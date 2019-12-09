Новые механизмы для бизнеса по упрощению оплаты пенсионных и социальных платежей прорабатываются в Казахстане, передает Sputniknews.kz. Будет изменена процедура платежей в фонд оплаты труда, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

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"Сегодня существует шесть разных платежей, хотя объект обложения – заработная плата. Бизнесмены вынуждены составлять разные платежные поручения, идти в банк, исчислять и так далее. Предлагается объединить все ставки платежей в один единый платеж с уплатой через "Правительство для граждан". Далее "Правительство для граждан" будет самостоятельно распределять эти платежи в бюджет и фондам", - сказал он.

В результате упрощенной схемы экономия для бизнеса составит порядка 15 миллиардов тенге, добавил он.