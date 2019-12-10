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У кого отключат электроэнергию в ближайшие дни в Костанае
10 декабря 2019, 12:15 | ЖКХ
В ближайшие три дня, с 10-го по 12 декабря, техническое обслуживание пройдет на трех подстанциях. Об этом сообщается на сайте ТОО "ЭПК-forfait".
Фото из архива "НГ"
В связи с этим без электроэнергии останутся потребители частного сектора и спальных районов по следующим адресам:
ТП-8 (техническое обслуживание подстанции)
10 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00
- Ковровый дом по пр. Абая 176,
- охранное агенство «Протон»,
- офисное здание по пр. Абая 241.
Спальный сектор:
- Амангельды 37,
- Пушкина 39.
Частный сектор:
- ул. Пушкина 30-46,
- ул. 5 Апреля 102-143, 104/1-104/14,
- ул. Каирбекова 83-125,
- ул. Амангельды 34-134, 37/1-37/5, 28/1-34/1, 124/1-126/2,
- ул. Победы 23-46,
- пр. Абая 178-208,
- ул. Тауелсіздік 26-77.
Светофор :
- ул. Амангельды – ул. Каирбекова,
- ул. Пушкина – пр. Абая.
ТП- 419 (техническое обслуживание подстанции)
11 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00
- ГЭК – 5,
- Химчистка № 1 по ул. Каирбекова 16,
Спальный сектор:
- ул. Толстого 25.
ТП-419 (техническое обслуживание подстанции)
12 декабря 2019 года с 10:00 до 18:00
- магазин «Добрый» по ул. Сьянова 19,
- магазин «Евротех» по ул. Каирбекова 14
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