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«Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан Байменов

Евгений ШИБАРШИН

3 декабря 2019, 18:47 |  Государство

Это мнение известный общественный деятель Казахстана, председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы Алихан БАЙМЕНОВ высказал 3 декабря, выступая с лекций перед госслужащими в Костанайском филиале Академии государственной службы при президенте РК.

- В свое время это было оправдано, когда нужно было использовать Фонд Национального благосостояния для решения кризисных проблем в 2008-2009 годах, - заявил Байменов. – Но сейчас мы видим, что чрезмерное участие государства в экономике сковывает предпринимательскую инициативу. Если вы сравните лидеров бизнеса Казахстана 20-летней давности и сегодняшних, вы увидите, к сожалению, что абсолютное большинство сегодняшних лидеров бизнеса завязано либо в нефтегазовом секторе, либо в бизнесе, связанном с государственными закупками, с государственными ресурсами. Это, конечно, снижает эффективность экономики в целом, и мы должны двигаться в сторону экономики, менее зависимой от наших генеральных ресурсов в нефтегазовом секторе. Это не означает, что мы не должны их использовать. Но это означает, что, используя их, мы должны думать, как заставить и эти предприятия, добывающие наши богатства, работать в интересах всего общества, работать для создания экономики, основанной на новых технологиях.

Другой проблемой Байменов назвал коррупцию, которая, по его оценке, «находится на очень высоком уровне», несмотря на то, что в последнее время принимаются меры системного характера. Снижение уровня коррупции, по мнению Байменова, особенно важно в условиях, когда «наши рынки открываются, наши госслужащие вступают в отношения с предпринимателями других стран».

- Если чиновник привык брать мзду, для него без разницы, отечественный этот предприниматель или зарубежный. А дальше уже может идти речь об интересах государства. Поэтому в этом вопросе очень важен ваш личный пример, пример каждого лица, - обратился Байменов к костанайским чиновникам.

Высказал свое видение лектор и по проблемам внутренней корпоративной культуры госслужащих, приводил примеры низкой эффективности многих совещаний в чиновничьих структурах, говорил о громоздкости системы контроля исполнения в государственных структурах.
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§ alex_60
Re: «Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6284
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.12.19 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы///

Кто бы ещё сказал понятней, что это за контора.
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Учителя школ Костанайской области сообщают, что их вновь принуждают к подписке на газеты по разнарядке из акиматов. Они опасаются, что из-за отказа могут испортить отношения с начальством. Что вы можете им посоветовать?
Отказаться. Никто не может заставить человека покупать то, что ему не нужно.
Пожаловаться в департамент Агентства по делам госслужбы. Пусть примут меры.
Позвонить в редакции этих газет и сказать им, что вы думаете о принуждении к подписке.
Подписаться. Лучше потратить деньги, но сохранить хорошие отношения с начальством.
 
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