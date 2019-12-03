Письма Деду Морозу приходят от семей, ждущих особенного чуда
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
Очень трогательные письма пишут дети, у которых есть брат или сестра с особенностями. Дети мечтают, чтобы новогодний волшебник сотворил чудо и принес в их семью исцеление.
Фото из архива "НГ"
Такое письмо написал 7-летний Мансур. Братик Мансура с особенностями развития и у него сложный диагноз, Мансур ждет, чтобы Санжар, которому сейчас 4 года, начал говорить и играть в совместные игры. К сожалению, Дед Мороз, не может сделать так, чтобы Санжар смог говорить, Но, возможно, найдется помощник Деда Мороза, который сможет найти большой набор Монтессори. По нашим сведениям, в Костанае продаются только маленькие наборы, но, может, мы чего-то не знаем?
Для себя Мансур просит или шведскую стенку или дикого скричера. Скричеры — это такие родственники трансформеров.
История другого письма обратная. Его написала 19-летняя Томирис, которая сама инвалид. Томирис очень нужна новая инвалидная коляска. Мы понимаем, что это очень дорогой подарок, но так хочется, чтобы чудо для этой девушки случилось. У Томирис есть три младшие сестры, которым принесут радость куклы в пышных платьях.
Самое тяжелое письмо, тем не менее, пронизанное светом, написала мама троих детей одни из которых болен. У 9-месячного Арсения очень редкое генетическое заболевание - синдром Франческетти. Арсений вынужден жить с трахеостомой, без неё он не смог бы дышать. Всё о чём просит любящая мама — это помочь средствами для покупки расходников для той самой спасительной трахеостомы. Цена их высока, потому что всё приобретается в России. Но эта семья хочет в новогоднюю ночь слышать дыхание своего долгожданного ребёнка.
Деда Мороза с подарками будут ждать все, кто писал ему письма. Но дождаться новогоднего волшебства они смогут только, если найдутся добрые помощники Деда Мороза, которых мы ждем в редакции «НГ».
Если у кого-то возникнет желание и будет возможность стать помощником Деда Мороза, вы можете принять участие в нашей акции. Помните, что наш Дед Мороз не дарит живые подарки. Дед Мороз не сможет доставить подарок, если не знает адреса и не может связаться по телефону с родителями ребенка. Поэтому адрес и телефон указывать надо обязательно!
Телефон редакции: 53-51-51
WhatsApp +7 747 907 57 92
Электронный адрес: ng@ng.kz
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 2
Всего: 125
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
«Роль государства в экономике у нас чрезмерна» - Алихан Байменов
///председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы/// Кто бы ещё сказал понятней, что это за контора.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
drakon: с 30.11 до 03.12. В лесу. Лыжи,воздух.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60: проснулась после дневного сна. Алекс, а ты где спал? с 30.11 до 03.12. И в каком состояеии... :lol: :oops:
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
Ясельная группа поуехавших проснулась после дневного сна.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
maxsaf: Отличная новость. Выглядеть будет так примерно- Ахметов Берик-Серик Касымович-Жомартович... :lol: :-o