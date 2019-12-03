Письма Деду Морозу приходят от семей, ждущих особенного чуда

Очень трогательные письма пишут дети, у которых есть брат или сестра с особенностями. Дети мечтают, чтобы новогодний волшебник сотворил чудо и принес в их семью исцеление.

Фото из архива "НГ"

Такое письмо написал 7-летний Мансур. Братик Мансура с особенностями развития и у него сложный диагноз, Мансур ждет, чтобы Санжар, которому сейчас 4 года, начал говорить и играть в совместные игры. К сожалению, Дед Мороз, не может сделать так, чтобы Санжар смог говорить, Но, возможно, найдется помощник Деда Мороза, который сможет найти большой набор Монтессори. По нашим сведениям, в Костанае продаются только маленькие наборы, но, может, мы чего-то не знаем?

Для себя Мансур просит или шведскую стенку или дикого скричера. Скричеры — это такие родственники трансформеров.

История другого письма обратная. Его написала 19-летняя Томирис, которая сама инвалид. Томирис очень нужна новая инвалидная коляска. Мы понимаем, что это очень дорогой подарок, но так хочется, чтобы чудо для этой девушки случилось. У Томирис есть три младшие сестры, которым принесут радость куклы в пышных платьях.

Самое тяжелое письмо, тем не менее, пронизанное светом, написала мама троих детей одни из которых болен. У 9-месячного Арсения очень редкое генетическое заболевание - синдром Франческетти. Арсений вынужден жить с трахеостомой, без неё он не смог бы дышать. Всё о чём просит любящая мама — это помочь средствами для покупки расходников для той самой спасительной трахеостомы. Цена их высока, потому что всё приобретается в России. Но эта семья хочет в новогоднюю ночь слышать дыхание своего долгожданного ребёнка.

Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».

Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!

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