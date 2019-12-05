Читательский рейтинг
ДТП на ул. Маяковского в Костанае прокомментировали в полиции
5 декабря 2019, 14:44 | Происшествия
Видео аварии с участием автомобилей «Лада Гранта» и «ВАЗ-2114», которая 3 декабря произошла на ул. Маяковского, рядом с кладбищем, прислали в "НГ" в тот же день очевидцы.
Как сообщили сегодня, 5 декабря, в пресс-службе ДП Костанайской области, водитель автомобиля «ВАЗ-2114», не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной «Лада Гранта».
"В результате ДТП водитель «ВАЗа» и трое пассажиров, а также водитель «Лады» и его пассажир были госпитализированы в городскую больницу", - пояснили в ведомстве.
По факту ДТП проводится расследование.
Последние новости
05.12.19 17:29 Видео и фото с места страшного лобового столкновения на трассе под Аркалыком прислали читатели "НГ"
05.12.19 16:20 Незаконно прекратил дело о действиях сексуального характера - в Костанае судят следователя Центрального отдела УП
05.12.19 13:33 По следам расследования "НГ" - Акима Костанайской области в очередной раз спросили о его резиденции
05.12.19 13:02 О новой системе проверки на плагиат рассказал глава МОН
05.12.19 12:06 Проблемы банкротства в Казахстане озвучил министр финансов
05.12.19 11:46 Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
05.12.19 09:59 Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
|
|
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 1
Всего: 186
Вы гость здесь
Пользователей: 1
Всего: 186
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: А вы разве не обиделись?) Ты даёшь отчёт - своим словам... :-o
Флуд и оффтопик (часть 4)
Не интересно во флуде. Абайка тут правит бал
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Захват Крыма Какой захват? А может стоит сьездить посмотреть с людьми пообщаться. Летом была-люди довольны.
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Абайка, ты гого обиженным - назвал?// А вы разве не обиделись?)
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.