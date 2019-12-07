Сократить теплопотери в старой двухэтажке пытается Костанайская теплоэнергетическая компания

Изначально тепловые счетчики в многоквартирных костанайских домах ставили, чтобы регулировать поступление тепла и, соответственно, экономить. Однако в нескольких домах жильцы обнаружили, что экономии не получилось. В первую очередь потому, что тепловые потери в них крайне высоки.

Речь идёт о семи домах: пр. Кобыланды батыра, 88, ул. Рабочая, 178, ул. Майлина, 19, ул. Алтынсарина 132 и 246, ул. Мауленова 2 и ул. Кочубея 11.

- Президент давал поручение устанавливать в домах счётчики, чтобы люди платили справедливо, но есть дома, которые выпадают из этого плана, - рассказал "НГ" директор костанайской теплоэнергетической компании Аскар БЕКПАГАНБЕТОВ. – Некоторые дома, после того, как мы объяснили, что единственный путь к экономии - утепляться, начали работу в этом направлении. Я знаю, что у дома по ул. Майлина, 19 получился очень хороший результат: за год их средняя плата за тепло упала с 202 тенге до 127 тенге за кв. метр. Но один дом по ул. Кочубея, 11 уже два года подряд выпадает из этой программы. Когда были морозы, мы обследовали их дом и сделали снимки с помощью тепловизора. Дом светится, как ёлочная гирлянда. Он выпускает тепло и по сути обогревает улицу.

Жильцы жаловались, что вместо экономии, платя по счетчику, получили дополнительные расходы. С таким положением дел они были не согласны и тогда руководство ГКП "КТЭК" решилось на эксперимент. "Пошли навстречу", говорит об этом директор ГКП «КТЭК».

Жильцам предложили нестандартное решение проблемы: попытаться утеплить их дом на безвозмездной основе. Для чего это нужно теплокомпании? Во-первых, чтобы на конкретном примере объяснить костанайцам, что утепление домов - необходимо, выполнимо и действенно. А, во-вторых, понять, насколько действенными окажутся на практике принимаемые меры. Жителям вся эта затея с утеплением не должна стоить ни копейки. КТЭК договорилась с ТОО «Костанай-пенопласт» о безвозмездной поставке 90 кв. м. пенопласта. Только один раз и только для старенькой двухэтажки по Кочубея, в которой ветер свистит изо всех щелей.

Специалисты предложили обшить стены дома снизу пеноутеплителем и усилить эту конструкцию бетонными блоками. Это только начало пути по грамотному утеплению старого здания, но и первый шаг должен, считают тепловики, заметно сократить теплопотери.

- У нашей идеи были свои трудности, - рассказывает Аскар Бекпаганбетов. - Мы не можем тратить свои деньги на частный дом, потому что мы государственное предприятие. – У жильцов средств нет, платить сами они тоже не готовы. Блоки у нас есть, с утеплителем нам помогут. И мы готовы провести работы, чтобы посмотреть, насколько конструкция позволит сэкономить теплоэнергию в холода. Если конструкция вдруг окажется малоэффективна, мы ее уберём.

Казалось бы - жильцы ничем не рискуют. И перспектива не коротать очередную зиму в холоде подтолкнет их ходатайствовать о срочном проведении работ, но... Хозяева квартир в доме, где полы прогнили, крыша ветхая, а стены в плесени, категорически против утепления. Хотя поначалу идея тепловиков им, вроде бы, и понравилась.

Корреспондент "НГ" побывал в доме №11 по ул. Кочубея. У жильцов дома своя правда и свой опыт взаимоотношений с КТЭКом.

Дом №11 по ул. Кочубея, по словам старшего по подъезду пенсионера Анатолия ЧИЧЕВА, построили в 1959 году как временное жильё. В нём всего 8 квартир: 4 двухкомнатные и 4 трёхкомнатные. Последний капитальный ремонт производили в 1982 году.

Когда устанавливали тепловой счетчик, надеялись на экономию. А в результате в феврале заплатили за отопление кв.м в феврале 2018 года 306 тенге. А в феврале 2019 - 211. Да еще и антивандальный ящик для счетчика - это 2 000 тенге с квартиры.

Жилье ветхое, считают жильцы.2 декабря они заказали частную экспертизу строения, которая показала, что одна стена выложена из кирпича, вторая из шлакоблоков, которые давно рассыпаются. Жильцы начали сбор документов, чтобы ходатайствовать о признании этого жилья аварийным и, соответственно, о расселении.

- Причина нашего отказа простая – дому уже 60 лет, его просто нужно сносить, а не делать из него конфетку, - говорит Анатолий Чичев. – Они его утеплят и у них появится причина отказать нам в расселении.

Жильцы считают, что утепление части первого этажа кардинально проблему дома не решит. Тепло выпускает ветхая крыша, которая к тому же угрожает безопасности жильцов. А ее никто ремонтировать не собирается.

- Мы были на приёме у акима Костаная Кайрата Ахметова 28 ноября, - рассказал Чичев. –Аким сказал мне, что не против нашей просьбы. Уже есть 2 дома на расселение, мы будем третьим. Нужны только документы.

Между тем КТЭК часть бетонных блоков уже к дому подвёзла. Они пока просто сложены во дворе дома. А когда относительно теплая погода сменится морозами, эксперемент по сокращению энергопотерь потеряет смысл.