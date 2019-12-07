Письма Деду Морозу от маленьких, но очень творческих личностей

Дед Мороз читает все детские послания. Но особенно приятно ему получать письма от детей увлечённых. Из них ведь потом получаются увлечённые взрослые, если их интересы были вовремя поддержаны, разумеется. Некоторые дети просто поражают своими способностями, трудолюбием и старательностью.

Письмо от такого мальчика пришло из села Сарыколь Сарыкольского района. Андрею всего 8 лет, а он уже так много успевает. Мало того, что в школе-лицее учится очень хорошо, так ещё и в музыкальной школе посещает два класса: гитары и фортепиано. И у него уже есть первые победы в музыкальном конкурсе, который проходил в столице. Среди юных гитаристов Андрей занял первое место, а среди пианистов – второе. Хорошая гитара у мальчика есть, а вот пианино старенькое. Мечтает юный музыкант об электронном пианино, с тремя педалями, как положено. А для 5-летнего брата Дениса он просит полицейскую машину с пультом управления. И если найти помощников Деда Мороза, способных подарить машинку, легко, то такое пианино может так и остаться несбыточной мечтой. А ведь, возможно, это подрастает гордость всего Сарыкольского района.

Очень хочется, чтобы Дед Мороз не проехал мимо дома Андрея, ведь таланты надо поддерживать.

9-летняя Виолетта увлечена лепкой животных. Особенно любит девочка лошадей. Мечтает иметь фигурку лошади фирмы Шляйх. Эта фирма выпускает фигурки лошадей разных пород. У Виолетты любимая порода - аппалузская. Но, мечта мечтой, а необходимость сильнее.

Поэтому Виолетта просит Деда Мороза помочь ей и брату с двухъярусной кроватью, ведь кровать 3-летнего братика сломалась. Живут дети только с мамой и бабушкой, без волшебной помощи Деда Мороза, они так и останутся без кровати.

Веронике тоже 9 лет и её привлекает изобразительной искусство, только она любит рисовать. Всё, что нужно для рисования, сейчас стоит не очень дёшево. К тому же, у юных художников краски имеют свойство быстро заканчиваться. Вот и просит девочка у Деда Мороза набор для художественной школы. Пока она не занимается в такой школе, но твёрдо намерена туда поступить. Хорошее желание.

Новый год, как и все праздники и выходные дни Вероника проводит с двоюродными братьями. Для 5-летнего Максима девочка просит планшет, чтобы он мог смотреть мультики и играть в простые игры. А трехлетнему Диасу нужен конструктор, подходящий для его возраста. Мама у мальчиков одна и купить подарки для неё невыполнимая миссия.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!

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