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Сократить занятия во второй смене рекомендует отдел образования Костаная

6 декабря 2019, 14:36 |  Общество

Эта рекомендация связана с ухудшением погодных условий во второй половине дня в пятницу, 6 декабря. Об этом сообщили в отделе образования.

- В связи с ухудшением погодных условий, усилением ветра и плохой видимостью, руководителям учреждений образования рекомендуем сократить занятия 2 смены, - сообщили в пресс-службе.
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