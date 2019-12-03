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Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50 рекомендаций по защите прав человека

3 декабря 2019, 16:27 |  Государство

Правозащитники представили анализ выполнения международных обязательств по соблюдению и защите прав и свобод в Казахстане, передает Informburo.kz.

В Нур-Султане Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Фонд развития парламентаризма в Казахстане и международный центр журналистики "MediaNet" подвели итоги проекта "Расширение и повышение роли гражданского общества в деятельности, направленной на мониторинг выполнения национальных и международных обязательств РК".

О проекте. На этот проект Европейский союз выделил 300 тысяч долларов. Его реализовывали в течение 2,5 лет.

Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис в беседе с informburo.kz отметил, что эксперты гражданского общества отобрали из большого количества рекомендаций международных органов и организаций Казахстану 50 наиболее значимых. Для их выполнения разработали 50 дорожных карт с индикаторами оценки имплементации каждой рекомендации.

Итоги проекта. "Из 50 рекомендаций выполнено ноль. Шесть рекомендаций – мы рассматриваем их в стадии выполнения с существенным прогрессом. Оставшиеся 44 – все они находятся в стадии выполнения, но прогресс несущественный, поэтому мы их рассматриваем, как невыполненные", – сказал Евгений Жовтис.
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Комментарии к новости
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§ сайлау курманов
Re: Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3306
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 03.12.19 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо полагать, где это видано при жизни улицы, города своим именем называть, памятники ставить и законы всякие разные в угоду семье, какой то казус во всем этом, нехорошо
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§ Козлов я
Re: Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.12.19 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Из 50 рекомендаций выполнено ноль


Зато мы отчества через дефис писать будем!
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