Многие казахстанцы в погоне за соцпособиями отказываются от предлагаемой работы и идут на другие ухищрения, сетуют депутаты и Минтруда.

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Сельские предприниматели пожаловались министру труда и социальной защиты населения Биржану Нурымбетову на то, что с момента выплаты адресной социальной помощи (АСП) государством крестьяне не могут нанять на работу доярок, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Во время правительственного часа в мажилисе, где обсуждались перспективы реформирования АСП, министр проинформировал, что побывал во всех регионах республики. И если одна часть населения просит выплачивать АСП, то другие, напротив, сетуют на то, что люди в погоне за пособием отказываются от работы.

"Мне крестьяне говорят, что из-за АСП они не могут никого найти на работу. У меня есть 150 голов крупно-рогатого скота, я хочу нанять на работу доярок, платить по 80-100 тысяч, но они отказываются идти на эту работу, поскольку у них прекращается выплата АСП. Поэтому они не идут на работу", - заявил министр.

Как АСП изменила казахстанцев

С Биржаном Нурымбетовым согласилась и депутат Гульшара Абыкаликова. Она отметила, что в результате отсутствия системной работы государственных органов из-за выплаты АСП получились такие негативные аспекты, как снижение мотивации к поиску работы, желание длительного нахождения на соцобеспечении, формальное изменение семейного статуса или местожительства с целью получения большей социальной помощи.

"Госорганы оказались не готовы. На местах акиматы подходят к решению проблем малообеспеченных граждан поверхностно, глубоко не вдаваясь в причины, которые привели к трудной жизненной ситуации. Узловым элементом нового формата соцподдержки семьи должен стать механизм индивидуального сопровождения семьи", - заявила парламентарий.

Абыкаликова также указала на то, что на практике социальное сопровождение осуществляется формально и свелось к мониторингу своевременности и полноты обязательных пенсионных взносов получателей АСП, участвующих в мерах содействия занятости.

Причиной этому стало то, что работа возложена на сотрудников центров занятости – консультантов по социальной работе, и ассистентов, которые не справлялись с объемом выполняемых операций.

В связи с этим Гульшара Абыкаликова предложила акиматам изменить подходы и сопровождение семей возложить на отделы соцзащиты.