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abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Абайка, ты гого обиженным - назвал?// А вы разве не обиделись?)
05.12.19 18:51
Vit
Художник вышел к посольству Украины «просить прощения за слова Токаева»
юля елиссева: Глупая голая женщина(. Считает что ватники захватили сами свой же дом.
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Проблемы банкротства в Казахстане озвучил министр финансов

5 декабря 2019, 12:06 |  Государство

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов рассказал о планирующихся изменениях в процедуре банкротства в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:elements.envato.com

"На сегодня процедуру банкротства проходят порядка четырех тысяч субъектов бизнеса, 400 предприятий - на стадии реабилитации. Фактически субъектов бизнеса, находящихся в сложном финансовом положении, значительно больше. Действующий закон не позволяет предпринимателю быстро закрыть неудачный бизнес. В каждом четвертом случае суд выносит отказ в признании банкротом. Суду сложно дать объективную оценку финансового состояния субъекта. Наличие незначительного актива расценивается судом как возможность рассчитаться по долгам", - сказал Смаилов на заседании в Сенате, презентуя поправки по вопросам реабилитации и банкротства, бюджетного, налогового законодательства и законодательства о железнодорожном транспорте.

По его словам, аналогичная ситуация возникает при применении процедуры реабилитации.

"В каждом третьем случае суд отказывает в ее применении, мотивируя тем, что должник является платежеспособным или не доказал наличие ресурсов для восстановления платежеспособности", - добавил первый вице-премьер - министр финансов.

Алихан Смаилов заявил, что основными направлениями планирующегося законопроекта являются: упрощение условий для применения процедур реабилитации и банкротства, сокращение сроков проведения процедуры банкротства, упрощенная ликвидация длительно бездействующих должников без возбуждения процедуры банкротства.
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Комментарии к новости
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§ Lex
Re: Проблемы банкротства в Казахстане озвучил министр финансов
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 367
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 05.12.19 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
налоговое законодательство заодно не мешало бы зубилом подровнять.
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