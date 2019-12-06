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17 аварий на дорогах зарегистрировано сегодня в Костанае
6 декабря 2019, 17:07 | Происшествия
К счастью, все ДТП были без тяжелых последствий. Однако, пресс-служба департамента полиции Костанайской области просит водителей особенно внимательно относиться к мерам безопасности движения в условиях непогоды.
Речь идет о простых правилах: быть повышенно внимательными, не пользоваться сотовыми телефонами за рулем и так далее.
Кстати, прогноз на завтра на территории Костанайской области также обещает снегопад.
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