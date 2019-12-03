Правозащитники: Казахстан не выполнил ни одной из 50 рекомендаций по защите прав человека

Правозащитники представили анализ выполнения международных обязательств по соблюдению и защите прав и свобод в Казахстане, передает Informburo.kz.

В Нур-Султане Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности, Фонд развития парламентаризма в Казахстане и международный центр журналистики "MediaNet" подвели итоги проекта "Расширение и повышение роли гражданского общества в деятельности, направленной на мониторинг выполнения национальных и международных обязательств РК".

О проекте. На этот проект Европейский союз выделил 300 тысяч долларов. Его реализовывали в течение 2,5 лет.

Директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис в беседе с informburo.kz отметил, что эксперты гражданского общества отобрали из большого количества рекомендаций международных органов и организаций Казахстану 50 наиболее значимых. Для их выполнения разработали 50 дорожных карт с индикаторами оценки имплементации каждой рекомендации.

Итоги проекта. "Из 50 рекомендаций выполнено ноль. Шесть рекомендаций – мы рассматриваем их в стадии выполнения с существенным прогрессом. Оставшиеся 44 – все они находятся в стадии выполнения, но прогресс несущественный, поэтому мы их рассматриваем, как невыполненные", – сказал Евгений Жовтис.