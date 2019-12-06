Письма Деду Морозу: с заботой о близких
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В этом году писем от семей, где есть особенные дети, стало больше. Жизнь не становится легче, а так хочется, чтобы больные дети забыли о своих страданиях, хотя бы в самый волшебный праздник.
Письмо за Мишу нам написала его бабушка. Шведская стенка или уголок помогли бы мальчику, страдающему ДЦП. Примечательно, что родился Миша 1 января, поэтому для него новогодний подарок стал бы и подарком ко дню рождения
А вот уникальное письмо. 10-летняя Александра из большой дружной семьи просит не за себя и даже не за младших сестер. Она хочет, чтобы у её бабушки, недавно перенесшей инсульт, и к тому же страдающей диабетом, был глюкометр.
Очень трогательное письмо написал 9-летний Данил из Будёновки Мендыкаринского района. Мама у Дани инвалид и он её очень жалеет и понимает, что купить подарки всем четверым детям родители не смогут. В списке желаний Дани планшет, большая кукла, беспроводные наушники, качелька для маленькой сестренки. Данил не написал в письме номер телефона, поэтому мы не можем связаться с родителями и уточнить некоторые детали. Может быть, нам помогут те, кто знает эту семью?
Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».
Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!
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