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alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang: И чей же личный а дуру не включай.
04.12.19 14:40
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Нурлыботы, ваш выход// Юле стали доплачивать за роль конферансье)
04.12.19 14:39
Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60: а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ. И чей же личный адрес ng@ng.kz ? [Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:40]
04.12.19 14:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно// Не там новости просто грустные были,но тебе бы Макс они понравились) Цитата-//Давай новости Карфагена// Новость для незнающих...
04.12.19 14:37
alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
много шума из ничего. личный адрес СПЕЦИАЛИСТА в АКИМАТЕ. он же и единственный в акимате. который отвечает за связь акимата с другими организациями. адрес вне акимата у этого человека уверен у него...
04.12.19 14:36
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Основные нюансы услуг каршеринга

4 декабря 2019, 13:10 |  Реклама

Каршеринг — очень востребованный вид услуг, которым ежедневно пользуются тысячи людей по всему миру. Во время аренды автомобиля настоятельно рекомендуется уделять особенное внимание определенным аспектам и тонкостям услуг проката. Прежде всего, обращайте внимание на следующие детали:

  • Обязательно перечитайте и проверьте все пункты заключаемого контракта при каршеринге. В него должны быть включены страхование, предварительный технических осмотр автомобиля и другие аспекты, важные при составлении итоговой стоимости проката. Подавляющее большинство арендодателей включают страховку в общую стоимость услуг проката автомобиля, но если этот пункт отсутствует в контракте, обязательно обсудите заключение договора о страховании еще на этапе согласования деталей контракта;

  • Если вы арендуете автомобиль за границей, то стоит пользоваться услугами тех сервисов, которые работают в обеих странах. Все несоответствия или непонятные моменты в контракте, сопряженные с сложностью перевода, должны быть согласованы отдельно. Не оставляйте без внимания ни одного пункта заключаемого контракта;

  • Арендный день проката автомобилей составляет 24 часа. Другими словами, у вас вряд ли получится взять авто на прокат на полтора дня — в таком случае, придется оплатить два дня услуг каршерингового сервиса;

  • Во время заключения договора настоятельно рекомендуется принимать автомобиль с полным баком горючего. В таком случае, не будет возникать неточностей во время осмотра автомобиля при его сдаче обратно в сервис. Все технические неисправности и дефекты должны быть внесены в специальный список проверки состояния автомобиля на момент его аренды;

  • Профильными экспертами рекомендуется заключать договор о аренде автомобиля без учета лимита пробега за указанный период времени. Лучше переплатить определенную сумму за право неограниченного использования автомобиля, чем доплачивать отдельно за каждый лишний километр;

  • Обязательно обсудите приблизительный маршрут с менеджером каршерингового сервиса. При любых изменениях маршрута обязательно уведомите вашего менеджера — это снимет с вас часть ответственности при превышении лимита километров пробега или при срочных делах в той части города или страны, в которой данный сервис не имеет филиалов;

  • Внесите в контракт все дополнительные пожелания относительно комплектовки автомобиля. Например, многие каршеринговые сервисы предлагают аренду детских кресел, наборы для кемпинга и выезда на пикник. Поинтересуйтесь списком дополнительных услуг у менеджера прокатного сервиса.

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"Нужные деньги"
Вопрос недели
Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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