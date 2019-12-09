"Напоминает сталинскую "тройку" - чем закончилось следствие по делу председателя ОО «Союз «Акция» Сергея Пузыренко?

Досудебное расследование по заявлению жителя Рудного Темирбека Хамитова о предполагаемом укрытии расходов деятельности ОО «Союз «Акция» руководителем этой организации Сергеем Пузыренко в управления полиции Рудного начали в октябре 2019 года.

Сергей Пузыренко сразу назвал заведенное на него уголовное дело заказным / Фото с сайта газеты «Хорошее дело»

По ходатайству старшего следователя УП Аяпбергенова суд санкционировал обыск в офисе организации, в результате все документы ОО «Союз «Ация» были изъяты. Это произошло в период, когда ОО готовилось к рассмотрению жалобы в коллегию Костанайского областного суда на постановление Специализированного межрайонного экономического суда по иску о признании незаконности сделок во время массовой скупкой акций ССГПО в 1999 году.

Поскольку Хамитов в своем заявлении в полицию не привел фактов хищения, Сергей Пузыренко посчитал действия полиции и городского суда неправомерными. Он попросил областной суд отменить решение городского суда о санкционировании обыска, а прокурора Рудного - прекратить уголовное дело. Одновременно направил письмо в МВД с жалобой на следователя УП Рудного по поводу «принятия необоснованного процессуального решения по уголовному делу».

В МВД поручили заместителю начальника департамента полиции Костанайской области К. Дюсимбекову «организовать проверку доводов заявителя».

Апелляционная инстанция отменила постановление следственного судьи Рудненского городского суда о санкционировании обыска в офисе «Союз «Акция» и отказала следователю в ходатайстве о его проведении.

В областном суде посчитали, что рудненские правоохранители игнорировали статью УПК РК о том, что «не подлежат регистрации заявления, сообщения или рапорт об уголовном правонарушении, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения».

Коллегия областного суда констатировала, что в полиции было зарегистрировано заявление Хамитова и начато досудебное расследование, несмотря на то, что «не было предоставлено никаких актов проверок и ревизий, и речь не шла о хищении денежных средств».

Данное постановление было принято 4 ноября, после чего часть документов ОО «Союза «Акция» следователь вернул. Кроме финансовых. Не спешили реагировать на заявление Пузыренко и в прокуратуре Рудного. Лишь после того, как он обратился в городской суд по поводу бездействия надзорного органа, ему в начале декабря вручили документ, датируемый 28 ноября 2019 года, в котором и. о. прокурора Рудного Е. Муканов подтверждает вывод областного суда о незаконности регистрации заявления Хамитова и дает указание «незамедлительно прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям».

- То, что в Рудном полиция и суд приняли в отношении меня заведомо неправомерные решения, а прокуратура на это своевременно не отреагировала, напоминает пресловутую сталинскую «тройку», - прокорментировал "НГ" ситуацию председатель ОО "Союз "Акция" Сергей ПУЗЫРЕНКО. – Сложилось впечатление, что если бы я не обратился за помощью к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в МВД и Генеральную прокуратуру, то все бы так и осталось.