Отчисления за работников объединят в единый платеж – министр нацэкономики Казахстана
Новые механизмы для бизнеса по упрощению оплаты пенсионных и социальных платежей прорабатываются в Казахстане, передает Sputniknews.kz. Будет изменена процедура платежей в фонд оплаты труда, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.
© Sputnik / Владислав Воднев
"Сегодня существует шесть разных платежей, хотя объект обложения – заработная плата. Бизнесмены вынуждены составлять разные платежные поручения, идти в банк, исчислять и так далее. Предлагается объединить все ставки платежей в один единый платеж с уплатой через "Правительство для граждан". Далее "Правительство для граждан" будет самостоятельно распределять эти платежи в бюджет и фондам", - сказал он.
В результате упрощенной схемы экономия для бизнеса составит порядка 15 миллиардов тенге, добавил он.
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