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Victor Yang
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Vit
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06.12.19 14:10
drakon
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Горожане нарядят новогоднюю елку самодельными украшениями в Рудном

6 декабря 2019, 12:24 |  Культура

Идея подарить рудничанам елку в стиле хэнд мейд сотрудникам городского парка культуры и отдыха. Они пригласили рудничан принять участие в выставке  «Обыкновенное чудо», представив на нее собственноручно изготовленные елочные игрушки. Об этом пишет портал iagororod.

Фото с сайта iagorod

Интересно, что выставка пройдет под открытым небом: в парке «Достык» уже присмотрели симпатичную живую елочку, которую предстоит нарядить самим горожанам 17 декабря. Елочные украшения (игрушки, гирлянды и т.д.) можно делать из чего угодно, в зависимости от фантазии и желания. 

Все, кто хочет принять участие в выставке «Обыкновенное чудо», предлагают получить консультацию и подать заявку по телефонам: 4-50-74 (Рудный), 8 777 524 0887.
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§ alex_60
Re: Горожане нарядят новогоднюю елку самодельными украшениями в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6360
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///живую елочку//

а у нас пластмассовый конус как обычно в последнее время.
с какими нибудь очередными "супер-пупер" гирляндами.
закупленными по супер-пупер цене.
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§ maxsaf
Re: Горожане нарядят новогоднюю елку самодельными украшениями в...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4528
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Колесо немного дороговато вышло, поэтому теперь - самодельные игрушки? :-)
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§ alex_60
Re: Горожане нарядят новогоднюю елку самодельными украшениями в...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6360
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
выставке «Обыкновенное чудо»,


выставка народного творчества ,
самодельных игрушек, «Обыкновенное чудо»,
при чем тут колесо?
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§ maxsaf
Горожане нарядят новогоднюю елку самодельными украшениями в Рудном
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4528
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
при чем тут колесо?

А я почем знаю? Я просто спрашиваю же. Знал бы - не спрашивал. ))
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§ alex_60
Горожане нарядят новогоднюю елку самодельными украшениями в Рудном
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6360
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я вот тоже не знаю, а что если лягушки просто хотят квас,
но не могут произнести букву "С".
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