Форум
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

На унижения пожаловались заключенные в Костанайской области

6 декабря 2019, 14:29 |  Общество

30 осужденных подали жалобу на массовые противоправные действия со стороны сотрудников учреждения УК-161/2 в Костанайской области. Об этом заявила правозащитница из ОО "Мы против пыток" Елена Семенова, передает Tengrinews.kz

Иллюстративное фото ©Турар Казангапов

Елена Семенова опубликовала в социальной сети отрывок жалобы 30 осужденных УК-161/2, которую она получила от родственников заключенных. В нем говорится о якобы дедовщине в отношении прибывших осужденных со стороны надзирателей. 

"Здесь в полном объеме нарушается статья 126 УИК РК. Добровольные организации осужденных (ДОО), здесь их называют "активистами". "Активисты" пользуются привилегиями (блатом) по той причине, что большую часть работы администрация возложила на них. Воспитанием осужденных занимаются другие осужденные, "активисты" (ДОО) свободно передвигаются по территории учреждения, могут посещать другие отряды, управлять инженерно-техническими сооружениями, задействованы на работах, где находится документация и размещается личный состав УИС. В карантинном отделении "работает" осужденный, который ранее был осужден за убийство и пытки в другом РГУ. Здесь он продолжает избивать, унижать и издеваться над вновь прибывшими осужденными, а самое страшное, что все это делается с согласия администрации. В этом учреждении практически они всем управляют, запугивая, унижая, создавая конфликтные ситуации", - говорится в письме.  

facebook.com/ElenaSemenova

Кроме того, правозащитница разместила видео, на котором, по ее словам, осужденные шьют для сотрудников форму, причем не только бесплатно, но и за свой счет покупают ткань. А на втором говорится, что за молчание и определенную плату ты можешь делать что угодно.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Редакция Tengrinews.kz обратилась с официальным запросом к начальнику Департамента УИС по Костанайской области Нурболату Мусину. 

"Службой безопасности Департамента УИС по Костанайской области было проведено служебное расследование, по результатам которого указанные в обращении доводы не нашли своего подтверждения", - сообщил Нурбол Мусин. 

В ответе также сообщается, что в каждом учреждении организуется строго регламентированный распорядок дня, утвержденный начальником колонии, с учетом особенностей работы с тем или иным составом осужденных, времени года и местных условий. 

"Распорядок дня включает в себя время подъема, проверки, отбоя, физической зарядки, принятия пищи, развода на работу, нахождения на работе; учебу, воспитательные и спортивно-массовые мероприятия, работу комнат свиданий, магазина, медицинской части, телефонные переговоры. Предусматривается непрерывный восьмичасовой сон осужденных и предоставление им личного времени", - добавил он.


Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.12.19 17:07 17 аварий на дорогах зарегистрировано сегодня в Костанае
06.12.19 16:43 Ближайшие три дня будут теплыми и ветреными на территории Костанайской области
06.12.19 16:05 Под грифом ДСП: за что житель Рудного судится с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым?
06.12.19 15:35 Шкарупа: Я заключен потому, что экс-генпрокурор на встрече с Елбасы объявил меня виновным
06.12.19 15:30 Руководители не будут подавать в отставку за коррупцию подчинённых в первые три месяца работы
06.12.19 14:36 Сократить занятия во второй смене рекомендует отдел образования Костаная
06.12.19 12:24 Горожане нарядят новогоднюю елку самодельными украшениями в Рудном
06.12.19 10:48 Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
06.12.19 09:59 "Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице посвятили интерактивную выставку в Костанае
05.12.19 19:55 Детские письма Деду Морозу: все по-честному

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Vit
Re: На унижения пожаловались заключенные в Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8673
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 06.12.19 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Елена Семёновна, это одна их тех женщин которые плывут от зэков. Потом как правило они выходят замуж за них, рожают. А финал в открытом доступе. Трупы в доме. У зэка видите ли крыша поехала.
Профайл




Авторизация

 

"Нужные деньги"
Вопрос недели
Президент РК подписал поправки в законодательство об установлении персональной ответственности политических госслужащих в случае осуждения за коррупцию их подчиненных. К каким последствиям может привести это нововведение?
В Казахстане будет одержана победа над системной коррупцией.
Начальники станут давать взятки судьям, чтобы те оправдали их подчиненных.
Престижность работы на государственной службе заметно снизится.
Эти поправки повысят рейтинг президента, но на борьбу с коррупцией не повлияют.
 
Сейчас на сайте
Гостей: 221
Пользователей: 1
Всего: 222

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх