"Их осталось около 100 000" - краснокнижной птице посвятили интерактивную выставку в Костанае

Привлечь внимание к судьбе краснозобой казарки именно жителей Костанайской области сотрудники областного краеведческого музея считают особенно важным. 80% популяции летят к местам зимовки и гнездования именно через наш регион.

Открытие мобильной интерактивной выставки "Пролётный путь краснозобой казарки" состоялось 6 ноября.

- В нашей экспозиции ещё с 1981 года есть чучело краснозобой казарки, - рассказала "НГ" заведующая сектором научно-исследовательского обеспечения природы и экологии края Бахыт ТАНАБАЕВА. - Его для нас изготовил таксидермист Наурузумского заповедника Сергей Моисеев. Этот экспонат дополнил выставку, подготовленную Казахстанской ассоциацией биоразнообразия. Это часть международного проекта, экспозиция побывала в Алматы и Нур-Султане, а впереди её ждут все города, через которые казарки мигрируют.

Для первых зрителей (а ими стали учащиеся художественной школы им. Никифорова) провели игру по маршруту миграции краснозобых казарок. Путь у них не близкий - только в одну сторону приходится преодолевать 6 000 км из российской Сибири через северный Казахстан на Кавказ, а часть дальше -на места зимовок в Болгарию, Румынию и Украину. В итоге из 12 условных птиц в Европу успешно долетели только две. Опасный у краснокнижной птицы путь.

Директор экопарка "Алты Сай" Алексей ТИМОШЕНКО выступил на открытии в роли экскурсовода. Он отмечает, что для краснозобых казарок Костанайская область регион особенный. Через эту территорию мигрируют 80%-90% представителей этого вида. Одна из ключевых проблем краснозобой казарки, конечно же, браконьерство. Часто охотники стреляют в гуся или утку, а попадают в казарку. В Казахстае также последние годы аграрии меняют на своих полях пшеницу, которой казарка частично питается, на лён или кукурузу.

- Я занимаюсь изучением краснозобой казарки больше 10 лет, - рассказал "НГ" Алексей Тимошенко. - В прошлом году на осеннем мониторинге около 80 000 казарок мне удалось учесть на территории Костанайской области. А всего их осталось около 100 000. Я думаю, эта экскурсия будет интересна именно для детей и школьников. Как правило, до взрослых не достучаться. В моей практике уже были случаи, когда ребёнок приходил домой и рассказывал о казарках, уговаривал взрослых беречь птиц. Может через детей сможем достучаться до взрослых.

Выставка будет открыта в течении 2-х месяцев.

Фото Ксении РЕБИК