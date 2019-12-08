В московском метро появился поезд с рецептом бешбармака и стихами Макатаева
Поезд в честь пятилетия ЕАЭС запустили в московском метрополитене. В его составе есть вагон Казахстана, рассказывает informburo.
В московском метро запустили тематический поезд, посвящённый пятилетию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отправляли новый состав под звуки духового оркестра, сообщает сайт метрополитена.
В тематическом поезде пять вагонов, интерьер каждого из них посвящён одному из государств-участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России. На стенах вагона размещена информация о странах: основные отрасли промышленности, темпы роста ВВП, национальная кухня, великие личности.
В казахстанском вагоне есть стихи Мукагали Макатаева, сведения о монументе "Байтерек", космодроме "Байконур" и рецепт бешбармака.
Кроме того, в каждом вагоне есть информация о том, что такое Евразийский экономический союз, когда и зачем он создан, чем занимается.
QR-коды позволят пассажирам посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС.
- Люди, которые будут пользоваться этим поездом, наглядно увидят, какие цели преследует наш союз и как каждая страна представлена в нашем союзе, – рассказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.
Поезд будет курсировать по Кольцевой линии полгода. За это время, по информации руководства метрополитена, он перевезёт порядка трёх миллионов человек.
Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В соответствии с ежегодной ротацией в 2019 году в органах союза председательствует Армения.
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Флуд и оффтопик (часть 4)
b.radikal.ru :lol: :lol: :lol: :oops: [Исправлено: drakon, 08.12.2019 - 14:20]
Флуд и оффтопик (часть 4)
А Кустанай то причём? Я бы даже сказал Казахстан, то при чём? 8-)
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon: Ах ну да как же я мог забыть? 1000 с чем-то лет назад был ещё огого! :lol:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
c.radikal.ru У нас, наверное почти - так же... :lol: :oops:
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Смотрю, гололёд в КОстанае. Кто сильно - скользит,советую - a.radikal.ru Соль купить и посыпать,возле своей калитки. На 400 квадратных метра хватает... :lol: :oops: