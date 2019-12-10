У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае

В ближайшие три дня, с 10-го по 12 декабря, техническое обслуживание пройдет на трех подстанциях. Об этом сообщается на сайте ТОО "ЭПК-forfait".

Фото из архива "НГ"

В связи с этим без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:

ТП-8 (техническое обслуживание подстанции)

10 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00

Ковровый дом по пр. Абая 176,

охранное агенство «Протон»,

офисное здание по пр. Абая 241.

Спальный сектор:

Амангельды 37,

Пушкина 39.

Частный сектор:

ул. Пушкина 30-46,

ул. 5 Апреля 102-143, 104/1-104/14,

ул. Каирбекова 83-125,

ул. Амангельды 34-134, 37/1-37/5, 28/1-34/1, 124/1-126/2,

ул. Победы 23-46,

пр. Абая 178-208,

ул. Тауелсіздік 26-77.

Светофор :

ул. Амангельды – ул. Каирбекова,

ул. Пушкина – пр. Абая.

ТП- 419 (техническое обслуживание подстанции)

11 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00

ГЭК – 5,

Химчистка № 1 по ул. Каирбекова 16,

Спальный сектор:

ул. Толстого 25.

ТП-419 (техническое обслуживание подстанции)

12 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00