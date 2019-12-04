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maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: Само собой, я - чисто поржать :lol:
04.12.19 21:25
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке// Статью в студию можно?) И в десятках вы считаете колличество комментов или колличество пожаловшихся?) Что...
04.12.19 21:21
maxsaf
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Сталкер: С чего такое предположение? Да пусть помечтает хоть :lol:
04.12.19 21:05
Сталкер
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
maxsaf: Жалуйтесь, и читать их больше не прийдется С чего такое предположение? Пусть хоть зажалуется, хоть сутками жалуется - на что это повлияет то?))))))
04.12.19 20:37
Хозяин
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
abaika95: жалуются редко и единично) странно... Здесь пожаловались несколько десятков под предыдущей статьёй о принудиловке, а в соцсетях(инста и др.) точно счёт пошёл на сотни(больше 200-х...
04.12.19 20:30
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Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад

4 декабря 2019, 15:21 |  Государство

Мажилис одобрил во втором чтении законопроект "О статусе педагога". Депутаты утвердили поправки, благодаря которым учителя, подготовившие призеров международных олимпиад и конкурсов, будут получать премию в размере трех окладов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Поправки депутатов во втором чтении озвучил мажилисмен Абдиманап Бектурганов.

"Закрепляется норма по снижению нормативной учебной нагрузки с 18 на 16 часов для организаций среднего образования с 1 сентября 2021 года, нарушение педагогами норм педагогической этики приравнивается к дисциплинарным проступкам, влекущим дисциплинарную ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом, а не к административному, как было ранее.

Вводится норма, предусматривающая, что педагогу, подготовившему победителя, призера международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования, за счет экономии по деятельности соответствующей госорганизации образования выплачивается единовременное вознаграждение в размере трех должностных окладов", - сообщил Бектурганов.

 

Педагогу, награжденному почетным званием "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", единовременно выплатят 1000 МРП - более 2,5 миллиона тенге в 2019 году.

"Устанавливается доплата за степень магистра в размере 10 МРП, также для педагогов госорганизаций образования в области физкультуры и спорта и военных учебных заведений. Устанавливается гарантия для педагогов, работающих в сельской местности на предоставление им в приоритетном порядке земельных участков под ИЖС", - отметил депутат.

Также он рассказал, что закон закрепит право учителей на уважительное отношение со стороны школьников и их родителей.

"Исключаются меры, имеющие взаимоисключающие или дублирующие положения. Например, установление запрета на привлечение учителя к несвойственным функциям, в то же время обязывающим их содействовать социальному, культурному и экономическому развитию общества", - добавил депутат.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18024
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.12.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А бюджет - потянет?
Ведь каждый второй школьник,
призёр Международныз Олимпиад... :lol: :-o
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§ КГСПС
Re: Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.12.19 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Так для этого акцизы поднимают!
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§ yudjin
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6261
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.19 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Так для этого акцизы поднимают!

неее акцизы на бензин сказали поднимают, чтобы адресную социальную помощь многодетным и малообеспеченным покрыть.
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§ КГСПС
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.12.19 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

"У нас в следующем году вырастают расходы на социальную сферу. В проекте республиканского бюджета предусматривается почти 6 триллионов тенге на данную сферу, при том что в этом году было 5,3 триллиона тенге. Принимается закон о повышении статуса педагога, планируется два раза в течение четырех лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах. На следующий год это повышение составит 25 процентов. И все требует дополнительных денег.
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§ abaika95
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2073
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//неее акцизы на бензин сказали поднимают, чтобы адресную социальную помощь многодетным и малообеспеченным покрыть//


Опять инфа от уборщицы из магазина напротив КНБ)
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§ КГСПС
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 955
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 04.12.19 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов объяснил, с чем связано ожидающееся повышение цен на бензин в Казахстане."У нас в следующем году вырастают расходы на социальную сферу. В проекте республиканского бюджета предусматривается почти 6 триллионов тенге на данную сферу, при том что в этом году было 5,3 триллиона тенге.
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§ abaika95
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2073
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:



Принимается закон о повышении статуса педагога, планируется два раза в течение четырех лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах. На следующий год это повышение составит 25 процентов. И все требует дополнительных денег.
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§ alex_60
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6303
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов объяснил, с чем связано ожидающееся повышение цен на бензин в Казахстане."У нас в следующем году вырастают расходы на социальную сферу. В проекте республиканского бюджета предусматривается почти 6 триллионов тенге на данную сферу, при том что в этом году было 5,3 триллиона тенге.


обложили бы уж всех подушевым оброком,
патамшта "смаиловым" надо же выглядеть прилично,
повышать зп полицаям, госслужащим и т.д.
с 5 процентами не прокатило, с бензина решили сдернуть.
медицину сбросили со своих плеч, не всю пока правда.
дальше с чего будут дергать на многодетных и малообеспеченных?
ну если нет денег( хотя там амбары переполнены на самом деле),
чего тогда не по средствам жить?
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§ yudjin
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6261
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.19 - 17:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Опять инфа от уборщицы из магазина напротив КНБ)

неее... канал ктк передавал
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§ unrepeatable
Re: Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим...
unrepeatable


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 92
Регистрация: 11.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну зато теперь есть стимул и у преподавателей, а не на голом энтузиазме
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§ abaika95
Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2073
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//неее... канал ктк передавал/




Ну не лучше уборщицы из магазина)
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§ Козлов я
Re: Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 586
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плохо НГ читаете. Там тоже было,что первый зам премьера оправдывал акциз на бензин заботой о педагогах.
Код:
Принимается закон о повышении статуса педагога, планируется два раза в течение четырех лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах. На следующий год это повышение составит 25 процентов. И все требует дополнительных денег. При этом мы сократили доходную часть за счет освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы на три года. Поэтому одним из источников является этот акциз

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=36950
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