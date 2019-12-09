Минтруда предлагает учитывать стипендии в доходе семьи при назначении АСП
Параллельно министерство намерено включать студентов в состав семьи при назначении АСП независимо от места их проживания, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото kapital.kz
Что случилось. Министерство труда и соцзащиты населения намерено включить стипендии студентов в доходы семьи при назначении АСП.
"Они (получатели АСП. – Авт.) просят, чтобы студентов учитывали в составе семьи, не смотрели на его регистрацию и считали его совместно проживающим. Теперь любой студент, который обучается в другом городе, он будет в составе семьи учитываться. То есть на этого человека тоже будет делиться доход. В связи с этим мы посчитали, что его стипендию, наверное, правильно тоже учитывать", – сказал министр труда и соцзащиты населения Биржан Нурымбетов.
По словам министра, по-прежнему не будут учитывать в доходах семьи при назначении АСП детские пособия по инвалидности.
Позиция депутата. Депутат Мажилиса Парламента Гульжана Карагусова выступила против инициативы Минтруда.
"Стипендии, которые выплачиваются в вузах или среднетехнических учебных заведениях, не должны учитываться. Стипендия – это не доход, это стимулирование студентов к обучению. Двоечникам стипендии не платят. Кто очень хорошо занимается, им повышенную стипендию платят. А когда мы будем учитывать – что получается? Что семья, где студент прекрасно учится и тратит на себя эти деньги, на те же учебники, она будет жить хуже. Я с этим не согласна, не надо подменять вещи", – отметила Гульжана Карагусова.
Контекст. На сегодняшний день в доходе семьи не учитываются:
- специальное госпособие многодетным семьям (10 504 тенге);
- госпособие многодетным матерям, награждённым подвесками "Күміс алқа" и "Алтын алқа" (16 160 тенге);
- пособие по инвалидности ребёнка;
- стипендии студентов;
- единовременные соцвыплаты из бюджетов местных исполнительных органов.
На начало ноября 2019 года помощь от государства получили около 456,5 тысяч семей или около 2,1 млн человек.
Почему это важно знать. АСП назначают тем, у кого доход на каждого члена семьи не превышает 20 789 тенге или 70% от прожиточного минимума. По данным на сайте egov, размер минимальной стипендии студента вуза составляет 20 949 тенге, колледжа – 16 759 тенге. Таким образом, если предлагаемая Министерством труда мера будет принята, в списке семей-получателей АСП могут произойти изменения.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 165
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: друзей собираем человек 150-200, 200 друзей. Невероятно. И непонятно. Что за друзья. У нас друзей обычно один, десять максимум.
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе Исправил. Спасибо
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?) Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95: плановой экономике Были доступны детсады,продленки,интернаты, бабушки-пенсионерки, пришкольные и дворовые лагеря. И главное - не было равнодушных
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе или автор немного ошибся когда делал ctrl+c ctrl+v либо Ирина Жиляева проспала месяцок