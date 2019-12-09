704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для культурно-массовых мероприятий

28 ноября Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК выпустил приказ «Об усилении охраны молодняков хвойных пород в предновогодний период 2019 года». В нем указано: "Отпуск новогодних ёлок будет производиться за счёт рубок ухода за лесом и прочих рубок только для проведения культурно-массовых мероприятий по разрешению Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК согласно заявкам акиматов областей".

Фото из архива "НГ"

- Для населения разрешается реализация только составных елок и живых ёлок в контейнерах, - пояснила "НГ" руководитель отдела леса и особо охраняемых природных территорий Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Анара САЛАМАТОВА. - Территориальной инспекцией рекомендовано управлению природных ресурсов и регулирования природопользования в целях снабжения населения новогодними елками своевременно принять меры по изготовлению составных елок и живых елок в контейнерах учреждениями лесного хозяйства.

С 1 декабря на территории государственного лесного фонда и постах, расположенных на основных автодорогах, круглосуточно дежурят мобильные группы работников государственной лесной охраны учреждений лесного хозяйства. Кроме того, сформированы группы из специалистов территориальной инспекции и сотрудников полиции для проведения рейдов. Лесучреждения организовали 22 контрольных поста на основных дорогах и на въездах в лес, сформировали 63 мобильных патрульных групп.

В 2019 году, согласно заявке акимата Костанайской области, Комитет лесного хозяйства и животного мира выдеил объем заготовок новогодних ёлок в количестве 704 штуки. В 2018 году этот объём составлял 680 штук.

За незаконную порубку и повреждение молодняков хвойных пород в предновогодний период (ноябрь - декабрь), нарушители будут привлекаться к ответственности по ст. 340 УК РК или по ст. 381-1 КоАП РК. Санкциями Уголовного кодекса предусмотрены штрафы до 500 МРП или исправительные работы в том же размере, либо общественные работы сроком до 300 часов, либо арест сроком до 90 суток. Незаконная порубка, совершенная группой, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Санкциями Кодекса об административных нарушенияхпредусмотрены штрафы до 500 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений.

Размер возмещения вреда за уничтожение или повреждение молодняка хвойных пород в предновогодний период составляет 15 МРП (37 875 тенге) за одно дерево.