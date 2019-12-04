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alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Victor Yang: И чей же личный а дуру не включай.
04.12.19 14:40
abaika95
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
Цитата-//Нурлыботы, ваш выход// Юле стали доплачивать за роль конферансье)
04.12.19 14:39
Victor Yang
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
alex_60: а НГ например есть личные адреса журналистов в НГ. И чей же личный адрес ng@ng.kz ? [Исправлено: Victor Yang, 04.12.2019 - 14:40]
04.12.19 14:39
abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
Цитата-//еще пару косяков, и станет совсем солнечно и радостно// Не там новости просто грустные были,но тебе бы Макс они понравились) Цитата-//Давай новости Карфагена// Новость для незнающих...
04.12.19 14:37
alex_60
"Акимат информирует..." - жалобу на принудительную подписку прокомментировали в Мичуринском сельском округе
много шума из ничего. личный адрес СПЕЦИАЛИСТА в АКИМАТЕ. он же и единственный в акимате. который отвечает за связь акимата с другими организациями. адрес вне акимата у этого человека уверен у него...
04.12.19 14:36
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Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане

4 декабря 2019, 10:10 |  Государство
В ближайшие три года в стране собираются отказаться от вагонов, которые отапливаются углем, заявили в "Пассажирских перевозках", передает Sputniknews.kz.

 Photo: Официальный сайт АО НК "КТЖ"

В Казахстане к 2022 году планируется перейти на "зеленые" технологии для отапливания поездов. Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций рассказал заместитель генерального директора по корпоративным вопросам и HR АО "Пассажирские перевозки" Асылхан Калдыкозов.

В связи с износом поездов ежегодно в Казахстане списывают более 100 пассажирских вагонов. Согласно плану "Пассажирских перевозок" на 2019-2020 годы, приобретено 146 новых вагонов, которые должны закрыть максимальную потребность в вагонах.

Компания "Казақстан темір жолы" планирует модернизировать существующий парк вагонов для продления срока службы поездов. Данная мера, по словам замдиректора, необходима, чтобы обеспечить потребность в перевозке максимального числа пассажиров.

"Кроме того, компания "КТЖ" рассматривает переход на "зеленые технологии". Если сегодня вагоны отапливаются углем, то компания ставит задачу в ближайшие 2-3 года вообще отойти от угля, чтобы были "зеленые вагоны", чтобы для пассажиров был максимальный комфорт – кондиционер, отопление и так далее", - рассказал Асылхан Калдыкозов.

С 2022 года компания планирует приобрести новые вагоны с "зелеными" технологиями и полностью уйти от угля.
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Комментарии к новости
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§ Nikola_Esil
Re: Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют...
Nikola_Esil


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 06.11.18
Отправлено: 04.12.19 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
лишь бы вагон основанный на "зеленных" технологиях в конце пути не приехал с "синими" пассажирами.
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* yudjin
Re: Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.19 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость из области фантастики...
Еще не во всех составах вагоны на угле обновили-то, а тут уже на какие-то зелёные замахнулись... приснится же такое.
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* abaika95
Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2061
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 04.12.19 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//приснится же такое//


А ты не спи Юджин с открытой форточкой,очень плохо влияет на сон,кошмарики могут сниться и настроение с утра будет ни к черту)
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§ лимон
Re: Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют...
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1161
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 04.12.19 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чем топить то собираются, газом? дровами?
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* maxsaf
Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4475
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.12.19 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уголь - самый "зеленый" источник энергии.
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§ Маркс
Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 620
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 04.12.19 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
чем топить то собираются, газом? дровами?

Тоже не понял из статьи что это за топливо такое "зеленое"? То ли елками после нового года топить будут, то ли лягушками и крокодилами. Очередной эффективный менеджер решил устроить революцию, закупить вагоны с прозрачными стенками, чтобы солнцем обогревались. А когда все вдруг поймут, что такие вагоны не для нашего климата, денежки уже уплывут, виновные осядут в Лондоне. А пассажиры будут ждать очередных инноваций, согреваясь по старинке самым зеленым видом топлива - станционным кипяточком.
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* yudjin
Перейти на "зеленое" топливо для поездов планируют в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6259
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 04.12.19 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
ем топить то собираются, газом? дровами?

неее надо назначить директора КТЭКа... он кизяком предлагал в квартирах топить. ;-)
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Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
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