Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

"Напоминает сталинскую "тройку" - чем закончилось следствие по делу председателя ОО «Союз «Акция» Сергея Пузыренко?

Евгений ШИБАРШИН

9 декабря 2019, 09:53 |  Криминал

Досудебное расследование по заявлению жителя Рудного Темирбека Хамитова о предполагаемом укрытии расходов деятельности ОО «Союз «Акция» руководителем этой организации Сергеем Пузыренко в управления полиции Рудного начали в октябре 2019 года.

 

Сергей Пузыренко сразу назвал заведенное на него уголовное дело заказным / Фото с сайта газеты «Хорошее дело»

По ходатайству старшего следователя УП Аяпбергенова суд санкционировал обыск в офисе организации, в результате все документы ОО «Союз «Ация» были изъяты. Это произошло в период, когда ОО готовилось к рассмотрению жалобы в коллегию Костанайского областного суда на постановление Специализированного межрайонного экономического суда по иску о признании незаконности сделок во время массовой скупкой акций ССГПО в 1999 году.

Поскольку Хамитов в своем заявлении в полицию не привел фактов хищения, Сергей Пузыренко посчитал действия полиции и городского суда неправомерными. Он попросил областной суд отменить решение городского суда о санкционировании обыска, а прокурора Рудного - прекратить уголовное дело. Одновременно направил письмо в МВД с жалобой на следователя УП Рудного по поводу «принятия необоснованного процессуального решения по уголовному делу».

В МВД поручили заместителю начальника департамента полиции Костанайской области К. Дюсимбекову «организовать проверку доводов заявителя».

Апелляционная инстанция отменила постановление следственного судьи Рудненского городского суда о санкционировании обыска в офисе «Союз «Акция» и отказала следователю в ходатайстве о его проведении.

В областном суде посчитали, что рудненские правоохранители игнорировали статью УПК РК о том, что «не подлежат регистрации заявления, сообщения или рапорт об уголовном правонарушении, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения».

Коллегия областного суда констатировала, что в полиции было зарегистрировано заявление Хамитова и начато досудебное расследование, несмотря на то, что «не было предоставлено никаких актов проверок и ревизий, и речь не шла о хищении денежных средств».

Данное постановление было принято 4 ноября, после чего часть документов ОО «Союза «Акция» следователь вернул. Кроме финансовых. Не спешили реагировать на заявление Пузыренко и в прокуратуре Рудного. Лишь после того, как он обратился в городской суд по поводу бездействия надзорного органа, ему в начале декабря вручили документ, датируемый 28 ноября 2019 года, в котором и. о. прокурора Рудного Е. Муканов подтверждает вывод областного суда о незаконности регистрации заявления Хамитова и дает указание «незамедлительно прекратить уголовное дело по реабилитирующим основаниям».

- То, что в Рудном полиция и суд приняли в отношении меня заведомо неправомерные решения, а прокуратура на это своевременно не отреагировала, напоминает пресловутую сталинскую «тройку», - прокорментировал "НГ" ситуацию председатель ОО "Союз "Акция" Сергей ПУЗЫРЕНКО. – Сложилось впечатление, что если бы я не обратился за помощью к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в МВД и Генеральную прокуратуру, то все бы так и осталось.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
09.12.19 11:39 Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении
09.12.19 11:09 На какие вопросы вам ответят в филиале АО "Государственный фонд социального страхования" в день открытых дверей
09.12.19 09:36 Сколько педофилов-подростков осуждено в Казахстане
08.12.19 19:21 Братья и сёстры с похожими и разными желаниями пишут Деду Морозу
08.12.19 13:53 Трое детей, благодаря находчивости 9-летней девочки и неравнодушию медиков, спасены из горящего дома в Костанае
08.12.19 12:31 Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
08.12.19 11:35 Первые в мире свиньи с клетками обезьян родились в Китае
08.12.19 10:11 В московском метро появился поезд с рецептом бешбармака и стихами Макатаева
07.12.19 20:39 Письма Деду Морозу от маленьких, но очень творческих личностей
07.12.19 17:45 Сократить теплопотери в старой двухэтажке пытается Костанайская теплоэнергетическая компания

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Сталкер
Re: "Напоминает сталинскую "тройку" - чем...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.12.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У рудненской Фемиды и прокуратуры тут вид смахивает на образ продажной потаскушки... Какие на фиг менты - не в жизнь не полезут в общественное объединение. Только по настоянию "товарищей" из органов госбезопасности. У них это излюбленная тактика - такими методами работать... Подставное лицо - заявление - обыски и т.д.. Ничего нового.
Профайл Посетить вебсайт




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение?
В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.
Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.
Престижность работы на государственной службе заметно снизится.
Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 133
Пользователей: 3
Всего: 136

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх