Авиабилеты стали дешевле в Казахстане

Средняя стоимость авиабилетов в Казахстане по внутренним маршрутам в среднем снижена на 12%, передает zakon.kz.

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- В целях исполнения поручения главы государства касательно снижения цен на авиаперевозки отечественные авиакомпании снизили среднюю стоимость авиабилета по внутренним маршрутам в среднем на 12%. Запуск первой бюджетной авиакомпании в Казахстане оказал существенное влияние на рынок авиаперевозок и в целом позволил повысить конкуренцию на внутреннем рынке, что привело к снижению тарифов на авиабилеты, - говорится в сообщении МИИР РК.

С приходом авиакомпании "Fly Arystan" в казахстанских аэропортах наблюдается прирост пассажиропотока, в Нур-Султан – 48%, Алматы – 45%, Семей – 1013%, Тараз – 734%, Павлодар – 117%, Караганда – 90%, Шымкент – 57%, Уральск – 54%.

Также, во исполнение поручения главы государства относительно снижения цен на авиатопливо, вице-министром индустрии и инфраструктурного развития Бериком Камалиевым было проведено совещание с участием представителей основных аэропортов и иностранных авиакомпаний, осуществляющими полеты в Казахстан.

- Аэропортам, находящимся в государственной собственности, поручено снизить стоимость авиатоплива до среднерыночного уровня и привести в соответствие с данным решением договора с иностранными авиакомпаниями. Стоимость авиатоплива занимает самый большой удельный вес в стоимости авиаперевозок - до 30%, - говорится в сообщении.

В целом вопрос снижения стоимости авиатоплива и авиабилетов будет находиться на контроле Министерства и работа по данному вопросу будет вестись на постоянной основе.