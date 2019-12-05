ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в полиции

Видео аварии с участием автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114», которая 3 декабря произошла на ул. Маяковского, рядом с кладбищем, прислали в "НГ" в тот же день очевидцы.

Как сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе ДП Костанайской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2114», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Лада Гранта».

"В результате ДТП водитель «ВАЗа» и трое пассажиров, а также водитель «Лады» и его пассажир были госпитализированы в городскую больницу", - пояснили в ведомстве.

По факту ДТП проводится расследование.