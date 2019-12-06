Горожане нарядят новогоднюю елку самодельными украшениями в Рудном

Идея подарить рудничанам елку в стиле хэнд мейд сотрудникам городского парка культуры и отдыха. Они пригласили рудничан принять участие в выставке «Обыкновенное чудо», представив на нее собственноручно изготовленные елочные игрушки. Об этом пишет портал iagororod.

Фото с сайта iagorod

Интересно, что выставка пройдет под открытым небом: в парке «Достык» уже присмотрели симпатичную живую елочку, которую предстоит нарядить самим горожанам 17 декабря. Елочные украшения (игрушки, гирлянды и т.д.) можно делать из чего угодно, в зависимости от фантазии и желания.

Все, кто хочет принять участие в выставке «Обыкновенное чудо», предлагают получить консультацию и подать заявку по телефонам: 4-50-74 (Рудный), 8 777 524 0887.