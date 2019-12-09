Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня

Во вторник, 10 декабря, на территории Костанайской области осадки маловероятны, местами возможен туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, местами -15 градусов, днём -3...-8, в районах - около нуля.

Фото Ксении РЕБИК

В среду, 11 декабря, по области переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью столбики термометров могут показать -5...-10, местами -13 градусов, днём от нуля до минус 5 градусов.

- В Костанае осадков во вторник и среду не ожидается, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура воздуха не превышает показатели средней по области.

Осадки возможны в четверг и пятницу, когда сибирский антициклон покинет наш регион, а область окажется под влиянием ложбины северо-атлантического циклона.