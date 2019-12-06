Детские письма Деду Морозу: все по-честному

Самые искренние письма Деду Морозу содержат порой не только просьбы, но и обещания стать лучше в будущем году. Такие послания выглядят особенно трогательно.

Такое письмо написал 7-летний Матвей. Он, анализируя свое поведение за год, нашел некоторые недочеты и твердо обещает их ликвидировать. Это при том, что ребенок и без того много делает для самосовершенствования: занимается карате, ходит на шахматы, хорошо учится.

Рустам из поселка Караменды Наурзумского района честно признается, что иногда баловался. Но он обещает больше так не делать, только бы исполнилось его желание. Желание очень понятное для 9-летнего мальчишки — гонять с друзьями на велосипеде летом. А велосипеда у Рустама нет.

Может быть в Караменды найдётся добрый человек, который захочет стать помощником Деда Мороза?





Вове, как и Рустаму, 9 лет. И он тоже обещает стать лучше и хорошо себя вести всегда, помогать своим родственникам. И никого не обижать, хотя он и не обижал никого раньше. Дед Мороз это знает. А чтобы его письмо было заметнее, Вова нарисовал Деда Мороза.

Желание у него по нынешним меркам вполне скромное. Мальчик хочет машинку с пультом управления.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции.

Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!

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