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Victor Yang
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
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Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
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alex_60
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Rexyn
"Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице посвятили интерактивную выставку в Костанае
alex_60: два одинаковых фото. упс. Поправили, спасибо.
06.12.19 10:17
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"Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице посвятили интерактивную выставку в Костанае

Георгий ГОВОРОВ

6 декабря 2019, 09:59 |  Культура

Привлечь внимание к судьбе краснозобой казарки именно жителей Костанайской области сотрудники областного краеведческого музея считают особенно важным. 80% популяции летят к местам зимовки и гнездования именно через наш регион.

Открытие мобильной интерактивной выставки "Пролётный путь краснозобой казарки" состоялось 6 ноября.

- В нашей экспозиции ещё с 1981 года есть чучело краснозобой казарки, - рассказала "НГ" заведующая сектором научно-исследовательского обеспечения природы и экологии края Бахыт ТАНАБАЕВА. - Его для нас изготовил таксидермист Наурузумского заповедника Сергей Моисеев.  Этот экспонат дополнил выставку, подготовленную Казахстанской ассоциацией биоразнообразия. Это часть международного проекта, экспозиция побывала в Алматы и Нур-Султане, а впереди её ждут все города, через которые казарки мигрируют. 

Для первых зрителей (а ими стали учащиеся художественной школы им. Никифорова) провели игру по маршруту миграции краснозобых казарок. Путь у них не близкий - только в одну сторону приходится преодолевать 6 000 км из российской Сибири через северный Казахстан на Кавказ, а часть дальше -на места зимовок в Болгарию, Румынию и Украину.  В итоге  из 12 условных птиц в Европу успешно долетели только две. Опасный у краснокнижной птицы путь.

Директор экопарка "Алты Сай" Алексей ТИМОШЕНКО выступил на открытии в роли экскурсовода. Он отмечает, что для краснозобых казарок Костанайская область регион особенный. Через эту территорию мигрируют 80%-90% представителей этого вида. Одна из ключевых проблем краснозобой казарки, конечно же, браконьерство. Часто охотники стреляют в гуся или утку, а попадают в казарку. В Казахстае также последние годы аграрии меняют на своих полях пшеницу, которой казарка частично питается, на лён или кукурузу.

- Я занимаюсь изучением краснозобой казарки больше 10 лет, - рассказал "НГ" Алексей Тимошенко. - В прошлом году на осеннем мониторинге около 80 000 казарок мне удалось учесть на территории Костанайской области. А всего их осталось около 100 000. Я думаю, эта экскурсия будет интересна именно для детей и школьников. Как правило, до взрослых не достучаться. В моей практике уже были случаи, когда ребёнок приходил домой и рассказывал о казарках, уговаривал взрослых беречь птиц. Может через детей сможем достучаться до взрослых.

Выставка будет открыта в течении 2-х месяцев.

Фото Ксении РЕБИК
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* alex_60
Re: "Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6342
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.12.19 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
два одинаковых фото.
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§ Rexyn
Re: "Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 177
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 06.12.19 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
два одинаковых фото.

упс. Поправили, спасибо.
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