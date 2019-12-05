Читательский рейтинг
Подачу горячей воды и отопления ограничили в мкрн Юбилейный в Костанае
5 декабря 2019, 09:21 | ЖКХ
Ограничения связаны с работами по подключению сетевого насоса на БМК-93, которые пройдут сегодня, 5 декабря, с 8.00 до 15.00. Об этом сообщили ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото astrakhanfm.ru
Ограничения коснутся 21 жилой дом в микрорайоне, 6 домов на стадии строительства, а также национально-культурный центр "Jastar Saraiy". Администрация ГКП приносит извинения за временные неудобства.
Последние новости
05.12.19 11:46 Авиабилеты стали дешевле в Казахстане
05.12.19 09:59 Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
04.12.19 17:10 На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК
04.12.19 16:03 «Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
04.12.19 13:40 "Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
04.12.19 13:10 Основные нюансы услуг каршеринга
04.12.19 11:41 У кого не будет света в ближайшие дни в Костанае
04.12.19 10:52 Представлен проект поправок, запрещающих операторам связи РК брать абонплату раз в 28 дней
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
|
Авторизация
"Нужные деньги"
Вопрос недели
Сейчас на сайте
Гостей: 118
Пользователей: 2
Всего: 120
Вы гость здесь
Пользователей: 2
Всего: 120
Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
юля елиссева: Будет двойная польза А тех, кто не может оплатить отопление брать туда навоз чистить и сено заготавливать? :-) :-) :-) И контактный зоопарк еще сделать там же. Да наверное 50%...
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
"Вводится норма, предусматривающая, что педагогу,... по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования, за счет экономии по деятельности соответствующей госорганизации...
«Почему «Наша Газета» видит, а вы нет?» - взаимоотношения КТЭК с абонентами обсудил областной общественный совет
а года 2-3 назад как было. счетчик поверил на месте, отвез в ктек бумажку. сказали, напишите на обратной стороне- пломба целая, что и подтверждаю. подпись. контролер даже не приходил. верили значит...
Медсправку 086 планируют сделать многоразовой
b.radikal.ru
На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК
сейчас проходил мимо ювелирного салона. светящаяся реклама просто зовет- скидки на бриллианты -50 процентов. дат нет, значит всегда. на магазине Ет таких лайтбоксов нет. почему то.