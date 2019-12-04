Правительство РК считает нецелесообразным возврат к дифтарифам на электроэнергию

Правительство Казахстана считает нецелесообразным возврат к дифференцированным тарифам на электроэнергию, передает корреспондент агентства, передает КазТАГ.

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«Вопрос возврата дифференцированных тарифов на электрическую энергию по зонам суток является нецелесообразным», - говорится в ответе вице-премьера Романа Скляра на запрос группы депутатов мажилиса.

Он уточнил, что дифференцированные тарифы, в том числе по зонам суток были введены с 1 января 2009 года.

«В период действия тарифа структура потребления электроэнергии в республике не претерпела изменений, а именно: ночное потребление электроэнергии увеличилось на 0,5%; вечернее потребление снизилось на 1,2%. Согласно структуре тарифа, стоимость электроэнергии в ночное время была ниже себестоимости, что привело к образованию убытков у энергоснабжающих организаций. Данные убытки отразились на потребителях, которые не смогли изменить свой технологический процесс и увеличить долю ночного потребления», - сообщил замглавы правительства.

По его словам, сложившаяся ситуация привела к многочисленным жалобам, «которые были озвучены во время региональных поездок премьер-министра Республики Казахстан в 2014 году».

«В этой связи, в 2017 году внесены изменения в закон «Об электроэнергетике», согласно которым вышеуказанные тарифы были отменены. Стоит отметить, что в результате данных изменений стоимость электрической энергии для потребителей снизилась более чем в два раза. Кроме того, согласно информации РГП «Казгидромет» отмена тарифов не повлияла на увеличение фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу», - заключил Скляр.

Напомним, 6 ноября мажилисмены в своем запросе указали, что, «возможно, тенденция загрязнения атмосферного воздуха все же начала активно усугубляться после отмены временных тарифов (дневной и ночной) на электроэнергию». Они отметили, что «во время действия дифференцированного тарифа на электроэнергию, с финансовой точки зрения ночной тариф был ниже нынешних тарифов и упрощал процесс отапливания помещений». Также, по данным парламентариев, «отмена дифференцированного тарифа, стала причиной роста цен на продукты питания, товары, работы и услуги». В связи с этим, «учитывая важность данного вопроса», депутаты попросили Скляра «рассмотреть возможность вернуть дифференцированные тарифы (дневной, ночной) на электроэнергию, хотя бы до поэтапной газификации городов республики».