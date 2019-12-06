Сократить занятия во второй смене рекомендует отдел образования Костаная

Эта рекомендация связана с ухудшением погодных условий во второй половине дня в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщили в отделе образования.

- В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра и плохой видимостью, руководителям учреждений образования рекомендуем сократить занятия 2 смены, - сообщили в пресс-службе.