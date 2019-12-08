В московском метро появился поезд с рецептом бешбармака и стихами Макатаева

Поезд в честь пятилетия ЕАЭС запустили в московском метрополитене. В его составе есть вагон Казахстана, рассказывает informburo.

В московском метро запустили тематический поезд, посвящённый пятилетию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Отправляли новый состав под звуки духового оркестра, сообщает сайт метрополитена.

В тематическом поезде пять вагонов, интерьер каждого из них посвящён одному из государств-участников ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России. На стенах вагона размещена информация о странах: основные отрасли промышленности, темпы роста ВВП, национальная кухня, великие личности.

В казахстанском вагоне есть стихи Мукагали Макатаева, сведения о монументе "Байтерек", космодроме "Байконур" и рецепт бешбармака.

Кроме того, в каждом вагоне есть информация о том, что такое Евразийский экономический союз, когда и зачем он создан, чем занимается.

QR-коды позволят пассажирам посмотреть анимационные ролики о ЕАЭС.

- Люди, которые будут пользоваться этим поездом, наглядно увидят, какие цели преследует наш союз и как каждая страна представлена в нашем союзе, – рассказал председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Поезд будет курсировать по Кольцевой линии полгода. За это время, по информации руководства метрополитена, он перевезёт порядка трёх миллионов человек.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В союз входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В соответствии с ежегодной ротацией в 2019 году в органах союза председательствует Армения.