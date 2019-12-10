Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут отбывать наказание в колонии-поселении
Ольга ЛИХОГРАЙ
Приговор в отношении трех оперуполномоченных РОВД Житикары - Нурлана ДАНЬЯРОВА, Бауыржана КОЛТАЕВА и Берика ЕРСУЛТАНОВА, которые обвинялись в "крышевании" местной наркоторговки Светланы Шамардак, вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 10 декабря. Они признаны виновными в покровительстве и превышении должностных полномочий и приговорены к 5 годам 6 месяцам, 5 годам и 6 годам лишения свободы соответственно.
Все трое также лишены специальных званий капитан полиции и права пожизненно занимать должности на госслужбе. Отбывать наказание они будут в колонии-поселении.
Во время прений Даньяров, Колтаев и Ерсултанов свою вину полностью не признавали, заявляя, что телефонные разговоры между ними и Шамардак, которые были перехвачены во время негласных следственных действий, были смонтированы. Все трое вообще отрицали, что это их голоса.
Государственный обвинитель заявлял в прениях, что считает вину подсудимых полностью доказанной, и что «налицо полное разложение нравственности полицейских». Он просил для Ерсултанова 8 лет, Даньярова - 6,5, Колтаева - 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии минимальной безопасности.
Суд также пришел к выводу, что вина подсудимых полностью доказана и сотрудники знали о том, что Шамардак торговала наркотиками. Факт получения денег доказан в суде не был, поэтому деяния подсудимых были квалифицированы по статье о превышении должностных полномочий.
Когда судья Арман Кабенов разъяснял приговор, Даньяров выкрикнул: "Это не доказано!". Судья сделал ему замечание.
Зал был переполнен друзьями и родственниками подсудимых, которые вели себя довольно нагло. Один из них сел в первый ряд и вел видеосъемку процесса мобильным телефоном, что категорически запрещено. Несмотря на неоднократные замечания пристава с предложениями отдать телефон, либо удалить при нем видео, он этого не сделал, а передал телефон своим друзьям, сидящим на задних рядах. Судья также сделал ему замечание.
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