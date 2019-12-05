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Я
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alex_60
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05.12.19 11:10
alex_60
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Подачу горячей воды и отопления ограничили в мкрн Юбилейный в Костанае

5 декабря 2019, 09:21 |  ЖКХ

Ограничения связаны с работами по подключению сетевого насоса на БМК-93, которые пройдут сегодня, 5 декабря, с 8.00 до 15.00. Об этом сообщили ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото astrakhanfm.ru

Ограничения коснутся 21 жилой дом в микрорайоне, 6 домов на стадии строительства, а также национально-культурный центр "Jastar Saraiy". Администрация ГКП приносит извинения за временные неудобства.
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Комментарии к новости
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§ alex_60
Re: Подачу горячей воды и отопления ограничили в мкрн Юбилейный...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6311
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.12.19 - 09:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из статьи
//также национально-культурный центр "Jastar Saraiy"//

он же недавно другое название имел.

///27 мая 2019 года в Костанае, во Дворце молодежи «JASTAR SARАIY» в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру»//

отобрали у молодежи дворец?
и попутно, что РЖ продолжает реализовываться?
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§ юля елиссева
Re: Подачу горячей воды и отопления ограничили в мкрн Юбилейный...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1443
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 05.12.19 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
отобрали у молодежи дворец?

он же еще и филармонией называется
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