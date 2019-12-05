Проблемы банкротства в Казахстане озвучил министр финансов
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов рассказал о планирующихся изменениях в процедуре банкротства в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:elements.envato.com
"На сегодня процедуру банкротства проходят порядка четырех тысяч субъектов бизнеса, 400 предприятий - на стадии реабилитации. Фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении, значительно больше. Действующий закон не позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес. В каждом четвертом случае суд выносит отказ в признании банкротом. Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом как возможность рассчитаться по долгам", - сказал Смаилов на заседании в Сенате, презентуя поправки по вопросам реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте.
По его словам, аналогичная ситуация возникает при применении процедуры реабилитации.
"В каждом третьем случае суд отказывает в ее применении, мотивируя тем, что должник является платежеспособным или не доказал наличие ресурсов для восстановления платежеспособности", - добавил первый вице-премьер - министр финансов.
Алихан Смаилов заявил, что основными направлениями планирующегося законопроекта являются: упрощение условий для применения процедур реабилитации и банкротства, сокращение сроков проведения процедуры банкротства, упрощенная ликвидация длительно бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.
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