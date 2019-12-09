На какие вопросы вам ответят в филиале АО "Государственный фонд социального страхования" в день открытых дверей

День открытых дверей пройдёт в областном филиале АО "ГФСС" в среду, 11 декабря Место - пр. Аль-Фараби, 43 (бывший загс). Начало - в 10:00.

- По правилам мы должны проводить это мероприятие у себя в офисе, - рассказала "НГ" директор филиала Наталья ЮДИНА. - Но для того, чтобы охват был больше, стараемся проводить на площадках, где можно встретить больше заинтересованных в этой информации людей.

Сотрудники филиала ответят на вопросы: кто имеет право на получение выплат из Государственного фонда социального страхования, как производится расчёт, каковы особенности получения и куда нужно обращаться для назначения пособия, о Едином совокупном платеже.

В начале мероприятия представят презентацию о работе фонда, во время которой ответят на все часто задаваемые вопросы. Для уточнения информации можно будет обратиться к одному из трёх специалистов филиала.

- Мы будем ждать граждан ровно столько, сколько нужно, - заверила "НГ" Наталья Юдина. - Узнать о работе фонда можно будет до 6 часов вечера, пока не закроется помещение.