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drakon
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kbkz1980
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юля елиссева: Захват Крыма Какой захват? А может стоит сьездить посмотреть с людьми пообщаться. Летом была-люди довольны.
05.12.19 18:54
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Абайка, ты гого обиженным - назвал?// А вы разве не обиделись?)
05.12.19 18:51
Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.
05.12.19 18:44
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ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в полиции

5 декабря 2019, 14:44 |  Происшествия

Видео аварии с участием автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114», которая 3 декабря произошла на ул. Маяковского, рядом с кладбищем, прислали в "НГ" в тот же день очевидцы.

Как сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе ДП Костанайской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2114», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Лада Гранта».

"В результате ДТП водитель «ВАЗа» и трое пассажиров, а также водитель «Лады» и его пассажир были госпитализированы в городскую больницу", - пояснили в ведомстве.

По факту ДТП проводится расследование.
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Комментарии к новости
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§ директор пляжа
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.12.19 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Видео аварии с участием автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114»
уважаемая редакция, до каких пор будут так бестолково описаны новости?
Это видео аварии? может - видео проезжающих зевак МИМО МЕСТА АВАРИИ?
-какие-то пацанята снимают через окно как работает мчс и полиция уже ПОСЛЕ дтп.

автору видео вопрос, вы хоть сами бывали раз в дтп? когда люди пострадали, а такие ... как вы едут мимо и на свои телефоны снимают.
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§ Гриня
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 05.12.19 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это через 2 дня они только одно происшествие прокомментировали...А все остальные??? Сбитый пешеход на Леонида Беды возле налоговой? А ,наверное многочисленные, аварии на перекрестке Назарбаева-Доненбаевой с неработающим светофором?
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§ Гриня
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
Гриня


(Пользователи)
Сообщений: 667
Регистрация: 11.04.12
Отправлено: 05.12.19 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
Это видео аварии? может - видео проезжающих зевак МИМО МЕСТА АВАРИИ

Я уже писал про это,но без толку. https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36937
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§ директор пляжа
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 320
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.12.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
автора статьи попрошу обратить внимание на разницу в понятия:
1. видео аварии (предполагает освещение непосредственно ДТП)
2. видео с места дтп, тупо снятое проезжающими МИМО очевидцами. Даже не находящимися в непосредственной близости.
ps Безграмотность ваша новая стезя или как?
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§ Тот самый
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
водитель автомобиля «ВАЗ-2114», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения


95%, что было по другому: водитель ВАЗ-2114 обгонял других участников дорожного движения по встречке.
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§ Vit
Re: ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8655
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Не 95. А 195%. В городском режиме когда на каждом заборе знак 40 и не чищен снег. вылетить. на встречу нужно как минимум иметь опыт или глупость и переть под 100.
Не справится можно когда ты преш на трассе под 100.тогда да.
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