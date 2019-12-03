«Работа ведется не на должном уровне» - новую модель социальных выплат обсудили в акимате Костанайской области

Аппаратное совещание с участием акима области Архимеда МУХАМБЕТОВА и акимов всех городов и районом посредством ВКС (видеоконференцсвязи) провели сегодня, 3 декабря. На нем детально обсудили, как ведется работа по социальным выплатам многодетным семьям, детям-инвалидам, когда будет введена и что подразумевает под собой новая модель социальных выплат.

Как сообщила руководитель управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВА, в этом года на оказание помощи социально уязвимым слоям населения было выделено более 8 млрд тенге - на 1,3 млрд больше, чем в прошлом году.

- На выплаты в рамках адресной социальной помощи (АСП) в этом году было выделено 4 млрд 898 млн тенге, - уточнила Абенова. - С начала текущего года АСП обновленного формата назначено 10 900 семьям на сумму 3,8 млрд тенге. Из них 2 466 - это многодетные семьи, в составе которых 11 411 детей. На данный момент основная задача местных исполнительных органов - заключение контрактов с получателями АСП и их дальнейшее трудоустройство.

Сейчас по области заключены контракты с 8 560 семьями. По состоянию на конец ноября АСП выплачена 10 800 семьям.

Как пояснила Абенова, в течение всего 2019 года сотрудники акиматов провели большую работу по законности назначения АСП. В ходе проверки были выявлены семьи со скрытыми доходами. Нашлись и те, кто претендовал на пособие по уходу за детьми до 7 лет, хотя детей такого возраста в этих семьях не было. Были и школьники, прописанные вместе с их семьями, но фактически проживающие в других регионах страны. Гульнар Абенова призвала не допускать «вышеназванных фактов».

- С января 2020 года внедряется новая модель адресной социальной помощи, предусматривающая возврат к классической схеме социальных выплат, - продолжила руководитель управления координации занятости и соцпрограмм. - АСП будет оказана на текущий квартал с того месяца, в который поступило обращение от получателя помощи. До 1 января 2020 АСП выплачивалась на каждого ребенка до 18 лет в размере черты бедности, что составляло 20 789 тенге. На взрослого выплаты составляли разницу между среднедушевым доходом и чертой бедности. По новой модели социальная помощь будет оказываться всем членам семьи, включая детей, как разница между среднедушевым доходом семьи и чертой бедности в размере 70% от прожиточного минимума, установленного в конкретной области. Отказом от АСП будет служить отказ трудоспособного члена семьи от предлагаемой ему работы. Причем АСП будет лишаться вся семья.

Кроме того, с 2020 года вводится социальное государственное пособие (СГП) многодетным семьям, имеющим от 4-х и более совместно проживающих несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет или после достижения 18-летия с подтверждением обучения по очной форме. Размер СГП для таких семей будет составлять от 42 500 до 73 375 тенге, в зависимости от количества детей.

С нового года будет назначаться и гарантированный социальный пакет малообеспеченным семьям из числа получателей АСП. Если в такой семье будут дети в возрасте от 1 года до 6 лет, то на период получения АСП они будут обеспечены еще питанием и гигиеническими средствами. Семьи, имеющие детей в возрасте от 6-ти до 18 лет, получающих среднее образование, во время учебного года будут обеспечены горячим питанием, проездом в городском транспорте и один раз в год школьной формой и учебными принадлежностями. Прекращение выплаты АСП не будет основанием для прекращения выплаты СГП.

- Сейчас Министерством труда и соцзашиты определяются механизмы оказания СГП, - пояснила Гульнар Абенова. - Мы по области должны провести большую информационно-разъяснительную работу о новых подходах, уделить внимание потенциальным получателям. Тем семьям, которым СГП была назначена до января 2018 года, в следующем году будет автоматически произведен перерасчет. Таких семей в Костанайской области 3 404, а 1 551 семья с начала 2020 года впервые будет получать такую помощь. Также в ходе мониторинга мы выявили 1 777 многодетных семей, у которых не совпадают адреса прописки и проживания с детьми, что может повлечь отказ в назначения АСП. Списки направлены на уточнение. До 5 декабря сотрудники всех акиматов должны провести подворовой обход, письменно уведомить всех, что фактическое проживание должно совпадать с пропиской.

Отдельно руководитель управления отчиталась об условиях проживания людей с ограниченными возможностями. Таких в регионе сейчас 28 079, из них 2 876 - дети. В Костанайской области в 2019 году были выявлены 140 объектов, которые необходимо адаптировать под нужды инвалидов. На данный момент неадаптированными остались 24 объекта.

- С нового года также будет создан портал социальных услуг, где люди с инвалидностью самостоятельно смогут заказывать средства реабилитации, - пояснила Абенова. - С нового года на портале будут доступны 24 из 55 видов технических средств, которые не требуют индивидуальной адаптации под каждое лицо с инвалидностью. Остальные будут добавлены в первом полугодии 2020 года. Лицам с инвалидностью необходима ЭЦП для получения беспрепятственного выхода на портал. У нас в области 8 842 лица с инвалидностью, имеющих индивидуальные программы реабилитации. До 10 декабря все они должны получить ЭЦП.

На вопрос Архимеда Мухамбетова, сколько человек занимаются информационно-разъяснительной работой по нововведениям в части социальных выплат, Гульна Абенова ответила, что ей это неизвестно.

- Времени осталось мало, - сказал аким области. - Подключите депутатов, чтобы выезжали, разъясняли! Но наши семьи охватить, по сравнению с той же Туркестанской областью, наверное, намного легче - у них же много семей, в тех областях южных. Работа ведется не на должном уровне. Вы должны объяснять, почему это случилось, почему они начнут получать больше. По адресам прописки нужно отработать в ручном режиме, 1 777 семей расписать по регионам.

Фото Ксении РЕБИК