Форум
alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: друзей собираем человек 150-200, 200 друзей. Невероятно. И непонятно. Что за друзья. У нас друзей обычно один, десять максимум.
09.12.19 18:55
Тимур Гафуров
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе Исправил. Спасибо
09.12.19 18:54
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?) Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))
09.12.19 18:41
Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95: плановой экономике Были доступны детсады,продленки,интернаты, бабушки-пенсионерки, пришкольные и дворовые лагеря. И главное - не было равнодушных
09.12.19 18:04
директор пляжа
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе или автор немного ошибся когда делал ctrl+c ctrl+v либо Ирина Жиляева проспала месяцок
09.12.19 18:00
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Минтруда предлагает учитывать стипендии в доходе семьи при назначении АСП

9 декабря 2019, 17:15 |  Государство

Параллельно министерство намерено включать студентов в состав семьи при назначении АСП независимо от места их проживания, передает Informburo.kz.

 

Иллюстративное фото kapital.kz

Что случилось. Министерство труда и соцзащиты населения намерено включить стипендии студентов в доходы семьи при назначении АСП.

"Они (получатели АСП. – Авт.) просят, чтобы студентов учитывали в составе семьи, не смотрели на его регистрацию и считали его совместно проживающим. Теперь любой студент, который обучается в другом городе, он будет в составе семьи учитываться. То есть на этого человека тоже будет делиться доход. В связи с этим мы посчитали, что его стипендию, наверное, правильно тоже учитывать", – сказал министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов.

По словам министра, по-прежнему не будут учитывать в доходах семьи при назначении АСП детские пособия по инвалидности.

Позиция депутата. Депутат Мажилиса Парламента Гульжана Карагусова выступила против инициативы Минтруда.

"Стипендии, которые выплачиваются в вузах или среднетехнических учебных заведениях, не должны учитываться. Стипендия – это не доход, это стимулирование студентов к обучению. Двоечникам стипендии не платят. Кто очень хорошо занимается, им повышенную стипендию платят. А когда мы будем учитывать – что получается? Что семья, где студент прекрасно учится и тратит на себя эти деньги, на те же учебники, она будет жить хуже. Я с этим не согласна, не надо подменять вещи", – отметила Гульжана Карагусова.

Контекст. На сегодняшний день в доходе семьи не учитываются:

  • специальное госпособие многодетным семьям (10 504 тенге);
  • госпособие многодетным матерям, награждённым подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа" (16 160 тенге);
  • пособие по инвалидности ребёнка;
  • стипендии студентов;
  • единовременные соцвыплаты из бюджетов местных исполнительных органов.

На начало ноября 2019 года помощь от государства получили около 456,5 тысяч семей или около 2,1 млн человек.

Почему это важно знать. АСП назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышает 20 789 тенге или 70% от прожиточного минимума. По данным на сайте egov, размер минимальной стипендии студента вуза составляет 20 949 тенге, колледжа – 16 759 тенге. Таким образом, если предлагаемая Министерством труда мера будет принята, в списке семей-получателей АСП могут произойти изменения.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.12.19 17:26 Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
09.12.19 17:20 Двое маленьких детей погибли при пожаре в Аулиекольском районе Костанайской области
09.12.19 16:52 704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для культурно-массовых мероприятий
09.12.19 16:37 Как суд наказал следователя, прекратившего дело о действиях сексуального характера в Костанае
09.12.19 15:42 Золото у юношей, серебро у девушек - республиканский турнир памяти Кадырбека Успанова завершился в Костанае
09.12.19 14:30 Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
09.12.19 13:39 Отчисления за работников объединят в единый платеж – министр нацэкономики Казахстана
09.12.19 11:39 Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении
09.12.19 11:09 На какие вопросы вам ответят в филиале АО "Государственный фонд социального страхования" в день открытых дверей
09.12.19 09:53 "Напоминает сталинскую "тройку" - чем закончилось следствие по делу председателя ОО «Союз «Акция» Сергея Пузыренко?

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение?
В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.
Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.
Престижность работы на государственной службе заметно снизится.
Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 163
Пользователей: 2
Всего: 165

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх