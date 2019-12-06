Ближайшие три дня будут теплыми и ветреными на территории Костанайской области
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков 7 декабря, в субботу на всей территории области ожидается снегопад, местами метель, гололед. В воскресенье и понедельник переменная облачность, осадков не ожидается. Местами возможен туман.
Фото Олега ПАКА
- Сильных морозов в ближайшие три дня не ожидается,- сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Ирина ЖИЛЯЕВА. - По ночам в субботу и воскресенье по области от 0 до 5 градусов мороза, местами температура опустится до -8 °С. В дневное время от -2 до +3 °С, местами до 5 градусов мороза. В понедельник, 9 декабря, ночь будет немного холоднее: -3...-8, местами 11 градусов мороза. День ожидается теплым — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Ветер в ближайшие три дня будет юго-западным. В субботу, 7 декабря, скорость его составит 15-20 м/с, порывами до 23 м/с. В воскресенье и понедельник 9-14 м/с.
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