Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении

Председатель нотариальной палаты Костанайской области Сагибулла АЛЬМАГАМБЕТОВ направил председателю Республиканской нотариальной палаты Асель ЖАНАБИЛОВОЙ открытое письмо, в котором просит ее подать в отставку.

Причина, как заявляет Альмагамбетов, в недостойном поведении и злоупотреблении алкоголем «весь срок пребывания в городе Париж на Французско-казахском семинаре». В чем конкретно выразилось недостойное поведение Асель Жанабиловой в Париже, Альмагамбетов не уточняет, но уверяет, что об этом знают нотариусы Костанайской области и члены делегации.

Цитата из открытого письма:

«Члены Казахстанской делегации, отдельные председатели ТНП и рядовые нотариусы были свидетелями неподобающего поступка с Вашей стороны. Нелицеприятно отзываются коллеги с французской стороны. Таким образом, Вы подорвали имидж, авторитет казахстанского нотариата на международной уровне. Считаю, Вы не имеет морального права возглавлять Республиканскую нотариальную палату. И будет лучшим образом, если Вы примете смелое решение досрочно подать в отставку. Один раз Вы уже это делали».

С полным текстом письма можно ознакомиться на странице журналиста республиканской газеты «Время» Михаила КОЗАЧКОВА в "Фейсбуке". Он выложил фотографию 27 ноября - в тот же день, когда Альмагамбетов направил письмо Жанабиловой.

- Мне прислали фото этого письма на WhatsApp, оно распространилось по соцсетям, - пояснил «НГ» Михаил Козачков. - Я убедился в его достоверности и решил выложить у себя на странице.

Информация о том, что 16 и 17 октября в Париже состоялся французско-казахстанский семинар, организованный Республиканской нотариальной палатой Казахстана и Высшим советом нотариата Франции, размещена на официальном сайте РНП. В ней, в частности, сообщается, что «нотариальное сообщество Казахстана на семинаре представили председатель еспубликанской нотариальной палаты Асель Жанабилова» и перечисляются фамилии нотариусов из разных областей, участвовавших в семинаре. Есть также общее фото, на котором запечатлены все участники семинара.

Сагибуллы Альмагамбетова на этом фото нет. В связи с чем «НГ» попросила его прокомментировать, откуда у него информация о недостойном поведении Жанабиловой.

- Я написал это открытое письмо, - подтвердил Альмагамбетов. - Но это внутреннее дело РНП. Я не знаю, как это письмо попало в открытой доступ.

- Во-первых, председатель адресовал это письмо Республиканской нотариальной палате, - прокомментировала «НГ» Асель Жанабилова. - Во втором своем письме, которое он нам написал нам в пятницу, 7 декабря, указал, что адресовал письмо исключительно членам правления и мне, как председателю РНП. Это внутрикорпоративные отношения, поэтому мне непонятно, почему он еще это письмо посылает в вашу газету. Во-вторых, однозначно не поддерживаю те обвинения, которые он там обозначил, я все это опровергаю! Но чтобы быть объективными, созывается правление с участием всех участников этого мероприятия.

- Если все, что сказано в письме неправда, какие могут быть мотивы у председателя нотариальной палаты Костанайской области оговаривать вас? - поинтересовалась корреспондент «НГ».

- Во-первых, его там не было и он писать такое не может, - ответила Жанабилова. - Во-вторых, мотивом могут быть личные неприязненные отношения, потому что палата Костанайской области выходила из состава РНП, вошла только в прошлом году в силу закона, потому что в законе была норма об обязательном членстве всех палат в Республиканской палате. Что им движет, я не могу комментировать. Заявления у него очень резкие, поэтому все это будет решаться всеми 17-ю председателями правления. Обсудим этот вопрос и сделаем выводы.

Нотариусы Костанайской области, которые были на французско-казахстанском семинаре в Париже, косвенно подтвердили, что недостойное поведение председателя РНП «имело место быть», но от официальных комментариев отказались.