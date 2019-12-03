С первого января предпринимателям, занятым в сфере торговли и работающим по патенту, необходимо будет приобрести кассовые аппараты, POS-терминалы и нанять специально обученного человека для ведения учета по новому режиму. Об этом заявили участники пресс-конференции "Перспективы малой торговли" в Алматы.

Основатель группы компаний "Учет" Максим Барышев заявил, что таким предпринимателям необходимо будет перейти на совсем непростой учет на основе упрощенной декларации".

"Я считаю, что это преждевременная мера. Можно было подождать до 2023 года, разработать и принять законодательство о малом бизнесе и (создать) налоговый режим для предпринимателей (в сфере) торговли", - заявил специалист.

Напомним, ранее инициативная группа, в которую вошли представители Ассоциации торговых предприятий и объединение "Ассоциация прямых продаж", направили письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили проверить на предмет коррупции законодательство в части необходимости всем бизнесменам заменить или приобрести новые кассовые аппараты, а также установить POS-терминалы.

Президент Ассоциации торговых предприятий Казахстана Нурсадык Абишев полагает, что государство, создавая такой законопроект, в очередной раз действовало не в интересах граждан.

"Он (закон - Sputnik) нацелен на то, чтобы реализовать как можно больше кассовых аппаратов. Теперь даже пастухи должны иметь кассовый аппарат", - заявил специалист.

Эксперты также предоставили статистику: в настоящий момент в Казахстане заняты в торговле 1 миллион 385 тысяч человек, что составляет 16% занятого населения страны. "Это и торгующие в Instagram тортами, и владельцы люксовых бутиков в торговых моллах страны. Все уровни этого сегмента должны иметь равные возможности для выхода на рынок", - заявила исполнительный директор Ассоциации прямых продаж Казахстана Анастасия Калашникова.

Как полагает председатель правления Союза независимого автобизнеса Казахстана Берик Заиров, после этих нововведений значительно увеличится неэффективная административная нагрузка на малый бизнес.

"Помимо стоимости самого оборудования, нужно платить комиссии банков за оплату отчислений, услуги бухгалтера, пенсионные и социальные отчисления, комиссии POS-терминалов, их обслуживание", - подчеркнул эксперт.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил освободить малый бизнес с 1 января 2020 года на три года от налога на доход.