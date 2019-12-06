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Георгий ГОВОРОВ
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
Victor Yang: общепитом в школе занимаются предприниматели? Нет, именно в этой школе в отличии от других работники столовой нанимаются директором.
06.12.19 14:19
Victor Yang
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Kairat stayer: В любом случае в Европе лучше, половина или не половина никто не считал. Это как сказать. На поверхности - да, лучше. А что будет происходить при экономической интеграции?...
06.12.19 14:15
Тот самый
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Да уж, соболезнования родным погибших. В таких случаях надо моргать дальним водителю грузовой. Возможно он опытный и подскажет поворотниками безопасно или нет выходить на обгон, заодно заметит тебя...
06.12.19 14:12
Vit
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Абайка, продай мне свою аву котяры. Прикольная тема. Я вот сижу думаю че к новому году замутить..
06.12.19 14:10
drakon
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06.12.19 14:07
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Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?

Георгий ГОВОРОВ

6 декабря 2019, 10:48 |  Общество

Санитарные врачи назвали причину массового отравления детей в школе-лицее "Озат". По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, в продукции школьного пищеблока, где персонал готовил еду,обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк.

Фото Олега ПАКА

28 ноября 18 детей попали в инфекционное отделение детской областной больницы с пищевой токсико-инфекцией и инфекционно-токсическим гастритом. В данный момент все дети выписаны.

- Взято 18 проб материала от больных на вирусологические исследования, результаты отрицательные, - сообщила "НГ" руководитель отдела контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями среди детей и подростков Рагуль ТАЖЕНОВА. - По результатам исследований смывов на бактериологические анализы, имеются положительные результаты. Таким образом, факторами, послужившими началу инфекционного заболевания, стали: носительство условно-патогенной флоры у сотрудников персонала, бактериологическое загрязнение продукции, а также нарушение технологии приготовления блюд.

Пищеблок был закрыт с 28 ноября  по 4 декабря,  детей также распустили по домам до вечера 4 декабря. С 1 по 2 декабря  в  школе-лицее интернате и на пищеблоке была проведена генеральная уборка, дезинфекционные мероприятия.

5 декабря занятия в школе возобновились.

- В данное время мы перешли на облегченный режим питания, - сообщил "НГ"  директор интерната Рамазан РАИСОВ. - Двое сотрудников временно отстранены от работы.

В школе-интернате для одаренных детей учится 224 ребенка с 7 по 9 класс. 60% из них приехали из городов и районов области. Они живут в интернате.

Результаты проверки департамента контроля качества товаров и услуг передали в прокуратуру и департамент полиции по Костанайской области.
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§ Трэвэл
Re: Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната...
Трэвэл


(Пользователи)
Сообщений: 269
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, вот что за безалаберность по отношению к детям.
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§ Lamka
Re: Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната...
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 06.12.19 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший раньше был там интернат, играли с детьми часто вместе в футбол на площадке, всегда было чисто там и ухожено и зимой и летом, собирались вместе с соседних многоэтажек, дружно было, зимой горки, летом футбол... перетащили детей на кск, и "открыли" школу, построили бы лучше новую, а не отжали интернат.
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§ alex_60
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6360
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с таким фактом массового отравления
не соответствует своему статусу.
позор же.
назвать школа номер 48 например пока,
через год рассмотреть по новой.
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* Victor Yang
Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12238
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.12.19 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понимаю, - общепитом в школе занимаются предприниматели? Проверять нужно бизнес планово периодически, пусть даже с предупреждениями о проверке - порядок хоть раз в год наводить будут. Вот отголоски моратория на проверки МСБ. У нас деньги стоят выше безопасности - мораторий объявили чтобы бизнес работал и платил налоги, в строительных проектам тщательней всего экспертизой проверяется смета, а не фундаменты.
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* Георгий ГОВОРОВ
Re: Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 12
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 06.12.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
общепитом в школе занимаются предприниматели?

Нет, именно в этой школе в отличии от других работники столовой нанимаются директором.
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