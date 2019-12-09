Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Георгий ГОВОРОВ
Во вторник, 10 декабря, на территории Костанайской области осадки маловероятны, местами возможен туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, местами -15 градусов, днём -3...-8, в районах - около нуля.
Фото Ксении РЕБИК
В среду, 11 декабря, по области переменная облачность без осадков, местами туман. Ветер западный 9-14 м/с. Ночью столбики термометров могут показать -5...-10, местами -13 градусов, днём от нуля до минус 5 градусов.
- В Костанае осадков во вторник и среду не ожидается, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Ирина ЖИЛЯЕВА. - Температура воздуха не превышает показатели средней по области.
Осадки возможны в четверг и пятницу, когда сибирский антициклон покинет наш регион, а область окажется под влиянием ложбины северо-атлантического циклона.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: друзей собираем человек 150-200, 200 друзей. Невероятно. И непонятно. Что за друзья. У нас друзей обычно один, десять максимум.
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе Исправил. Спасибо
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?) Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95: плановой экономике Были доступны детсады,продленки,интернаты, бабушки-пенсионерки, пришкольные и дворовые лагеря. И главное - не было равнодушных
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе или автор немного ошибся когда делал ctrl+c ctrl+v либо Ирина Жиляева проспала месяцок