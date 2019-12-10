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Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут отбывать наказание в колонии-поселении

Ольга ЛИХОГРАЙ

10 декабря 2019, 10:45 |  Криминал

Приговор в отношении трех оперуполномоченных РОВД Житикары - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА, которые обвинялись в "крышевании" местной наркоторговки Светланы Шамардак, вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 10 декабря. Они признаны виновными в покровительстве и превышении должностных полномочий и приговорены к 5 годам 6 месяцам, 5 годам и 6 годам лишения свободы соответственно.

Все трое также лишены специальных званий капитан полиции и права пожизненно занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.

Во время прений Даньяров, Колтаев и Ерсултанов свою вину полностью не признавали, заявляя, что телефонные разговоры между ними и Шамардак, которые были перехвачены во время негласных следственных действий, были смонтированы. Все трое вообще отрицали, что это их голоса.

 

Государственный обвинитель заявлял в прениях, что считает вину подсудимых полностью доказанной, и что «налицо полное разложение нравственности полицейских». Он просил для Ерсултанова 8 лет, Даньярова - 6,5, Колтаева - 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии минимальной безопасности.

Суд также пришел к выводу, что вина подсудимых полностью доказана и сотрудники знали о том, что Шамардак торговала наркотиками. Факт получения денег доказан в суде не был, поэтому деяния подсудимых были квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий.

Когда судья Арман Кабенов разъяснял приговор, Даньяров выкрикнул: "Это не доказано!". Судья сделал ему замечание.

Зал был переполнен друзьями и родственниками подсудимых, которые вели себя довольно нагло. Один из них сел в первый ряд и вел видеосъемку процесса мобильным телефоном, что категорически запрещено. Несмотря на неоднократные замечания пристава с предложениями отдать телефон, либо удалить при нем видео, он этого не сделал, а передал телефон своим друзьям, сидящим на задних рядах. Судья также сделал ему замечание.
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Комментарии к новости
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§ Lex
Re: Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 10.12.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Веселый городок. Нужно туристов туда завлекать).
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§ abaika95
Re: Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем фото это сотрудники-коллеги или просто друзья?)
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§ КГСПС
Re: Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.12.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну, вы же помните:"Мы-банда!"
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§ drakon
Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут отбывать наказание в колонии-поселении
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18077
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Ну, вы же помните:"Мы-банда!"

Помню,помню... :-o
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