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Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Я: Не поверите, но во многом - впереди Да, санкции помогли.
06.12.19 20:44
таноми52
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
abaika95: просто это было и Сербы это помнят И что Вы этим хотите сказать? Пусть помнят от кого и чего зависили, и от кого будут зависить
06.12.19 20:43
alex_60
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer: только Германия помогла финансово с 2014 года на сумму 1,4 миллиард евро, в том числе на сотрудничество в области развития 544 млн евро. А Зеленский сказал Трампу что немцы и...
06.12.19 20:41
Я
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
Kairat stayer: впереди планеты всей Не поверите, но во многом - впереди
06.12.19 20:40
Kairat stayer
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
таноми52: Вот никак не пойму - наивный или блаженный? Чё тут понимать-то, только Германия помогла финансово с 2014 года на сумму 1,4 миллиард евро, в том числе на сотрудничество в области...
06.12.19 20:37
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Письма Деду Морозу: с заботой о близких

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

6 декабря 2019, 18:01 |  Общество

В этом году писем от семей, где есть особенные дети, стало больше. Жизнь не становится легче, а так хочется, чтобы больные дети забыли о своих страданиях, хотя бы в самый волшебный праздник.

Письмо за Мишу нам написала его бабушка. Шведская стенка или уголок помогли бы мальчику, страдающему ДЦП. Примечательно, что родился Миша 1 января, поэтому для него новогодний подарок стал бы и подарком ко дню рождения

 

А вот уникальное письмо. 10-летняя Александра из большой дружной семьи просит не за себя и даже не за младших сестер. Она хочет, чтобы у её бабушки, недавно перенесшей инсульт, и к тому же страдающей диабетом, был глюкометр.

 

Очень трогательное письмо написал 9-летний Данил из Будёновки Мендыкаринского района. Мама у Дани инвалид и он её очень жалеет и понимает, что купить подарки всем четверым детям родители не смогут. В списке желаний Дани планшет, большая кукла, беспроводные наушники, качелька для маленькой сестренки. Данил не написал в письме номер телефона, поэтому мы не можем связаться с родителями и уточнить некоторые детали. Может быть, нам помогут те, кто знает эту семью?

 

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!

Телефон редакции: 53-51-51

WhatsApp +7 747 907 57 92

Электронный адрес: ng@ng.kz
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