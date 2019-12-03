Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50 рекомендаций по защите прав человека
Правозащитники представили анализ выполнения международных обязательств по соблюдению и защите прав и свобод в Казахстане, передает Informburo.kz.
В Нур-Султане Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Фонд развития парламентаризма в Казахстане и международный центр журналистики "MediaNet" подвели итоги проекта "Расширение и повышение роли гражданского общества в деятельности, направленной на мониторинг выполнения национальных и международных обязательств РК".
О проекте. На этот проект Европейский союз выделил 300 тысяч долларов. Его реализовывали в течение 2,5 лет.
Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис в беседе с informburo.kz отметил, что эксперты гражданского общества отобрали из большого количества рекомендаций международных органов и организаций Казахстану 50 наиболее значимых. Для их выполнения разработали 50 дорожных карт с индикаторами оценки имплементации каждой рекомендации.
Итоги проекта. "Из 50 рекомендаций выполнено ноль. Шесть рекомендаций – мы рассматриваем их в стадии выполнения с существенным прогрессом. Оставшиеся 44 – все они находятся в стадии выполнения, но прогресс несущественный, поэтому мы их рассматриваем, как невыполненные", – сказал Евгений Жовтис.
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///председатель управленческого комитета Регионального хаба в сфере госслужбы/// Кто бы ещё сказал понятней, что это за контора.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
drakon: с 30.11 до 03.12. В лесу. Лыжи,воздух.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
alex_60: проснулась после дневного сна. Алекс, а ты где спал? с 30.11 до 03.12. И в каком состояеии... :lol: :oops:
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
Ясельная группа поуехавших проснулась после дневного сна.
Казахстанцам разрешили писать отчества через дефис
maxsaf: Отличная новость. Выглядеть будет так примерно- Ахметов Берик-Серик Касымович-Жомартович... :lol: :-o