Фото Георгия ГОВОРОВА