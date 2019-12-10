О 10-процентном налоге при продаже недвижимости рассказали в КГД

В Комитете госдоходов РК прокомментировали информацию о 10-процентном налоге при продаже недвижимости, передает Tengrinews.kz.

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В социальных сетях пользователи распространяют информацию о том, что с 1 января 2020 года будет облагаться индивидуальным подоходным налогом разница между покупкой и продажей недвижимости независимо от срока владения.

В Комитете государственных доходов данную информацию опровергли. По данным ведомства, никаких нововведений на данный момент не планируется.

"Данная информация не соответствует действительности. Этот вопрос регулируется статьей 331 Налогового кодекса РК, в которой говорится, что если человек приобретает и продает недвижимость меньше чем в течение одного года, то он уплачивает 10 процентов от суммы прибыли. Если же имущество находится на праве собственности более года, то продавец ничего не уплачивает", - прокомментировал Tengrinews.kz официальный представитель Комитета государственных доходов Алибек Абдилов.

Также в КГД напомнили, что в 2017 году эта информация уже обсуждалась в Сети и была опровергнута.



Подробнее: https://kodeksy-kz.com/ka/nalogovyj_kodeks/331.htm