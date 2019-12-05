Подачу горячей воды и отопления ограничили в мкрн Юбилейный в Костанае

Ограничения связаны с работами по подключению сетевого насоса на БМК-93, которые пройдут сегодня, 5 декабря, с 8.00 до 15.00. Об этом сообщили ГКП "КТЭК" на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото astrakhanfm.ru

Ограничения коснутся 21 жилой дом в микрорайоне, 6 домов на стадии строительства, а также национально-культурный центр "Jastar Saraiy". Администрация ГКП приносит извинения за временные неудобства.