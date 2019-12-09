Многие казахстанцы в погоне за соцпособиями отказываются от предлагаемой работы и идут на другие ухищрения, сетуют депутаты и Минтруда.
Сельские предприниматели пожаловались министру труда и социальной защиты населения Биржану Нурымбетову на то, что с момента выплаты адресной социальной помощи (АСП) государством крестьяне не могут нанять на работу доярок, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Во время правительственного часа в мажилисе, где обсуждались перспективы реформирования АСП, министр проинформировал, что побывал во всех регионах республики. И если одна часть населения просит выплачивать АСП, то другие, напротив, сетуют на то, что люди в погоне за пособием отказываются от работы.
"Мне крестьяне говорят, что из-за АСП они не могут никого найти на работу. У меня есть 150 голов крупно-рогатого скота, я хочу нанять на работу доярок, платить по 80-100 тысяч, но они отказываются идти на эту работу, поскольку у них прекращается выплата АСП. Поэтому они не идут на работу", - заявил министр.
Как АСП изменила казахстанцев
С Биржаном Нурымбетовым согласилась и депутат Гульшара Абыкаликова. Она отметила, что в результате отсутствия системной работы государственных органов из-за выплаты АСП получились такие негативные аспекты, как снижение мотивации к поиску работы, желание длительного нахождения на соцобеспечении, формальное изменение семейного статуса или местожительства с целью получения большей социальной помощи.
"Госорганы оказались не готовы. На местах акиматы подходят к решению проблем малообеспеченных граждан поверхностно, глубоко не вдаваясь в причины, которые привели к трудной жизненной ситуации. Узловым элементом нового формата соцподдержки семьи должен стать механизм индивидуального сопровождения семьи", - заявила парламентарий.
Абыкаликова также указала на то, что на практике социальное сопровождение осуществляется формально и свелось к мониторингу своевременности и полноты обязательных пенсионных взносов получателей АСП, участвующих в мерах содействия занятости.
Причиной этому стало то, что работа возложена на сотрудников центров занятости – консультантов по социальной работе, и ассистентов, которые не справлялись с объемом выполняемых операций.
В связи с этим Гульшара Абыкаликова предложила акиматам изменить подходы и сопровождение семей возложить на отделы соцзащиты.
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf: друзей собираем человек 150-200, 200 друзей. Невероятно. И непонятно. Что за друзья. У нас друзей обычно один, десять максимум.
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе Исправил. Спасибо
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95: Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?) Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95: плановой экономике Были доступны детсады,продленки,интернаты, бабушки-пенсионерки, пришкольные и дворовые лагеря. И главное - не было равнодушных
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
Я: Отстаете . Декабрь на дворе или автор немного ошибся когда делал ctrl+c ctrl+v либо Ирина Жиляева проспала месяцок