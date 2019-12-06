Что показали итоги проверки пищеблока школы-интерната "Озат" в Костанае?
Георгий ГОВОРОВ
Санитарные врачи назвали причину массового отравления детей в школе-лицее "Озат". По данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, в продукции школьного пищеблока, где персонал готовил еду,обнаружены кишечная палочка и золотистый стафилококк.
Фото Олега ПАКА
28 ноября 18 детей попали в инфекционное отделение детской областной больницы с пищевой токсико-инфекцией и инфекционно-токсическим гастритом. В данный момент все дети выписаны.
- Взято 18 проб материала от больных на вирусологические исследования, результаты отрицательные, - сообщила "НГ" руководитель отдела контроля и надзора за неинфекционными заболеваниями среди детей и подростков Рагуль ТАЖЕНОВА. - По результатам исследований смывов на бактериологические анализы, имеются положительные результаты. Таким образом, факторами, послужившими началу инфекционного заболевания, стали: носительство условно-патогенной флоры у сотрудников персонала, бактериологическое загрязнение продукции, а также нарушение технологии приготовления блюд.
Пищеблок был закрыт с 28 ноября по 4 декабря, детей также распустили по домам до вечера 4 декабря. С 1 по 2 декабря в школе-лицее интернате и на пищеблоке была проведена генеральная уборка, дезинфекционные мероприятия.
5 декабря занятия в школе возобновились.
- В данное время мы перешли на облегченный режим питания, - сообщил "НГ" директор интерната Рамазан РАИСОВ. - Двое сотрудников временно отстранены от работы.
В школе-интернате для одаренных детей учится 224 ребенка с 7 по 9 класс. 60% из них приехали из городов и районов области. Они живут в интернате.
Результаты проверки департамента контроля качества товаров и услуг передали в прокуратуру и департамент полиции по Костанайской области.
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