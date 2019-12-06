На унижения пожаловались заключенные в Костанайской области

30 осужденных подали жалобу на массовые противоправные действия со стороны сотрудников учреждения УК-161/2 в Костанайской области. Об этом заявила правозащитница из ОО "Мы против пыток" Елена Семенова, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Елена Семенова опубликовала в социальной сети отрывок жалобы 30 осужденных УК-161/2, которую она получила от родственников заключенных. В нем говорится о якобы дедовщине в отношении прибывших осужденных со стороны надзирателей.

"Здесь в полном объеме нарушается статья 126 УИК РК. Добровольные организации осужденных (ДОО), здесь их называют "активистами". "Активисты" пользуются привилегиями (блатом) по той причине, что большую часть работы администрация возложила на них. Воспитанием осужденных занимаются другие осужденные, "активисты" (ДОО) свободно передвигаются по территории учреждения, могут посещать другие отряды, управлять инженерно-техническими сооружениями, задействованы на работах, где находится документация и размещается личный состав УИС. В карантинном отделении "работает" осужденный, который ранее был осужден за убийство и пытки в другом РГУ. Здесь он продолжает избивать, унижать и издеваться над вновь прибывшими осужденными, а самое страшное, что все это делается с согласия администрации. В этом учреждении практически они всем управляют, запугивая, унижая, создавая конфликтные ситуации", - говорится в письме.

facebook.com/ElenaSemenova

Кроме того, правозащитница разместила видео, на котором, по ее словам, осужденные шьют для сотрудников форму, причем не только бесплатно, но и за свой счет покупают ткань. А на втором говорится, что за молчание и определенную плату ты можешь делать что угодно.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом к начальнику Департамента УИС по Костанайской области Нурболату Мусину.

"Службой безопасности Департамента УИС по Костанайской области было проведено служебное расследование, по результатам которого указанные в обращении доводы не нашли своего подтверждения", - сообщил Нурбол Мусин.

В ответе также сообщается, что в каждом учреждении организуется строго регламентированный распорядок дня, утвержденный начальником колонии, с учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени года и местных условий.

"Распорядок дня включает в себя время подъема, проверки, отбоя, физической зарядки, принятия пищи, развода на работу, нахождения на работе; учебу, воспитательные и спортивно-массовые мероприятия, работу комнат свиданий, магазина, медицинской части, телефонные переговоры. Предусматривается непрерывный восьмичасовой сон осужденных и предоставление им личного времени", - добавил он.