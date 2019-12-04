Крупные премии будут выплачивать учителям, подготовившим призеров олимпиад

Мажилис одобрил во втором чтении законопроект "О статусе педагога". Депутаты утвердили поправки, благодаря которым учителя, подготовившие призеров международных олимпиад и конкурсов, будут получать премию в размере трех окладов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Поправки депутатов во втором чтении озвучил мажилисмен Абдиманап Бектурганов.

"Закрепляется норма по снижению нормативной учебной нагрузки с 18 на 16 часов для организаций среднего образования с 1 сентября 2021 года, нарушение педагогами норм педагогической этики приравнивается к дисциплинарным проступкам, влекущим дисциплинарную ответственность, предусмотренную Трудовым кодексом, а не к административному, как было ранее.

Вводится норма, предусматривающая, что педагогу, подготовившему победителя, призера международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований среди обучающихся и воспитанников, по перечню, определяемому уполномоченным органом в области образования, за счет экономии по деятельности соответствующей госорганизации образования выплачивается единовременное вознаграждение в размере трех должностных окладов", - сообщил Бектурганов.

Педагогу, награжденному почетным званием "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы", единовременно выплатят 1000 МРП - более 2,5 миллиона тенге в 2019 году.

"Устанавливается доплата за степень магистра в размере 10 МРП, также для педагогов госорганизаций образования в области физкультуры и спорта и военных учебных заведений. Устанавливается гарантия для педагогов, работающих в сельской местности на предоставление им в приоритетном порядке земельных участков под ИЖС", - отметил депутат.

Также он рассказал, что закон закрепит право учителей на уважительное отношение со стороны школьников и их родителей.

"Исключаются меры, имеющие взаимоисключающие или дублирующие положения. Например, установление запрета на привлечение учителя к несвойственным функциям, в то же время обязывающим их содействовать социальному, культурному и экономическому развитию общества", - добавил депутат.