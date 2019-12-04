В Казахстане к 2022 году планируется перейти на "зеленые" технологии для отапливания поездов. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и HR АО "Пассажирские перевозки" Асылхан Калдыкозов.

В связи с износом поездов ежегодно в Казахстане списывают более 100 пассажирских вагонов. Согласно плану "Пассажирских перевозок" на 2019-2020 годы, приобретено 146 новых вагонов, которые должны закрыть максимальную потребность в вагонах.

Компания "Казақстан темір жолы" планирует модернизировать существующий парк вагонов для продления срока службы поездов. Данная мера, по словам замдиректора, необходима, чтобы обеспечить потребность в перевозке максимального числа пассажиров.

"Кроме того, компания "КТЖ" рассматривает переход на "зеленые технологии". Если сегодня вагоны отапливаются углем, то компания ставит задачу в ближайшие 2-3 года вообще отойти от угля, чтобы были "зеленые вагоны", чтобы для пассажиров был максимальный комфорт – кондиционер, отопление и так далее", - рассказал Асылхан Калдыкозов.

С 2022 года компания планирует приобрести новые вагоны с "зелеными" технологиями и полностью уйти от угля.