На продукты, уголь, газ и лекарства предлагают определить предельные ценовые надбавки в РК

Предельные торговые надбавки на продукты, уголь, газ, лекарства и другие социально значимые товары предлагают определить в новом законе о торговой деятельности депутаты мажилиса, передает КазТАГ.

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«Принимая во внимание, что действующий закон «О торговле» не соответствует современным реалиям и практике товарообмена, в том числе и в рамках ЕАЭС, поручить министерству торговли и интеграции разработать новый закон «О торговой деятельности», где определить механизмы регулирования ценообразования и предельные торговые надбавки на социально значимые товары: продукты, уголь, газ, лекарства и другие», - говорится в запросе группы депутатов на имя премьер-министра РК Аскара Мамина, озвученном депутатом мажилиса Наринэ Микаэлян в среду.

Парламентарий сообщила, что МНЭ в лице «антимонопольного комитета в течение прошедшего месяца разослало производителям социально значимых продуктов уведомление с предложением отчитаться по обоснованности цен на выпускаемые товары».

«В свое время при рассмотрении в мажилисе разработанного правительством проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития бизнес-среды и торговой деятельности» нами была поддержана норма о недопущении взысканий субъектами торговой деятельности с поставщиков социально значимых товаров так называемых ретробонусов. По данным национальной палаты предпринимателей (НПП «Атамекен» – КазТАГ) в отдельных случаях бизнесмены выплачивают ретробонус в объеме до 30% от стоимости партии поставляемого товара», - приводит данные мажилисвумен.

По ее словам, в Дании ретробонусы являются дискриминационной практикой, а во Франции использование ретробонуса облагается штрафом.

«При этом сравнение оптовых и розничных цен показало, что товарные компании, не считая ретробонусов, в отдельных случаях определяют цены со значительным увеличением от оптовой цены. Вместе с тем, в целом из-за отсутствия строгого контроля за ценообразованием некоторыми субъектами торговли продолжается взимание ретробонусов. Одновременно другие для сокрытия требования ретробонусов вводят новые обязательные платежи, без которых товар не допускается к прилавку. Это так называемая оплата за услуги по складской обработке товара, услуги за размещение товара в каталоге и другие выплаты. Значительное влияние на рост цен оказывает платность торгового места на рынке, которая также постоянно растет. Все эти торговые хитрости в конечном итоге влияют на цену оптовых поставок товаропроизводителей и на розничную цену для конечного покупателя», - перечисляет депутат причины повышения цен на социально значимые товары.

Она напомнила, что депутатами в связи с вышеперечисленным предлагалось ввести в закон норму, определяющую максимальную торговую наценку «в 10%, как это сделано для социально значимых потребительских товаров в Беларуси постановлением правительства, а также в Украине, Молдавии, Киргизии, где предельные торговые надбавки в оптовой цене производителя для таможенной стоимости определены не выше 15%».

«Но эта норма разработчиком не была принята. Хотя в Германии, пример которой мы часто берем, торговая надбавка определена законом не выше 10% от оптовой стоимости. Вместе с тем, на предложение депутатов усилить контроль за ценообразованием в торговле заинтересованные ведомства ссылаются на трудности администрирования субъектов торговли, и основные усилия в борьбе с ростом цен сосредотачиваются на контроле за производителями продуктов и переработчиками продовольственного сырья», - недоумевает Микаэлян.

В связи с изложенным депутаты полагают необходимым обратить внимание комитета по защите и развитию конкуренции, акиматов областей, министерства торговли и интеграции на выявление механизмов ценообразования и незаконных поборов в торговых сетях, на рынках, предоставляющих в аренду торговые площади.

«Одновременно полагаем необходимым дать указание министерству торговли и интеграции активизировать развертывание торговопроводящих сетей и торговораспределительных центров», - говорится также в депутатском запросе.

Напомним, 18 ноября на заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин поручил привлечь к дисциплинарной ответственности заместителей министров сельского хозяйства, национальной экономики, торговли и интеграции, заместителей акимов городов Шымкент и Алматы, Кызылординской, Туркестанской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской и Жамбылской областей за необоснованный рост цен на продовольственные товары. Премьер поручил создать рабочую группу, которая должна выработать конкретный пакет краткосрочных и среднесрочных мер по стабилизации цен на социально значимые товары.

Глава правительства отметил, что с начала года пороговые значения цен на социально значимые продовольственные товары выросли более чем на 15% во всех регионах. Наибольший рост цен наблюдается по крупе гречневой (+62,9%), рису (+32,3%), муке (+27,8%). В разрезе регионов наиболее высокий рост цен зафиксирован в Шымкенте и Кызылорде, Туркестане, Алматы, Кокшетау, Петропавловске, Актобе и Таразе.

«Это говорит о том, что в этом вопросе допущены серьезные упущения акиматами регионов и министерствами сельского хозяйства, национальной экономики, торговли и интеграции», - сказал Мамин.