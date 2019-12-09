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alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: друзей собираем человек 150-200, 200 друзей. Невероятно. И непонятно. Что за друзья. У нас друзей обычно один, десять максимум.
09.12.19 18:55
Тимур Гафуров
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09.12.19 18:54
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?) Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))
09.12.19 18:41
Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
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09.12.19 18:04
директор пляжа
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе или автор немного ошибся когда делал ctrl+c ctrl+v либо Ирина Жиляева проспала месяцок
09.12.19 18:00
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704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для культурно-массовых мероприятий

9 декабря 2019, 16:52 |  Государство

28 ноября Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК выпустил приказ «Об усилении охраны молодняков хвойных пород в предновогодний период 2019 года». В нем указано: "Отпуск новогодних ёлок будет производиться за счёт рубок ухода за лесом и прочих рубок только для проведения культурно-массовых мероприятий по разрешению Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК согласно заявкам акиматов областей".

Фото из архива "НГ"

- Для населения разрешается реализация только составных елок и живых ёлок в контейнерах, - пояснила "НГ" руководитель отдела леса и особо охраняемых природных территорий Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Анара САЛАМАТОВА. - Территориальной инспекцией рекомендовано управлению природных ресурсов и регулирования природопользования в целях снабжения населения новогодними елками своевременно принять меры по изготовлению составных елок и живых елок в контейнерах учреждениями лесного хозяйства.

С 1 декабря на территории государственного лесного фонда и постах, расположенных на основных автодорогах, круглосуточно дежурят мобильные группы работников государственной лесной охраны учреждений лесного хозяйства. Кроме того, сформированы группы из специалистов территориальной инспекции и сотрудников полиции для проведения рейдов. Лесучреждения организовали 22 контрольных поста на основных дорогах и на въездах в лес, сформировали 63 мобильных патрульных групп.

В 2019 году, согласно заявке акимата Костанайской области, Комитет лесного хозяйства и животного мира выдеил объем заготовок новогодних ёлок в количестве 704 штуки. В 2018 году этот объём составлял 680 штук.

За незаконную порубку и повреждение молодняков хвойных пород в предновогодний период (ноябрь - декабрь), нарушители будут привлекаться к ответственности по ст. 340 УК РК или по ст. 381-1 КоАП РК. Санкциями Уголовного кодекса предусмотрены штрафы до 500 МРП или исправительные работы в том же размере, либо общественные работы сроком до 300 часов, либо арест сроком до 90 суток. Незаконная порубка, совершенная группой, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Санкциями Кодекса об административных нарушенияхпредусмотрены штрафы до 500 МРП с конфискацией незаконно срубленных деревьев и кустарников, транспортных средств и иных предметов нарушителя, явившихся орудием совершения указанных нарушений.

Размер возмещения вреда за уничтожение или повреждение молодняка хвойных пород в предновогодний период составляет 15 МРП (37 875 тенге) за одно дерево.
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Комментарии к новости
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§ yudjin
Re: 704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6264
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.12.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и живых ёлок в контейнерах, -

Нашей ёлке не место на помойке! Акция будет?


Цитата:
За незаконную порубку и повреждение молодняков хвойных пород в предновогодний период (ноябрь - декабрь), нарушители будут привлекаться к ответственности по ст. 340 УК РК или по ст. 381-1 КоАП РК.

А если на выходных во дворе сломали варвары и утащили, то сколько грозит?
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§ лимон
704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для культурно-массовых мероприятий
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1174
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на выходных во дворе сломали варвары и утащили

вот г-ны

возле двора тоже сосенка растет, как-бы сделать не привлекательной для подобных ушлепков, верхушку отпилить что-ли... :-x
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