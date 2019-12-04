Мажилис одобрил во втором чтении законопроект "О статусе педагога". Депутаты утвердили поправки, благодаря которым учителя, подготовившие призеров международных олимпиад и конкурсов, будут получать премию в размере трех окладов, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
Поправки депутатов во втором чтении озвучил мажилисмен Абдиманап Бектурганов.
"Закрепляется норма по снижению нормативной учебной нагрузки с 18 на 16 часов для организаций среднего образования с 1 сентября 2021 года, нарушение педагогами норм педагогической этики приравнивается к дисциплинарным проступкам, влекущим дисциплинарную ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом, а не к административному, как было ранее.
Вводится норма, предусматривающая, что педагогу, подготовившему победителя, призера международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования, за счет экономии по деятельности соответствующей госорганизации образования выплачивается единовременное вознаграждение в размере трех должностных окладов", - сообщил Бектурганов.
Педагогу, награжденному почетным званием "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", единовременно выплатят 1000 МРП - более 2,5 миллиона тенге в 2019 году.
"Устанавливается доплата за степень магистра в размере 10 МРП, также для педагогов госорганизаций образования в области физкультуры и спорта и военных учебных заведений. Устанавливается гарантия для педагогов, работающих в сельской местности на предоставление им в приоритетном порядке земельных участков под ИЖС", - отметил депутат.
Также он рассказал, что закон закрепит право учителей на уважительное отношение со стороны школьников и их родителей.
"Исключаются меры, имеющие взаимоисключающие или дублирующие положения. Например, установление запрета на привлечение учителя к несвойственным функциям, в то же время обязывающим их содействовать социальному, культурному и экономическому развитию общества", - добавил депутат.
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: Само собой, я - чисто поржать :lol:
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке// Статью в студию можно?) И в десятках вы считаете колличество комментов или колличество пожаловшихся?) Что...
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Сталкер: С чего такое предположение? Да пусть помечтает хоть :lol:
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf: Жалуйтесь, и читать их больше не прийдется С чего такое предположение? Пусть хоть зажалуется, хоть сутками жалуется - на что это повлияет то?))))))
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: жалуются редко и единично) странно... Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке, а в соцсетях(инста и др.) точно счёт пошёл на сотни(больше 200-х...