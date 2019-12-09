Параллельно министерство намерено включать студентов в состав семьи при назначении АСП независимо от места их проживания, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото kapital.kz

Что случилось. Министерство труда и соцзащиты населения намерено включить стипендии студентов в доходы семьи при назначении АСП.

"Они (получатели АСП. – Авт.) просят, чтобы студентов учитывали в составе семьи, не смотрели на его регистрацию и считали его совместно проживающим. Теперь любой студент, который обучается в другом городе, он будет в составе семьи учитываться. То есть на этого человека тоже будет делиться доход. В связи с этим мы посчитали, что его стипендию, наверное, правильно тоже учитывать", – сказал министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов.

По словам министра, по-прежнему не будут учитывать в доходах семьи при назначении АСП детские пособия по инвалидности.

Позиция депутата. Депутат Мажилиса Парламента Гульжана Карагусова выступила против инициативы Минтруда.

"Стипендии, которые выплачиваются в вузах или среднетехнических учебных заведениях, не должны учитываться. Стипендия – это не доход, это стимулирование студентов к обучению. Двоечникам стипендии не платят. Кто очень хорошо занимается, им повышенную стипендию платят. А когда мы будем учитывать – что получается? Что семья, где студент прекрасно учится и тратит на себя эти деньги, на те же учебники, она будет жить хуже. Я с этим не согласна, не надо подменять вещи", – отметила Гульжана Карагусова.

Контекст. На сегодняшний день в доходе семьи не учитываются:

специальное госпособие многодетным семьям (10 504 тенге);

госпособие многодетным матерям, награждённым подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа" (16 160 тенге);

пособие по инвалидности ребёнка;

стипендии студентов;

единовременные соцвыплаты из бюджетов местных исполнительных органов.

На начало ноября 2019 года помощь от государства получили около 456,5 тысяч семей или около 2,1 млн человек.

Почему это важно знать. АСП назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышает 20 789 тенге или 70% от прожиточного минимума. По данным на сайте egov, размер минимальной стипендии студента вуза составляет 20 949 тенге, колледжа – 16 759 тенге. Таким образом, если предлагаемая Министерством труда мера будет принята, в списке семей-получателей АСП могут произойти изменения.